喝咖啡配包子！台南安平「裁縫師深夜咖啡館」營業到凌晨，夜貓子好去處

台南夜晚何處去【裁縫師深夜咖啡館】營業到凌晨

近期發現台南深夜咖啡越來越多家了！裁縫師深夜咖啡館也是好友無意間發現的，不然之前吃完晚餐想再跟好友敘舊聊天，但好像除了海安路以外，就沒有其他想法了。現在台南深夜咖啡店就有好幾家，不囉嗦～馬上來分享那天去的裁縫師深夜咖啡館。這家很適合女孩子，安全又療癒的空間可以跟姐妹淘談天說地。

安平咖啡店【裁縫說深夜咖啡館】台南夜晚好去處

裁縫師深夜咖啡店址位於熱鬧的安平老街上，很難想像安平延平街竟然有這個地方！夜晚的安平老街其實蠻安靜的，也請大家夜深了請降低音量，開車前往的朋友要先找好車位，再步行進入。

台南深夜咖啡店【裁縫師深夜咖啡】

當天和好友約晚餐時間前往，所以點了蠻多蒸籠系列當晚餐，其實這是配咖啡的小點啦~如果真的要當正餐吃，我覺得不會飽，只是隔天大家都要上班，所以我們開門7點就到了，晚餐一起解決。重點是裁縫師深夜咖啡沒有販售甜點喲!只有這些蒸籠小點可以搭配，第一次喝咖啡配包子也太特別！

台南晚上咖啡廳【裁縫師深夜咖啡】飲品介紹

冰滴咖啡 ics drip coffee 200元

繁複又耗時間萃取的冰滴咖啡每天限量20瓶，風味有分2種，偏苦-微苦尾韻帶點可可香、偏酸-帶點檸檬香。以往對晚上喝咖啡還可以睡到並軌的我，當天喝完這瓶竟然睡不著，直到清晨5點才睡!這瓶真的夠純！

我選了偏苦帶可可香的冰滴咖啡，喝起來順口沒有想像中的苦，尾韻可可香飄散出來，滋味回甘，還以威士忌玻璃瓶裝著咖啡，配上威士忌圓球冰塊，還以為真的在喝威士忌呢！這瓶咖啡喝起來味道讓人回味，瓶子還可以帶回家呦～

咖啡花果茶 Cascara Tea 250元/壺(可回沖2-3次）

因為天氣太熱想喝冰的，所以我們跟店家要了冰塊，不然這款茶飲是熱熱喝呦~

限量的咖啡花果茶，喝起來淡淡花果香、尾韻帶點微甜，很像茶葉但又有咖啡的香氣，咖啡因含量非常低不用擔心睡不著，真的可以來喝喝看這迷人的滋味。

隱藏版誘惑200元（菜單上沒有的）

這杯喝起來蠻特別的，有點像薄味的奶酒，有咖啡香尾韻又有微醺的酒香，喝起來很順口！這裡的特調都是跟咖啡有關的呦～

台南夜晚好去處【裁縫師深夜咖啡】蒸籠小點

蟹黃燒賣 60元

口感紮實，每口都有豬肉鮮嫩的香氣，搭配特製蜂蜜芥末醬味道偏酸一些，有解膩的感。

蒸餃60元

外觀有點像水餃，裏面包上肉餡，沾上沙茶醬也不錯！

香菇燒賣60元

香菇燒賣口感也是有紮實感，香菇的香氣還蠻鮮明。

鮮肉包 50元

1份2顆鮮肉包偏大顆，餡料飽滿不乾柴，微微的湯汁在嘴裡咀嚼散發著肉香，來喝咖啡配包子也太特別！有中西合併的感覺。

蝦子燒賣60元

紮實的燒賣多了蝦子脆口的感覺，沾上醬汁也不錯！

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡】一樓用餐空間。

台南咖啡店裁縫師深夜咖啡隨處可見到裁縫車、熨斗、燙板，這些都是裁縫師會用到的。

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡】一樓用餐空間。

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡】一樓用餐空間，有酒吧錯覺的咖啡店

一打開裁縫師深夜咖啡木門覺得有神秘的感覺，昏黃的燈光，先是一段走廊，走廊上有許多老式裁縫機的擺設，走到吧台原來這裡是老屋！還可以看到八角窗，強烈的紅色牆面及柔和的燈光，我以為來到酒吧了！心想：這裡不是咖啡店嗎！？這裡是咖啡吧啦~

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡】二樓用餐空間。

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡】二樓用餐空間

我覺得要說裁縫師深夜咖啡是酒吧好像也可以，因為也是有販售酒精飲品，簡單來說，就是有酒吧氛圍的咖啡店。二樓用餐空間是老屋路線，店內的擺設也有許多老物件，二樓還有2個像包廂的獨立空間，比較有隱私。

台南晚上咖啡店【裁縫師深夜咖啡館】還有戶外用餐區。

台南晚上咖啡店【裁縫師深夜咖啡館】2樓女廁也美美的耶！

台南晚上好去處【裁縫師深夜咖啡館】菜單MENU。

台南咖啡店【裁縫師深夜咖啡館】菜單MENU

菜單聽說要更換了，因為有些咖啡豆已經沒有了，所以菜單以現場為主囉～比較特別的是，這裡沒有賣甜點！而是販售蒸籠系列，有蒸餃、包子、燒賣！在咖啡店吃這些我還是頭一回呢～

裁縫師深夜咖啡館 caffee bar

0919-636-516

台南市安平區延平街122號

週一~週六 17:00~01:00

週日公休

裁縫師深夜咖啡館 caffee bar粉絲頁

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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