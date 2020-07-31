職人級日式居酒屋！台南中西區「日川居酒屋」深夜放鬆好選擇，激推串燒系列

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

認真工作就是為了下班後的享受～揪個三五好友來場居酒屋的宵夜時光，沒有壓力的聊聊天放鬆一下，隨意的點些串燒小酌一番，喝些無酒精的飲料也可以很滿足。走進日式風格的【日川居酒屋】彷彿就像生活在日本一樣，內心瞬間充滿各種幻想。

【日川居酒屋】環境介紹

位於台南中西區的日式風格居酒屋，鄰近於金華路的大勇街上，也就是附近的全聯福利中心對面的街口～門口掛著數個很有氣氛的燈籠，招牌上的店名，是很有日式風格的毛筆字體～

一走進店裡就能馬上看到一條長廊走道，走道上的吧台區，可以邊享用職人級的餐點邊看老闆認真工作。

再往裡頭走還有四人桌的坐位區，位子不多，顯得額外溫馨熱鬧。

【日川居酒屋】菜單介紹

店門口外放了一張菜單，讓路過的朋友可以先看一下，喜歡的話再走進來～

日川居酒屋販售的項目包含冷食、握壽司、揚物、串炸、烤物、串燒、食事、鍋物跟飲品酒類，種類相當豐富。

【日川居酒屋】餐點介紹

櫛瓜 40元

逸恩只要看到櫛瓜就忍不住想點！不論是炸的還是烤的都好喜歡～吃起來脆口又多汁，帶點蔬果本身的鮮甜味，屬於清爽的餐點選擇。逸恩當天吃到就忍不住在IG上發動態跟大家分享這才是櫛瓜啊～因為之前吃過好可怕的烤櫛瓜。

雞心 40元

小時候還沒看過雞心本人，就天真以為雞心會是愛心形狀，於是就跑去夜市尋找愛心形狀的雞心，這就是逸恩跟姐姐的荒謬回憶，從此之後就對雞心有著滿滿回憶，口感Q軟有嚼勁，沾點調味粉就很美味～

手羽先 60元

外皮烤到金黃焦香的雞翅，光用看的就口水直流。骨頭非常好分離，肉質也相當軟嫩，認真會忍不住想一直啃！

大根豬肉串 50元

豬肉串上擺上蘿蔔泥跟蔥花，味道清爽微酸，肉質不乾柴很有嚼勁，吃起來真的會心花怒放很開心～逸恩私心很喜歡。

剝皮辣椒雞肉串 60元

剝皮辣椒也是人氣必點！口感微辣超級開胃，雞肉也被處理得很好，沒有任何的腥臭味，逸恩下次一定點個3串來獨享才甘願。

日式炒麵 150元

來吃串燒當然也要來點主食來陪伴，比起吃飯更喜歡吃麵的逸恩，當然二話不說就選了炒麵。

麵條烹煮得恰到好處，不會過於軟爛，味道調味也非常足夠，配著其他餐點一起吃，實在太幸福啦！

醬燒牛肉 200元

肉色超級粉嫩的牛肉，真的太邪惡啦！肉質鮮嫩很有口感，還會越咬越香，能夠充分感受到迷人的肉汁，沾點醬油提個味就很適合～

明太子起司玉子燒 250元

費工耗時的玉子燒，裡頭加入了起司跟明太子，實在是太邪惡了啦！每一口都是幸福滿滿。

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⚠️喝酒不開車，開車不喝酒！

⚠️未成年🔞請問飲酒！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雖然日川居酒屋沒有很熱情的服務，但是非常專心的在製作餐點，職人級的料理手法是從日本學習而來，整體吃起來都很喜歡，適合大家下班後，約幾個朋友來居酒屋小聚一下～

地址：台南市中西區大勇街74號

電話：06-2221900

時間：18:00-1:00

公休：週一

低消：無

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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