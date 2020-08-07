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路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

約會賞美景、體驗賽車椅泡腳！　雲林古坑夜景泡腳咖啡廳，坐擁中台灣山區夜景秘境

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

得天獨厚的地理位置，讓來到這裡的遊客享受泡腳樂趣和180度夜景，成了來到雲林古坑最奢華的夜生活。

位於古坑的「好星晴咖啡廳」，在華山這一區算是營業多年的老品牌。因為位置高度與方位的優勢，登高一望可以看到整個嘉南平原美景，完全沒有遮蔽物，視野遼闊。目前由第二代接手，除了原有的夜景咖啡廳外，更加碼了泡腳看夜景的服務，對於在市區很少看到這種特色咖啡廳的我很是新奇。

雖然位在山區，但來的路程平穩好走，不管是騎車來或是開車來，這裡有寬敞的停車場供客人停車，在地人推薦我一定要找機會體驗看看這裡喝咖啡泡腳的新潮體驗，可不是都市裡能遇見的。

比較建議傍晚時間上山，可以避開咖啡大街的人潮，享受專屬於山區的寬廣與清新空氣，心情都放鬆了起來。我們到訪的時候，店裡有小部分還在整修，聽工作人員說是要增加泡腳座位區，讓更多的消費者可以不用等待那麼久的時間，就可以享受到服務。被我稱為百萬夜景第一排的泡腳區，眼前風景真是寬廣無比，加上舒適座椅，難怪是店家最熱門的一區。

白天也是可以泡腳的！如果當天好天氣會遇到太陽西曬，會邊泡腳邊流汗跟三溫暖一樣（笑）。這裡不用等到夜晚，白天風景也很無敵。

靠近欄杆的座位區是第二熱門區域，為了讓更多客人可以欣賞這裡獨有美景，店家沿著欄杆處擺上眾多座位，夏季接近傍晚時分的天空還是很亮，偶爾有機會欣賞到橘紅色夕陽在眼前慢慢沈下的美景。

豬飛第一次來是下午接近傍晚，第二次來是夜晚，兩種美景都看過了。很建議可以先來吃下午茶，享受白天的風景，再待到夜晚看夜景泡腳，來到這裡每一分一秒都值得認真對待（笑）。

怕熱的話也可以選擇室內座位區，也能欣賞明媚風光。我發現店家好用心，不管室內室外都可以看到風景，所以晚到也不用搶座位啦！

從第一停車場走上來會經過層層階梯，不算長的階梯很快就到上面的咖啡廳了。如果懶得走路，就把車開到第二停車場，下車就是咖啡廳入口。

好星晴泡腳夜景咖啡廳 菜單

「好星晴泡腳夜景咖啡廳」除了最吸引人的泡腳服務，也有不少餐點，像是咖啡、果汁、花草茶、冰沙、鬆餅、簡餐、小火鍋、炸物，以風景區來說餐點算不少了。

冰淇淋鬆餅 $200

這個冰淇淋鬆餅是店家推薦，幾乎每組客人都會點！據說從爸爸開始營業到現在兒子接手的十多年，是店內長年經典熱銷產品。

特調的鬆餅粉漿是老闆試了很多配方才抓到的黃金比例，鬆餅是現點現烤的水滴造型，熱熱吃有酥脆口感而且奶香味好濃郁，混合著鬆餅熱度和冰淇淋的冰涼感，口感有讓我驚豔到。老闆貼心的將冰淇淋挖成一小球，是為了讓每塊鬆餅上都有冰淇淋，客人可以直接用手拿著吃，省去了刀叉分食的不便。

(左)巧克力冰沙$150 (右)水果茶$180

一邊泡腳一邊喝冷飲實在享受！

香醇的巧克力冰沙，口感清涼喝得出用料實在，上面的鮮奶油配著一起吃，幸福指數破表瞬間忘記要減肥的困擾，明天再說(笑)。而且晚上泡腳有點熱，搭配冰飲剛剛好。

看的見新鮮水果的水果茶，茶感濃郁配上酸酸甜甜口感，有蘋果、奇異果、柳橙、檸檬，用黃金比例調配，喝起來微酸清爽不甜膩，好適合女生呀。

白天和夜晚完全不同感受，這霓虹燈光配上賽車座椅的泡腳區，是不是有夜店的氛圍(笑)。

夜晚涼風徐徐，雙腳泡在中藥調配的熱水裡，真的是讓人很放鬆。泡腳區的椅子是老闆為消費者精心找來的賽車椅，因為泡腳的時間可以長達一小時，希望泡腳的客人可以從身體到腳都被照顧得好好的，久坐也不會感覺到腰酸背痛，而且貼心到每組座位都有設置個人桌，一邊吃飯一邊泡腳很享受。

養生泡腳 $100/人（限時1小時） 附草藥包、紙毛巾

泡腳池裡用了鵝卵石鋪底，可以泡腳也能適當按摩，這個刺激腳底穴位的痛度不是蓋的！我跟朋友用猜拳，輸的站起來，體驗天堂路的磨練。

每人100元就能體驗泡腳，草藥包是店家請中藥店獨家調配，要丟進泡腳池裡跟熱水一起，可以舒緩腳部、溫暖身體，淡淡的藥草味挺療癒的。

眼前風景美到讓我捨不得眨眼！從來沒想過在華山有這麼一處欣賞夜景的秘境，不只古坑咖啡值得來喝，連夜景都值得特地前來。

雲林古坑的夜景咖啡廳，會讓我想要每次到雲林時候來古坑挖掘特色店，很建議可以待上一整天，「好星晴泡腳夜景咖啡廳」可是從上午11點營業到凌晨3點喔！

好星晴夜景泡腳咖啡廳

營業時間：11:00–03:00

地址：雲林縣古坑鄉桃源2之6號

電話：05-590-1899

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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