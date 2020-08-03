快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲阿溪縱走路線景點-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲阿溪縱走路線景點-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到嘉義，大部分的人都會想到阿里山森林遊樂區，不過其實阿里山還有一種「復古又現代」的玩法，那就是「阿溪縱走」，這是一條在60~80年代非常熱門的高山健行路線，後來因為各種原因漸漸沒落，終於在近幾年又打開了知名度，趕快來看看到底這條神秘的健行路線要怎麼玩呢？

阿里山阿溪縱走介紹

阿溪縱走指的是從嘉義的阿里山森林遊樂區一路徒步至南投的杉林溪森林遊樂區，在60~80年代曾是一條非常人氣的健行路線， 更可以說是五六年級生的共同記憶，但在921大地震後崩壞難以修復，因而在世人的記憶中沉寂。

近年阿溪縱走路線開始修復後，漸漸再度打起知名度，加上途中會經過阿里山眠月線森林鐵道、水漾森林等秘境景點，可見森林、神木群與鐵道等景觀，更在近期因疫情影響，大家紛紛往人少的山林去，而成為人氣健行路線。

阿里山阿溪縱走路線

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa 趣吧！達人帶路）
▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa 趣吧！達人帶路）

阿溪縱走路線全長約27.2公里，高低落差不超過一千公尺，算是好走的入門健行路線，平均2~3天就能走完，若是放慢一點的休閒步調，最多也不會超過4天，而一般常見安排路線如下：

＊兩日路線：D-1前一天夜宿阿里山→Day1水漾森林→Day2杉林溪

＊三日路線：Day1阿里山午後出發→Day2水漾森林→Day3杉林溪

＊趣吧路線：D-1前一天夜宿阿里山→Day1眠月線鐵道→石猴車站→Day3水漾森林→Day4杉林溪

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

雖然說阿溪縱走路線是相對好走的高山健行路線，全程也都有專業高山嚮導帶領，提供免背免備公器公糧服務，以及行前安排說明會，但是提醒各位還是要做好體能與負重訓練，才能讓讓這趟阿溪縱走路線多一份安心與保障喔！

阿里山阿溪縱走景點

▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）
▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

而在阿溪縱走路線中會經過許多美麗的景點，像是眠月線鐵道、神木群、塔山車站、石猴車站、明隧道等等，我們無法全部一一介紹，就挑三大絕對不能錯過的阿溪縱走給大家，前往健行的時候千萬不要錯過囉！

阿里山阿溪縱走景點＃1

阿里山眠月線鐵道

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於阿里山遊樂區中的眠月線鐵道，建於西元1915年，是阿里山林場線的兩條鐵道之一，在921地震後坍方而封閉，直到近年來才重新修復開放，不過因為目前是一葉蘭保育區，所以在進入前必須先到林管處申請許可證才能進入。

▲阿溪縱走路線景點-明隧道。（圖／攝影者：seatingstar77授權提供, Instagram）
▲阿溪縱走路線景點-明隧道。（圖／攝影者：seatingstar77授權提供, Instagram）

眠月線鐵道的沿途有著蓊鬱的林木，搭配時有白雲飄過的藍天，讓人心情瞬間好了起來，忘卻了徒步的勞累與艱辛，只一心沉醉在這片美好當中，再往前走可見明隧道，又是另一番全然不同的開闊風景。

阿里山阿溪縱走景點＃2

石猴車站

▲阿溪縱走路線景點-石猴車站。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）
▲阿溪縱走路線景點-石猴車站。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

石猴車站是阿里山眠月線的終點，同樣也在921大地震後坍方崩塌，因此現在只剩下廢棄的車站建築。兒石猴車站的名字由來，是因為在車站旁有一座高30公尺的巨石，看起來就像是坐著的猴子，栩栩如生宛如真的猴子而得名。

阿里山阿溪縱走景點＃3

水漾森林

▲阿溪縱走路線景點-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲阿溪縱走路線景點-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最後一個也是阿溪縱走路線中最吸引人的景點，正是那若隱若現，時而隱蔽在高山煙霧與水氣中的水漾森林，是因為921地震後而形成的堰塞湖，天氣好的話，能看見倒映在湖面上的高大杉木群，夢幻的景象讓許多人慕名而來，也因此而獲得了「水漾森林」這個的名字。

▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）
▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

看完以上阿溪縱走的介紹之後，你是不是也覺得有點心癢癢的了呢？在炎熱的夏日裡，來趟消暑又健康的健行之旅，在森林裡大吸一口氣，忘卻所有煩惱；眺望高大的神木，開始新的目標吧！

想知道更多阿里山旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 神木 森林遊樂區

延伸閱讀

蔡英文阿里山旅遊 只花7百元振興券買鳳梨酥咖啡

國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是這裡！

爬完能安縱走 登山客遭虎頭蜂螫昏

挑戰能安縱走山友遭蜂螫昏迷 空勤吊掛成功送醫

相關新聞

嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

說到嘉義，大部分的人都會想到阿里山森林遊樂區，不過其實阿里山還有一種「復古又現代」的玩法，那就是「阿溪縱走」，這是一條在60~80年代非常熱門的高山健行路線，後來因為各種原因漸漸沒落，終於在近幾年又打開了知名度，趕快來看看到底這條神秘的健行路線要怎麼玩呢？

