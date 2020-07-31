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免門票到「台版小泰國」度假！嚴選2020「5+1個雲林親子約會景點」

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：emilycute7bear、yu_tien06_09、daisy95617

雲林最近好多新景點喔~而且竟然幾乎都不用門票！之前有介紹過2020雲林打卡景點&美食＋絕美峇厘島風住宿，這次要告訴大家雲林5個親子約會景點，不但不用付門票，還能一秒到泰國，再加碼推薦一家超美景觀咖啡廳，這麼好康的事情無私分享給大家，想知道「台版小泰國」在哪裡嗎？快往下看吧~

鵝媽媽 鵝童樂園

我的老天鵝啊~不要懷疑你沒看錯！這裡就是雲林的新景點「鵝童樂園」，鵝媽媽鵝童樂園前身是雲林縣勞工育樂中心，現在由鵝媽媽清潔用品公司接手進駐經營，結合了生態體驗、文創商品以及餐廳等休閒空間，不但可以近距離餵食小鵝，還能報名參加DIY魚菜共生手作課程，園區內更有許多天鵝裝置藝術，就連旋轉木馬都變成了「旋轉木鵝」，成為IG上新的打卡熱點。

圖/IG@molly888666
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圖/IG@wwolfshoot
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地址｜雲林縣斗六市嘉新路222號 (勞工育樂中心)

營業時間｜9:00-18:00

門票｜目前免費參觀 (餵鵝牧草一把10元)

五年千歲祖廟

五年千歲祖廟是全台第一座以宗教為主題的迷宮公園，一共有73個景點，每個景點的造景都不同，恐龍、龍船、石雕造景等十分豐富，走完全部行程至少需花費90分鐘，而站在制高點彩虹牆上可以一覽五年千歲公園的景觀，但因為不是平坦步道且需要上上下下，若體力無法負荷途中也有標示緊急出口及捷徑，建議來這邊的人記得自備水、糧食及遮陽工具，進入迷宮前記得先上個廁所唷~

圖/IG@molly888666
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圖/IG@molly888666
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圖/IG@lily19930902
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地址｜雲林縣褒忠鄉鎮安路31號

營業時間｜08:00-17:00

千巧谷牛樂園牧場

雲林縣崙背鄉酪農區是台灣牛乳來源的重要鄉鎮之一，千巧谷牛樂園牧場便位於此，巧谷牛樂園牧園區不大，一進園區就被繽紛的乳牛彩繪屋吸引，分別販賣伴手禮、烘焙麵包及生巧克力，都是添加在地鮮乳所製作的，一定要嚐嚐看！走在路上也處處能見各種活潑造型的牛裝置藝術，連公廁的外觀都是參考古早農家的倉庫樣貌建置，還有兩隻牛在爬窗偷看呢~

圖/IG@iamweiwei0708
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圖/IG@yi_ru1023
圖/IG@yi_ru1023
圖/IG@yolo_life_journey
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地址｜雲林縣崙背鄉東興路182之32號

營業時間｜週一至週五9:00-19:00、週六日09:00-20:00

門票｜免費入場，餵乳牛牧草一把20元

良作工場

看到這隻站著走路的豬就知道是「究好豬」，你每天吃的豬肉，對豬肉的瞭解又有多少？良作工場是究好豬以豬肉為主題的觀光工場，不但能品嘗到各式各樣美味的豬肉料理，也能了解豬隻的飼養方式、生活模式、所需要的營養成分等，也是全台唯一開放給一般民眾參觀的肉品分切產線，豬肉從大區塊分切成可以在市場裡購買到的小分裝產品的整個過程在這裡都可以一目瞭然。

圖/IG@ziyu1207
圖/IG@ziyu1207
圖/IG@lucky_yaya
圖/IG@lucky_yaya
圖/良作工場官網
圖/良作工場官網

地址｜雲林縣大埤鄉豐田路57號

營業時間｜週三~週日 10:00-17:00 (週一二公休)

# 因疫情關係5/13-6/12調整營業時間為平日休館、假日營業，6/13起恢復正常。

門票｜全票200元、優待票100元 (全額可抵消費)

# 109/12/31以前全票50元，其餘免費！

桂林映象會館

位於雲林劍湖山世界後面的桂林映象會館是近期的新景點，走進大門就看到大象及涼亭，感受到濃濃的泰式南洋風，沒去過泰國可以先來這邊感受泰式風情。桂林映象會館現階段只有餐廳，透明的玻璃窗可以直接看到旁邊的兒童戲水池，再往後走拱門造型金黃色裝飾的建築物是園區內必拍的場景之一，也是之後可能會開放的住宿區，除此之外園區內還有座小吊橋及多個高腳屋，彷彿置身泰國，園區目前參觀免門票，非常適合來走走。

圖/IG@emilycute7bear
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圖/IG@yu_tien06_09
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圖/IG@daisy95617
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地址｜雲林縣古坑鄉景水1之6號

營業時間｜週一至週日10:00-18:00

門票｜目前免門票，咖啡廳低消$100元/人

雲頂咖啡

雲頂庭園咖啡坊是華山地區眺望觀景相當不錯的景觀餐廳，來雲林玩如果想找間咖啡廳歇息，雲頂咖啡是一個不錯的選擇，可以遠眺台灣海峽還能欣賞嘉南夜景。喜歡戶外空間的人可以選擇外側庭園座位，寬廣的空間充滿植栽及水池，令人放鬆，而餐廳分為兩個樓層，一樓室內區靠窗的座位使用了吊椅，輕柔的晃著差點睡著。

圖/IG@lzzt99
圖/IG@lzzt99
圖/IG@lzzt99
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二樓觀景區的座位數量不少，除了能俯瞰整個園區還有清晰的山景，無論是欣賞日落還是夜景都很適合！熱茶採用了吸睛的水管造型茶具，來杯咖啡或份甜點，愜意的、安靜的在這邊從天亮做到天暗都是享受。

圖/IG@lzzt99
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地址｜雲林縣古坑鄉桃源路1-3號

營業時間｜週三、週四、週日 11:30-22:30；週五六 11:30-00:00 (週一二公休)

延伸閱讀>>2020雲林古坑打卡景點&美食＋絕美峇厘島風住宿推薦

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咖啡 裝置藝術 公園

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