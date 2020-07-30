遺世獨立的離島！隱身漁光島上的藝廊、禪風民宿，就近「台南版天空之鏡」踏浪看夕陽

【圖／文：行遍天下】

與安平隔著一條橋，有座遺世獨立的漁光島。沿著木麻黃成蔭的綠色隧道往島的深處前進，原來還有當地人才知道的古書店、禪風民宿、以及一座隱世獨立的藝廊。

利用畸零地建造的森初藝廊麻雀雖小五臟俱全。

森初藝廊，建築本身為兩座清水模蓋的小房子。設計者毛森江在這大膽實踐了自己的建築奇想。由於空間希望保有寧靜，參觀採預約制。展覽內容常態的有來自京都的職人作品，開化堂手工茶筒、擅長茶碗製作的朝日燒、一澤信三郎帆布⋯⋯等精湛工藝。藝廊負責人毛鈺婷表示：「森初的姐妹品牌森/CASA，一直以來密切與世界各地家族企業品牌合作，因為無論品牌精神、工藝技術，或人與人的情感，都是淵源流長且代代相傳，和自家企業理念契合。」聽流水自花園爬滿清苔的牆潺潺落下，在一壺茶的時間中享受靜默，體驗建築一景一物之美，並深刻感受著藝術作品的內涵與韻味。

餘光民宿充滿和風禪意的空間。

早餐是清早從安平市場裡買來的新鮮溫體牛肉湯。

為了能夠早起享受踩著夾腳拖穿越森林小徑到沙灘的愜意，今晚就入住「餘光」。這座由建築師黃泓元所設計的日式禪風建築，門前綻放的雞蛋花散發著淡雅清香，熱情的主人引領我們踏上石階入內，並端出沁人心脾的甜湯招待。入住頂樓房間，窗外盡頭就是海！隔日，先在幽靜的小漁村晃晃再前往月牙灣，這裡是風帆、沖浪、立槳活動勝地，同時這裡也是台南最適合踏浪、看夕陽的海灘。

在島的盡頭乘風帆逐浪，尋找最西的落日。

蕨類觸角形狀防波堤從漁光島伸向大海。





景點介紹

森初．moricasa art

地址：台南市安平區漁光路113號

電話：06-3912112 (預約制)

網址：moricasa.art





餘光 台南漁光島民宿

地址：台南市安平區漁光路119巷8號

電話：0900-628-226

網址：yuguang1198





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