職人級日式居酒屋！台南中西區「日川居酒屋」深夜放鬆好選擇，激推串燒系列

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 認真工作就是為了下班後的享受～揪個三五好友來場居酒屋的宵夜時光，沒有壓力的聊聊天放鬆一下，隨

免門票到「台版小泰國」度假！嚴選2020「5+1個雲林親子約會景點」

雲林最近好多新景點喔~而且竟然幾乎都不用門票！之前有介紹過2020雲林打卡景點&美食＋絕美峇厘島風住宿，這次要告訴大家雲林5個親子約會景點，不但不用付門票，還能一秒到泰國，再加碼推薦一家超美景觀咖啡廳，這麼好康的事情無私分享給大家，想知道「台版小泰國」在哪裡嗎？快往下看吧~

遺世獨立的離島！隱身漁光島上的藝廊、禪風民宿，就近「台南版天空之鏡」踏浪看夕陽

與安平隔著一條橋，有座遺世獨立的漁光島。沿著木麻黃成蔭的綠色隧道往島的深處前進，原來還有當地人才知道的古書店、禪風民宿、以及一座隱世獨立的藝廊。

吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN 早在3年前逸恩就跟一群朋友來【請上桌國際港灣】用過餐，還在這裡開了一場聖誕趴呢～逸恩這次來2訪囉！這裡主打使用創新的360度自動旋轉烤台，只要把已

吃完飽到天靈蓋！精選6+1「嘉義文化路夜市美食」，最夯雞肉飯、隱藏版必吃教你完美避雷

嘉義除了是前往阿里山的順遊聖地，自身也算是近年竄起的旅遊新秀，許多特色景點乃至近期的百年天文奇景「上帝的戒指」，都讓更多人發掘了嘉義之美。賞完美景自然少不了美食，今天就來盤點嘉義市中心地標必吃，精選「

喝咖啡配包子！台南安平「裁縫師深夜咖啡館」營業到凌晨，夜貓子好去處

udn走跳美食／愛比妞 台南夜晚何處去【裁縫師深夜咖啡館】營業到凌晨 近期發現台南深夜咖啡越來越多家了！裁縫師深夜咖啡館也是好友無意間發現的，不然之前吃完晚餐想再跟好友敘舊聊天，但好像除了海安

報復性玩嘉義！「2020嘉義購物節」住宿推薦，13種風格任選還有頂樓泳池

為了提升國民的經濟，嘉義購物節推出多種好禮、好康大放送，讓振興券放大，吸引國人來嘉義旅遊，深入了解嘉義的文化風情，上次提到嘉義推薦美食，這回就要來給大家住宿的推薦清單，每間飯店都各有特色，鎖定好你的目標，那我們就準備出發嘉義購物節去大玩特玩拉！

一秒到香港！ 台南巷子裡的港式懷舊冰室 「乜料茶居」深夜美食營業到凌晨

udn走跳美食／愛比妞 台南深夜美食【乜料茶居】有一秒到香港的感覺！ 台南夜晚好去處，又多一家啦！乜(ㄇ一ㄝ)料茶居有一秒到香港的感覺，是在台港人所開設，營業到凌晨12:00，胖比來很多次了，

走步道也可以很COOL～嘉義「9條清涼步道」特搜，吸收滿滿芬多精又消暑

udn走跳旅遊／布魯 炎炎夏日，暑氣逼人，紫外線也爆表，讓人只想待在冷氣房不想外出。然而悶久了總是要活動一下，有沒有在夏天走起來不會流一堆汗、又清涼消暑的步道呢？聽起來好像天方夜譚，但布魯掐

伴手禮推薦、小吃美食不踩雷！2020「嘉義購物節」吃的攻略

受新冠疫情影響，本來國人國外旅遊首選的日本，大都無法成行，除了中央推出「振興三倍券、安心旅遊補助」，嘉義市再加碼祭出購物節2大好康專案，著名旅遊景點檜意森活村及製材所，就能體驗日式風情，要讓國內旅客「一秒到日本」。安排兩天一夜嘉義小旅行，選擇購物節特約旅館並訂購專案房型，入住時就能「多」拿到600元嘉遊金，若店家張貼「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，都可以折抵消費。特別是嘉義太多好吃又好玩的地方，以下ReadyGo挑了幾間最愛吃的跟大家分享，如果你也去嘉義，不妨參考看看這個美食攻略！

隱世仙境！阿里山童話部落「台版合掌村」 42棟彩色斜頂木屋藏身森林王國

嘉義阿里山為台灣旅遊熱門夯點，但其實山上還隱藏了一座內行人才知道的童話部落，42棟繽紛亮眼的木造小屋被杉木林環繞，雨後雲霧裊裊的畫面，更像闖入歐洲童話世界，仙氣十足又療癒，無疑是個炎熱的夏季短暫避暑的

熱門新聞

遼闊星空下大啖在地美食！台東最美「大地餐桌」8月限定3場手刀衝

「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

綠色系世外桃源！全台「4大綠色秘境空拍」 上帝視角俯瞰療癒全景

最高爽領2000元住宿補助！2020「小琉球」5大景點美食懶人包，熱帶七彩冰＋療癒海龜燒必吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。