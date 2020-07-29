吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

早在3年前逸恩就跟一群朋友來【請上桌國際港灣】用過餐，還在這裡開了一場聖誕趴呢～逸恩這次來2訪囉！這裡主打使用創新的360度自動旋轉烤台，只要把已經串好的燒烤食材擺上去，就可以開始跟朋友閒話家常，耍廢坐等享用啦！每個週末的五六日還有歌手駐唱，適合家人、朋友、同事來這狂歡聚餐。

【請上桌國際港灣】影片介紹

逸恩用影片介紹一間店，先來看一下吧👀

【請上桌國際港灣】環境介紹

位於鄰近於台南安平的請上桌國際港灣餐廳，鄰近於安平漁港，屬於海邊景觀餐廳，附近有不少安平景點，例如像是安平老街 、安平樹屋、安平古堡、林默娘公園、德記洋行、德陽艦園區跟觀夕平台，所以很適合假日的白天先來安平逛逛，晚上再來這放鬆一下！

天色一暗就瞬間超有氣氛，很適合跟著一群朋友來這嘻嘻哈哈小酌一番烤個肉，看著照片裡的這群朋友，就讓逸恩想起好幾年前跟著一大群的朋友，來這裡慶祝聖誕節辦了一場交換禮物趴。

有長桌也有短桌，適合各種人數的聚會，從2人到超過10人都沒有問題，只要提早訂位，就都會有足夠的位子啦～

每到週末請上桌國際港灣都會有駐唱歌手，店家都會提早在粉專公佈一整個月的駐唱歌手的演出節目表～來這裡邊吃烤肉邊聽音樂食在好享受。

【請上桌國際港灣】菜單介紹

第一次來的朋友，如果有選擇障礙不知道該怎麼點餐的話，建議可以選擇套餐系列，有適合2-3人或4-6的份量～

如果套餐的份量吃不夠的話，還有單點的部分可以選擇～如果是熟客的話，可以就直接單點喜歡的食材來吃啦！

除了生食的烤物以外，還有熟食可以選擇～怕肚子餓的話，可以先點來墊個胃，然後再悠閒地享受這烤肉樂趣。

桌上都會有一整組的調味料，可以挑選喜歡的口味進行搭配，但其實塗過烤肉醬的食材，直接吃就很夠味了～

【請上桌國際港灣】餐點介紹

生猛海鮮拼盤 800元

一整盤的海鮮有龍蝦、海大蛤、大草蝦、大扇貝跟角蝦，看起來超級吸睛，不愧店家把他直接命名為生猛海鮮，同桌的友人看到龍蝦，全都驚呼超興奮🤣

海鮮食材沒有使用鐵串，所以會附上烤網作為使用～大家超有默契，都二話不說直接龍蝦擺上去，迫不及待想吃啦！吃起來口感Q彈脆口，完全不需要添加任何調味料，就能感受牠的鮮甜原味～

大扇貝的尺寸沒在開玩笑，真的很大捏～一口放進嘴裡，滿嘴都是扇貝肉，吃起來也太幸福了吧！

蛤蠣的尺寸也是不得了！蛤蠣殼一打開就馬上送進嘴裡，咬下還會爆汁呢！滿滿的鮮味直接被口爆，今晚真的會受不了.....

炙熱牛豬雙拼 520元

無肉不歡～除了海鮮以外，當然也要有重頭戲的肉肉啊！這份套餐有豬也有牛，居然還有乳鴿可以烤小鳥。

特腱板腱牛套餐 520元

最愛吃牛肉的逸恩，真的是第一眼就看到這份套餐，裡面的肉全都是牛～有美國板腱牛、牛肋條、牛腰肉跟骰子牛，看起來就完全是必點的套餐選擇啊！

被鐵串給串的食材，全都能擺在會自主旋轉的烤驢上，這裡只需要特別注意一件事，就是彼此間的食材間距要拿捏好，以距離沒辦法夠互打巴掌為依據即可～

牛肉只要烤到五分熟後，就可以拿起來享用啦！逸恩除了會吃塗過烤肉醬的口味外，也很喜歡沾點鹽提個味來吃喲～私心超愛拿牛肉來沾鹽。

所有的食材都能在烤到一半的時候，就塗上烤肉醬在繼續炭烤，吃起來會更加入味。

傳說中的烤小鳥出現了！老實說逸恩可是第一次吃乳鴿呢，其實吃起來很像雞肉，肉質超級軟嫩，認真一吃就會愛上，可惜同桌有好幾位友人都不敢嘗試。

胡椒蝦 半斤 300元

果然一開始就需要先點個熟食來享用，這樣才不會餓到沒耐性。蝦殼被料理到超級酥脆，去殼後的蝦肉，肉質吃起來頗有彈性，不太需要額外沾點調味料，因為單吃就已經很夠味了。

吃肉吃海鮮外，當然也要烤些蔬菜來吃！玉米筍、青椒、杏包菇跟香菇都不能少～私心都好喜歡，不過逸恩最愛的還是玉米筍，老闆來個十根可以嗎？！

薑絲蛤蠣湯 150元

逸恩最近實在太操了！需要補一下～這一碗鮮味十足的蛤蠣湯，裡頭有著不少的蛤蠣，味道鮮甜爽口，超級適合配著燒烤一起吃。

生蚵 150元

蚵仔也是烤肉中不可或缺的角色之一！少了這個，這攤烤肉聚會就不完整了～

每一顆牡蠣都相當飽滿，而且裡頭都會有著滿滿的湯汁，一口豪飲牡蠣肉跟湯汁，包準你直接升天！太幸福了啦～

第二次來請上桌國際港灣聚餐，整體感受還是很喜歡，除了夏季的戶外，戶外餐廳的溫度會偏高，且略有些許的蚊子外，這裡真的很適合揪一大群的朋友來這開趴玩樂，尤其推薦大家在週末的時候過來，因為週末會搖身一變為有駐唱歌手的音響酒吧，聽著音樂烤著肉，一起跟著逸恩來狂歡吧！

地址：台南市安平區同平路127巷16弄1之5號

電話：06-3911021

時間：週一至周四17:00-00:00

時間：週五至週日16:00-00:00

公休：無

低消：無

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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