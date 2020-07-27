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吃完飽到天靈蓋！精選6+1「嘉義文化路夜市美食」，最夯雞肉飯、隱藏版必吃教你完美避雷

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@chenjun79授權、IG@kelly_foodlife授權、IG@ken_1997_授權、編輯葉穎樂攝、IG@eateatni授權
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嘉義除了是前往阿里山的順遊聖地，自身也算是近年竄起的旅遊新秀，許多特色景點乃至近期的百年天文奇景「上帝的戒指」，都讓更多人發掘了嘉義之美。賞完美景自然少不了美食，今天就來盤點嘉義市中心地標必吃，精選「嘉義文化路夜市周邊美食」，讓大家吃爆最夯雞肉飯、各款鹹食小吃及甜點，從正餐到下午茶甚至宵夜，一路避雷吃到爽！

最考驗耐性：林聰明沙鍋魚頭

圖／IG@chenjun79授權
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「林聰明沙鍋魚頭」為名副其實的人氣排隊名店，超狂人潮不分平假日，相對考驗毅力，但吃過的人都感歎一切都值得！代表性的沙鍋魚頭可謂大雜燴，味道令人上癮。不少饕客會外帶冷凍回去自己料理，但未嚐鮮過的人，建議大家不要被隊伍嚇到，鎮定地提前來抽取號碼牌，據說翻桌率偏快，耐心等候很快就能吃到最火紅的推薦美食喔！除了鎮店招牌，推薦太陽蛋滷肉飯必點，邪惡的蛋黃液戳開後融入飯內，味道瞬間升級，人多還可搭配火雞肉飯，一次滿足！

總店地址：嘉義市東區中正路361號；營業時間：12:00-22:00

最銅板必吃：郭家雞肉飯

圖／IG@richroom03授權
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嘉義隨處可見火雞肉飯，而「郭家雞肉飯」絕對是在地人最推、旅客一吃就愛上的店家。不僅有道地的鹹香火雞肉飯，到了郭家最大的亮點可是粿仔湯，粿仔柔嫩的口感充滿家鄉味，再點盤糯米大腸三款配著吃，分一分每人百元有找就能吃個過癮！

地址：嘉義市東區文化路148號；營業時間：12:00-00:00

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

預訂款隱藏版小吃：江戶章魚燒

圖／IG@eateatni授權、編輯葉穎樂攝
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這家「江戶章魚燒」是內行人才知道的美食，絕對不要看到沒人排隊就喜滋滋地以為很快吃得到，因為其他人早就致電預訂囉！每盒6顆，單顆份量超大，內餡更是加滿魷魚，難怪深受當地人喜愛。現在發掘了這攤寶物，記得先提前預訂，或是到現場領號碼牌，先去逛逛再回來領就行啦！

地址：嘉義市東區中山路309號（嘉義市文化路夜市土地銀行外）

時間：18:00-23:00（不定休）

麻雀雖小五臟俱全：一涼製冰所

圖／IG@kelly_foodlife授權
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前往林聰明沙鍋魚頭的路上，會發現一家文青質感、來自雲林的冰品名店「溝壩清涼冰店」第三代。小店販售極多款冰餅口味，嚴選「福義軒」的酥脆餅身，夾餡烏龍奶、OREO、花生、芝麻、抹茶、可可、牛奶、桂圓及泰奶等細膩的手作冰淇淋，其中店家推薦的烏龍奶香氣濃郁，期間限定也有芒果、港式鴛鴦可選，每款都不會死甜，精美的包裝及鮮艷的色彩也超適合拍照。若想要喝飲料，也可來杯自選口味的雪泥加冰淇淋，炎炎夏日最適合吃冰啦！

地址：嘉義市東區中正路331號；營業時間：12:00-21:00

圖／IG@kelly_foodlife授權
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最夯飲料店：御香屋

提到嘉義手搖立馬會想起「御香屋」，同樣是個隨時需要排隊的人氣飲料，尤其最紅菜單「紅鑽葡萄柚綠茶」可是到店必點，除了粉嫩的漸層非常好拍，每口吸入都是紮實的果肉，難怪會成為朝聖必喝。另外也可點購柳丁綠茶或凍頂檸檬，清爽的滋味讓人暑意全消！

圖／編輯葉穎樂攝
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地址：嘉義市中山路321號；營業時間：平日9:00-20:00、假日10:00-21:00

最濃稠綠豆沙：龍承綠豆沙牛奶

圖／IG@yummyfood1023授權、IG@weicooking授權
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「龍承綠豆沙牛奶」亦是IG打卡常客，料多到快滿出來的濃稠基底，吸入偏冰沙口感，綿密不死膩，絕對是台灣綠豆沙控的天堂！

地址：嘉義市東區文化路178號；營業時間：10:00-22:30

BONUS最佛系咖啡廳：木更

圖／IG@ken_1997_授權
圖／IG@ken_1997_授權

最後為大家推薦隱身嘉義市區的絕美咖啡廳「木更」，雖然距離文化路夜市有一點步行距離，店內也只販售飲料及甜點，但這家超適合做事、或小聚聊天休憩，尤其店內的戚風蛋糕鬆軟得讓人驚艷，巧克力口味也非常濃郁。工業風咖啡館門外無顯著招牌，設計簡潔乾淨，氛圍非常舒適，每人低消只要100元，適合體驗慢活感，療癒自己！

地址：嘉義市成仁街189號；營業時間：10:00-18:30（週三四公休）

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