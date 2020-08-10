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隱身台南的「沖繩秘境」！船屋內賞海岸夕陽，大片透明落地窗＋夢幻光影好拍又療癒
海景控預備備，台南又有美拍新地標囉！挑高的建築內設有大片透明落地窗，站在玻璃墻前方，絕美海岸線立馬映入眼簾，遼闊視野超適合發呆放空，湛藍的海水還被網友形容媲美沖繩美景，等於同步為大家新增一個偽出國景點，想出遊的人快筆記列入清單吧！
這處隱身台南南區的「沖繩秘境」為全新試營運的「黃金海岸方舟」，尚未正式開幕就已吸引不少人前去踩點。它的前身為在地人熟知的船屋，閒置多年後經重新改造，完美變身成另一景觀打卡好去處。建築外型是色彩鮮艷可愛的船身，內部則是截然不同的純白仙境，最大亮點莫過於可在室內賞見廣闊海景，若下午1點至2點左右前往，也有機會搭配絕美光影拍照，唯美指數大升級。
若不想錯過招牌黃金夕陽，也可選個下午呆到傍晚，見證夢幻的海岸夕陽。「黃金海岸方舟」預計10月才會正式開幕，商家會陸續進駐，目前主要活動在假日，部分區域仍在施工，除了走全白路線的一樓空間，未來二樓也預計規劃成音樂餐廳。建議這段時間前往的旅客，將之列為台南海線順遊之處，趁試營運期間爽拍空景照、邊喝飲品邊看海耍廢，再待開幕後暢遊完整設施，體驗療癒身心的小旅行！
黃金海岸方舟
地址：台南市南區濱南路600號
營業時間：平日10:00-19:00、週六11:30-23:30、週日11:30-22:00
公共交通：77-2號公車直達「黃金海岸遊客中心」（僅假日行駛）；1號公車至「省躬國小」站，轉騎T-Bike至抵達黃金海岸
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