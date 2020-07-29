快訊

高雄直播主之亂一審出爐 連千毅被判8年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 / 文、圖／台南•逸恩 TAINANIAN

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

早在3年前逸恩就跟一群朋友來【請上桌國際港灣】用過餐，還在這裡開了一場聖誕趴呢～逸恩這次來2訪囉！這裡主打使用創新的360度自動旋轉烤台，只要把已經串好的燒烤食材擺上去，就可以開始跟朋友閒話家常，耍廢坐等享用啦！每個週末的五六日還有歌手駐唱，適合家人、朋友、同事來這狂歡聚餐。

【請上桌國際港灣】影片介紹

逸恩用影片介紹一間店，先來看一下吧👀

【請上桌國際港灣】環境介紹

位於鄰近於台南安平的請上桌國際港灣餐廳，鄰近於安平漁港，屬於海邊景觀餐廳，附近有不少安平景點，例如像是安平老街 、安平樹屋、安平古堡、林默娘公園、德記洋行、德陽艦園區跟觀夕平台，所以很適合假日的白天先來安平逛逛，晚上再來這放鬆一下！

天色一暗就瞬間超有氣氛，很適合跟著一群朋友來這嘻嘻哈哈小酌一番烤個肉，看著照片裡的這群朋友，就讓逸恩想起好幾年前跟著一大群的朋友，來這裡慶祝聖誕節辦了一場交換禮物趴。

有長桌也有短桌，適合各種人數的聚會，從2人到超過10人都沒有問題，只要提早訂位，就都會有足夠的位子啦～

每到週末請上桌國際港灣都會有駐唱歌手，店家都會提早在粉專公佈一整個月的駐唱歌手的演出節目表～來這裡邊吃烤肉邊聽音樂食在好享受。

【請上桌國際港灣】菜單介紹

第一次來的朋友，如果有選擇障礙不知道該怎麼點餐的話，建議可以選擇套餐系列，有適合2-3人或4-6的份量～

如果套餐的份量吃不夠的話，還有單點的部分可以選擇～如果是熟客的話，可以就直接單點喜歡的食材來吃啦！

除了生食的烤物以外，還有熟食可以選擇～怕肚子餓的話，可以先點來墊個胃，然後再悠閒地享受這烤肉樂趣。

桌上都會有一整組的調味料，可以挑選喜歡的口味進行搭配，但其實塗過烤肉醬的食材，直接吃就很夠味了～

【請上桌國際港灣】餐點介紹

生猛海鮮拼盤 800元

一整盤的海鮮有龍蝦、海大蛤、大草蝦、大扇貝跟角蝦，看起來超級吸睛，不愧店家把他直接命名為生猛海鮮，同桌的友人看到龍蝦，全都驚呼超興奮🤣

海鮮食材沒有使用鐵串，所以會附上烤網作為使用～大家超有默契，都二話不說直接龍蝦擺上去，迫不及待想吃啦！吃起來口感Q彈脆口，完全不需要添加任何調味料，就能感受牠的鮮甜原味～

大扇貝的尺寸沒在開玩笑，真的很大捏～一口放進嘴裡，滿嘴都是扇貝肉，吃起來也太幸福了吧！

蛤蠣的尺寸也是不得了！蛤蠣殼一打開就馬上送進嘴裡，咬下還會爆汁呢！滿滿的鮮味直接被口爆，今晚真的會受不了.....

