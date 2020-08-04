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超萌巨型豬豬登場！嘉義最新「童話系觀光農場」﻿，魔戒哈比屋、30種呆萌動物拍不停

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權、IG@andyxp03授權
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巨型粉紅豬豬跟你打招呼！嘉義民雄近期新增一處現實版童話世界，不僅設有多處打卡亮點、孩童玩樂區，園內也實際飼養了二、三十種超萌動物，從裡到外好拍又好玩，難怪甫一開幕瞬間躍升最新朝聖景點必去，未來去嘉義不愁遊玩口袋名單啦！

圖／IG@beckhamhong66授權
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全新親子好去處「三隻小豬觀光農場」﻿原是一家畜牧場，多年籌備下正式發展成觀光農場，讓大朋友、小朋友都能更加貼近自然生態環境。農場內養育了綿羊豬、水豚、狐獴、駱馬、長臂猿、梅花鹿等可愛小動物，部分開放餵食互動，更設有超狂「動物景觀餐廳」，用餐時可隔著窗戶賞見狐獴、白兔、浣熊、雪貂等，簡直太療癒！

圖／IG@beckhamhong66授權
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圖／IG@niniko623授權
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腹地極大的「三隻小豬觀光農場」，四處擺有小豬裝置藝術，像是一入園粉色大豬便映入眼簾，呆萌指數爆表，絕對是園區指標性場景必拍之一。值得一提的是，除了能成為熱門標誌的正面，其實豬豬身體還偷偷包下了販賣部，大家可以來場在豬肚子內購物的趣味體驗。此外，這裡也拍得到魔戒場景哈比屋、蘑菇小屋，大人國、小人國自由切換拍個過癮，另有溜小孩專區的大草皮、沙坑、攀爬設施甚至戲水廣場，佔地寬敞可安心跑跳，玩上一整天都不會膩。

圖／IG@andyxp03授權
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「三隻小豬觀光農場」開幕首日即湧入超過5000人，可惜未滿一周竟出現遊客欺負動物、惡意破壞設施等行為，因此8/2官方宣佈緊急休園，目前預計8/6重新開園。為維護遊園品質並保護動物們，後續園區將採人流管制，人數過多將暫停入園，提醒大家記得遵守相關規矩，一起當個有素質的旅客，才能讓優秀的景點長存喔！

﻿三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號﻿（國道一號民雄交流道往新港方向旁）

﻿營業時間：10:00-21:00（每週二公休、晚間8點後停止入園）

門票：成人100元；孩童50元；身高100公分以下幼兒、持手冊身心障礙人士免費入園

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