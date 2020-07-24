一秒到香港！ 台南巷子裡的港式懷舊冰室 「乜料茶居」深夜美食營業到凌晨

台南深夜美食【乜料茶居】有一秒到香港的感覺！

台南夜晚好去處，又多一家啦！乜(ㄇ一ㄝ)料茶居有一秒到香港的感覺，是在台港人所開設，營業到凌晨12:00，胖比來很多次了，只是一直沒寫文章分享，最近又前往了一次，就一起寫一寫吧！不囉嗦～馬上來看看。

台南深夜美食【乜料茶居】巷子裡港室懷舊冰室

乜料茶居店址位於台南中西區正德街50號，這條巷子距離中正路、河樂廣場、正興街不遠，店內也是越晚越多人，就連平日晚上前往，人潮也不少！

菜單MENU

乜料茶居菜單就是吧檯上方這個，主要販售港式飲品還有菠蘿油，菠蘿油不提供外帶服務！

注意事項！

乜料茶居因店內小物眾多，座位受限，5人以上及小朋友恕不招待!店內真的不大，還有點小擠，一群朋友真的無法做再一起，所以大家斟酌前往囉~

環境介紹

牆面上擺上許多小物、小擺設，有些真的很懷舊，不知道老闆去哪收集這麼多，很有意思~一樓座位會覺得稍微壅擠一些，店內還播放著電影及掛上老海報，真的很有趣。

前往二樓的樓梯間，也有許多收藏品，每個角落都不放過！

二樓的情人雅座，牆上還貼了不少文宣海報！

乜料茶居店內的每個角落都很有意思。

餐點介紹

菠蘿油口味還挺有香港味，跟我去香港吃的差不多，沒什麼差異。

菠蘿油我覺得算大顆，麵包口感偏札實，表面烤的香酥，中間夾上牛油，趁熱吃，好酥好香啊~我們還有米奇菠蘿油，當然是自己排的。剛好坐在有迪士尼海報前的座位，突發奇想，好像也有點可愛。

鴛鴦奶茶，味道香濃，上面還有小碎冰，跟我在香港喝鴛鴦奶的口味也很像，不會太甜膩，有著獨特的奶香與茶香，配上一顆菠蘿油絕配又滿足!

喜歡吃菠蘿油，喝港式飲品的朋友，不要錯過啦!台南深夜好去處又多一下，分享給你囉~

乜料茶居

台南市中西區正德街50號

19:30~00:00

週一休

乜料茶居粉絲頁

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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