炙熱牛豬雙拼 520元

無肉不歡～除了海鮮以外，當然也要有重頭戲的肉肉啊！這份套餐有豬也有牛，居然還有乳鴿可以烤小鳥。

特腱板腱牛套餐 520元

最愛吃牛肉的逸恩，真的是第一眼就看到這份套餐，裡面的肉全都是牛～有美國板腱牛、牛肋條、牛腰肉跟骰子牛，看起來就完全是必點的套餐選擇啊！

被鐵串給串的食材，全都能擺在會自主旋轉的烤驢上，這裡只需要特別注意一件事，就是彼此間的食材間距要拿捏好，以距離沒辦法夠互打巴掌為依據即可～

牛肉只要烤到五分熟後，就可以拿起來享用啦！逸恩除了會吃塗過烤肉醬的口味外，也很喜歡沾點鹽提個味來吃喲～私心超愛拿牛肉來沾鹽。

所有的食材都能在烤到一半的時候，就塗上烤肉醬在繼續炭烤，吃起來會更加入味。

傳說中的烤小鳥出現了！老實說逸恩可是第一次吃乳鴿呢，其實吃起來很像雞肉，肉質超級軟嫩，認真一吃就會愛上，可惜同桌有好幾位友人都不敢嘗試。

胡椒蝦 半斤 300元

果然一開始就需要先點個熟食來享用，這樣才不會餓到沒耐性。蝦殼被料理到超級酥脆，去殼後的蝦肉，肉質吃起來頗有彈性，不太需要額外沾點調味料，因為單吃就已經很夠味了。

吃肉吃海鮮外，當然也要烤些蔬菜來吃！玉米筍、青椒、杏包菇跟香菇都不能少～私心都好喜歡，不過逸恩最愛的還是玉米筍，老闆來個十根可以嗎？！

薑絲蛤蠣湯 150元

逸恩最近實在太操了！需要補一下～這一碗鮮味十足的蛤蠣湯，裡頭有著不少的蛤蠣，味道鮮甜爽口，超級適合配著燒烤一起吃。

生蚵 150元

蚵仔也是烤肉中不可或缺的角色之一！少了這個，這攤烤肉聚會就不完整了～

每一顆牡蠣都相當飽滿，而且裡頭都會有著滿滿的湯汁，一口豪飲牡蠣肉跟湯汁，包準你直接升天！太幸福了啦～

第二次來請上桌國際港灣聚餐，整體感受還是很喜歡，除了夏季的戶外，戶外餐廳的溫度會偏高，且略有些許的蚊子外，這裡真的很適合揪一大群的朋友來這開趴玩樂，尤其推薦大家在週末的時候過來，因為週末會搖身一變為有駐唱歌手的音響酒吧，聽著音樂烤著肉，一起跟著逸恩來狂歡吧！

請上桌國際港灣

地址：台南市安平區同平路127巷16弄1之5號

電話：06-3911021

時間：週一至周四17:00-00:00

時間：週五至週日16:00-00:00

公休：無

低消：無

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記    FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮 龍蝦 燒烤 酒吧 美國 台南美食

相關新聞

吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN 早在3年前逸恩就跟一群朋友來【請上桌國際港灣】用過餐，還在這裡開了一場聖誕趴呢～逸恩這次來2訪囉！這裡主打使用創新的360度自動旋轉烤台，只要把已

吃完飽到天靈蓋！精選6+1「嘉義文化路夜市美食」，最夯雞肉飯、隱藏版必吃教你完美避雷

嘉義除了是前往阿里山的順遊聖地，自身也算是近年竄起的旅遊新秀，許多特色景點乃至近期的百年天文奇景「上帝的戒指」，都讓更多人發掘了嘉義之美。賞完美景自然少不了美食，今天就來盤點嘉義市中心地標必吃，精選「

喝咖啡配包子！台南安平「裁縫師深夜咖啡館」營業到凌晨，夜貓子好去處

udn走跳美食／愛比妞 台南夜晚何處去【裁縫師深夜咖啡館】營業到凌晨 近期發現台南深夜咖啡越來越多家了！裁縫師深夜咖啡館也是好友無意間發現的，不然之前吃完晚餐想再跟好友敘舊聊天，但好像除了海安

報復性玩嘉義！「2020嘉義購物節」住宿推薦，13種風格任選還有頂樓泳池

為了提升國民的經濟，嘉義購物節推出多種好禮、好康大放送，讓振興券放大，吸引國人來嘉義旅遊，深入了解嘉義的文化風情，上次提到嘉義推薦美食，這回就要來給大家住宿的推薦清單，每間飯店都各有特色，鎖定好你的目標，那我們就準備出發嘉義購物節去大玩特玩拉！

一秒到香港！ 台南巷子裡的港式懷舊冰室 「乜料茶居」深夜美食營業到凌晨

udn走跳美食／愛比妞 台南深夜美食【乜料茶居】有一秒到香港的感覺！ 台南夜晚好去處，又多一家啦！乜(ㄇ一ㄝ)料茶居有一秒到香港的感覺，是在台港人所開設，營業到凌晨12:00，胖比來很多次了，

