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隱世仙境！阿里山童話部落「台版合掌村」 42棟彩色斜頂木屋藏身森林王國

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

嘉義阿里山為台灣旅遊熱門夯點，但其實山上還隱藏了一座內行人才知道的童話部落，42棟繽紛亮眼的木造小屋被杉木林環繞，雨後雲霧裊裊的畫面，更像闖入歐洲童話世界，仙氣十足又療癒，無疑是個炎熱的夏季短暫避暑的新選項。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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這個深山中的隱世天堂位於海拔1400公尺高處，為部分鄒族原住民受莫拉克風災後重建的落腳之處，族人將之稱為「德恩亞納部落」，意即可以安居樂業的淨土。房子斜頂模樣與日本「合掌村」如同雙手合起的斜式設計些微相似，加上同樣隱身於大片山間美景，因此也有「台版合掌村」的美譽。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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「德恩亞納部落」當地隨地勢興建了42戶永久屋，打造了高腳屋的架構、彩色系列的吸睛外身，而每間小木屋門前都有屬於自家特色的門牌、代表圖騰等，十分可愛。除了特色文化，最令人陶醉的莫過於漫步在絕美的山林風光，雨後起霧的景象也意外形成一幅仙度爆表的畫面，周邊更有原始杉木林，適合來場森林浴。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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提醒欲造訪的旅客，由於山地道路崎嶇狹隘，強烈建議有山路經驗者才開車前往，不然也可搭乘台灣好行客運於「十字路車站」下站，做好功課親自健走環狀路線，呼吸滿滿的芬多精，最重要的還是抵達後別忘了一起維護環境，守護這座美麗的童話王國！

得恩亞納部落

地址：嘉義縣阿里山鄉得恩亞納社區

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