嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

說到嘉義，大部分的人都會想到阿里山森林遊樂區，不過其實阿里山還有一種「復古又現代」的玩法，那就是「阿溪縱走」，這是一條在60~80年代非常熱門的高山健行路線，後來因為各種原因漸漸沒落，終於在近幾年又打開了知名度，趕快來看看到底這條神秘的健行路線要怎麼玩呢？

阿里山阿溪縱走介紹

阿溪縱走指的是從嘉義的阿里山森林遊樂區一路徒步至南投的杉林溪森林遊樂區，在60~80年代曾是一條非常人氣的健行路線， 更可以說是五六年級生的共同記憶，但在921大地震後崩壞難以修復，因而在世人的記憶中沉寂。

近年阿溪縱走路線開始修復後，漸漸再度打起知名度，加上途中會經過阿里山眠月線森林鐵道、水漾森林等秘境景點，可見森林、神木群與鐵道等景觀，更在近期因疫情影響，大家紛紛往人少的山林去，而成為人氣健行路線。

阿里山阿溪縱走路線

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa 趣吧！達人帶路）

阿溪縱走路線全長約27.2公里，高低落差不超過一千公尺，算是好走的入門健行路線，平均2~3天就能走完，若是放慢一點的休閒步調，最多也不會超過4天，而一般常見安排路線如下：

＊兩日路線：D-1前一天夜宿阿里山→Day1水漾森林→Day2杉林溪

＊三日路線：Day1阿里山午後出發→Day2水漾森林→Day3杉林溪

＊趣吧路線：D-1前一天夜宿阿里山→Day1眠月線鐵道→石猴車站→Day3水漾森林→Day4杉林溪

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

雖然說阿溪縱走路線是相對好走的高山健行路線，全程也都有專業高山嚮導帶領，提供免背免備公器公糧服務，以及行前安排說明會，但是提醒各位還是要做好體能與負重訓練，才能讓讓這趟阿溪縱走路線多一份安心與保障喔！

阿里山阿溪縱走景點

▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

而在阿溪縱走路線中會經過許多美麗的景點，像是眠月線鐵道、神木群、塔山車站、石猴車站、明隧道等等，我們無法全部一一介紹，就挑三大絕對不能錯過的阿溪縱走給大家，前往健行的時候千萬不要錯過囉！

阿里山阿溪縱走景點＃1

阿里山眠月線鐵道

▲阿溪縱走路線景點-阿里山眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於阿里山遊樂區中的眠月線鐵道，建於西元1915年，是阿里山林場線的兩條鐵道之一，在921地震後坍方而封閉，直到近年來才重新修復開放，不過因為目前是一葉蘭保育區，所以在進入前必須先到林管處申請許可證才能進入。

▲阿溪縱走路線景點-明隧道。（圖／攝影者：seatingstar77授權提供, Instagram）

眠月線鐵道的沿途有著蓊鬱的林木，搭配時有白雲飄過的藍天，讓人心情瞬間好了起來，忘卻了徒步的勞累與艱辛，只一心沉醉在這片美好當中，再往前走可見明隧道，又是另一番全然不同的開闊風景。

阿里山阿溪縱走景點＃2

石猴車站

▲阿溪縱走路線景點-石猴車站。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

石猴車站是阿里山眠月線的終點，同樣也在921大地震後坍方崩塌，因此現在只剩下廢棄的車站建築。兒石猴車站的名字由來，是因為在車站旁有一座高30公尺的巨石，看起來就像是坐著的猴子，栩栩如生宛如真的猴子而得名。

阿里山阿溪縱走景點＃3

水漾森林

▲阿溪縱走路線景點-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最後一個也是阿溪縱走路線中最吸引人的景點，正是那若隱若現，時而隱蔽在高山煙霧與水氣中的水漾森林，是因為921地震後而形成的堰塞湖，天氣好的話，能看見倒映在湖面上的高大杉木群，夢幻的景象讓許多人慕名而來，也因此而獲得了「水漾森林」這個的名字。

▲阿溪縱走路線。（圖／攝影者：seekforwild授權提供, Instagram）

看完以上阿溪縱走的介紹之後，你是不是也覺得有點心癢癢的了呢？在炎熱的夏日裡，來趟消暑又健康的健行之旅，在森林裡大吸一口氣，忘卻所有煩惱；眺望高大的神木，開始新的目標吧！

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