走步道也可以很COOL～嘉義「9條清涼步道」特搜，吸收滿滿芬多精又消暑

udn走跳旅遊／布魯 炎炎夏日，暑氣逼人，紫外線也爆表，讓人只想待在冷氣房不想外出。然而悶久了總是要活動一下，有沒有在夏天走起來不會流一堆汗、又清涼消暑的步道呢？聽起來好像天方夜譚，但布魯掐

伴手禮推薦、小吃美食不踩雷！2020「嘉義購物節」吃的攻略

受新冠疫情影響，本來國人國外旅遊首選的日本，大都無法成行，除了中央推出「振興三倍券、安心旅遊補助」，嘉義市再加碼祭出購物節2大好康專案，著名旅遊景點檜意森活村及製材所，就能體驗日式風情，要讓國內旅客「一秒到日本」。安排兩天一夜嘉義小旅行，選擇購物節特約旅館並訂購專案房型，入住時就能「多」拿到600元嘉遊金，若店家張貼「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，都可以折抵消費。特別是嘉義太多好吃又好玩的地方，以下ReadyGo挑了幾間最愛吃的跟大家分享，如果你也去嘉義，不妨參考看看這個美食攻略！

隱世仙境！阿里山童話部落「台版合掌村」 42棟彩色斜頂木屋藏身森林王國

嘉義阿里山為台灣旅遊熱門夯點，但其實山上還隱藏了一座內行人才知道的童話部落，42棟繽紛亮眼的木造小屋被杉木林環繞，雨後雲霧裊裊的畫面，更像闖入歐洲童話世界，仙氣十足又療癒，無疑是個炎熱的夏季短暫避暑的

未滿16歲謝絕內用的雲林神祕咖啡廳！ 宮廷風米嘻咖咖啡必點招牌「巴法華斯」枕頭蛋糕&愛爾蘭咖啡

udn走跳美食／華少甫 上次跟好友豬飛小姐、台中大食女一起來到雲林虎尾，發現了一家在地人也不太會來的神祕咖啡廳，這家米嘻咖咖啡，不僅裝潢跟桌椅都是骨董老件，點心跟飲品更是毫不馬虎，最狂的是他的

影／夏日最佳露天水景！台南人都在這躲太陽　藏地下道水泥小島戲水池

啟用沒多久的「河樂廣場」，由荷蘭 MVRDV 建築師團隊操刀，以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，是舊商場的中國風建築，現在重新整建後成為了大家遮陽的涼亭，地下一樓連結地面成為露天水景，地下通廊步道可以光著腳丫涉水，在這個被譽為「世界七大令人期待公園」之一的河樂廣場，瞬間暑意全消。

台版奈良+1！嘉義阿里山2公頃「全新賞鹿秘境」　和部落可愛斑比互動還能玩射箭

近年全台各地漸漸興起賞鹿潮，不少景點都變身台版奈良，讓大家免飛日本，在本土就能與可愛的梅花鹿互動。而旅遊避暑聖地的阿里山腳下，其實也有一處可順遊的全新賞鹿秘境，不僅有萌到令人融化的斑比，還可與鄒族一起

台南在地人氣美食！ 道地飯後甜點小吃+5間專屬風格民宿推薦

人的另一個甜點胃，在吃完正餐後才正式啟動，台南必吃的傳統甜點經過改良極具創意與美味，就連民宿風格也多到讓人出現選擇障礙，近年掀起一陣老宅改造風，正好符合台南的歷史軌跡，許多民宿特別有風味，此外，有鑿於GoShare進駐台南，對於當地的旅遊規劃更是便利大大提升，許多店家現與GoShare合作，有得吃住還可以拿騎乘金，事不宜遲，快點出發台南騎共享機車走訪台南美食地圖吧！

熱門新聞

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

台中人回憶滿血復活！「香蕉新樂園2.0」攜全新菜單重磅登場，經典復古場景任拍

台北101獨家美食報到！吃完再到「莫內秘境」拍美照

走跳世界／南投武界追雲去！大片茶園風光、銀白色飛瀑一次賞

吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

新北超浮誇冰館！整顆鳳梨冰過更好吃　還有西瓜創意冰品各款果肉爆棚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。