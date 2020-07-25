報復性玩嘉義！「2020嘉義購物節」住宿推薦，13種風格任選還有頂樓泳池

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為了提升國民的經濟，嘉義購物節推出多種好禮、好康大放送，讓振興券放大，吸引國人來嘉義旅遊，深入了解嘉義的文化風情，上次提到嘉義推薦美食，這回就要來給大家住宿的推薦清單，每間飯店都各有特色，鎖定好你的目標，那我們就準備出發嘉義購物節去大玩特玩拉！

嘉義購物節住哪裡？

#HOTEL HI

HOTEL HI 在嘉義的兩間店都可以在購物節中作為入住的選擇，垂楊店距離火車站步行只要5分鐘，另一間新民店也只要五分鐘的車程，非常適合做為家庭出遊的選擇，鄰近嘉義鬧區，房型的規劃也很貼心，可以選擇小孩最喜歡的溜滑梯房型，爸媽開心逛街，小孩也能玩得開心！

地址｜新民店：嘉義市西區新民路784-1號

垂楊店：嘉義市西區垂楊路860號

里亞行旅

里亞行旅位在火車站附近，白色的建築讓人一眼就能看見，大廳採挑高的設計，整體色調清新簡約，是令人舒服的空間。公共設施多樣，不僅提供旅人腳踏車的出借服務，也規劃兒童遊戲室，讓帶小朋友來的家長能夠放鬆地享受嘉義的文化之旅。房間主色調柔和，用鵝黃、tiffnay綠帶出少女的風格，可以選擇家庭或是雙人房型，是年輕男女孩來嘉義玩的住宿首選！

地址｜嘉義市西區永和街100號

嘉禾玉山飯店

嘉禾玉山飯店鄰近嘉義市唯一的夜市「嘉樂福夜市」走路就能到，距離火車站開車也只要五分鐘，交通與生活機能相當便利。部分房型備有浴缸，能洗去一天旅途的疲勞，房內空間寬敞，燈光明亮，公共設施更是多樣，有麻將間、游泳池，豐富整趟旅程，讓家人都能玩得盡興。

地址｜嘉義市西區玉山路65號

嘉義優遊商旅

來嘉義想住平價旅館嗎？這間與電影院共構的商旅，半夜不怕無聊！進到大樓須搭電梯到11樓才是櫃台大廳，雖然整體飯店年齡較老但設備都還是很完善，尤其是隔天早餐豐盛程度直接連午餐的份都吃啦！房型的色系設計描繪台灣寶島的春夏秋冬之美，無論是粉紅色系的春花、淡藍色系夏海、深紅色系的秋楓、或者是純白色系的冬雪，皆能巧妙的展現，進而使你和我拼湊出每一個屬於自己的美好回憶。

地址｜嘉義市西區中山路617號11樓

尊皇大飯店

在嘉義就是能找到CP值高的平價飯店，這間尊皇大飯店位在火車站距離10分鐘車程，外觀中規中矩但裡頭氣派，用著暖色系的大理石打造溫馨的氛圍，可以選擇入住的房型多樣，2-4人都不是問題，不習慣與他人共床也能選擇單人床的房型，還有頂樓的泳池讓你可以暢「游」嘉義！

地址｜嘉義市大華路250號

永悅商務大飯店

這間老派的大飯店，過去多接團客，很像出國跟團會住的飯店，離嘉義火車站稍微遠一點，建議開車前來會更方便，房間坪數較新型飯店大許多，是打開兩個行李箱都還有空間走動的大小，另外飯店貼心的提供烘衣洗衣的設備，讓來玩多天的旅客不用擔心衣物換洗的問題，此外飯店早餐也相當多樣，是道地的中式早餐喔！

地址｜嘉義市興業西路369號

香湖國際大飯店

香湖國際大飯店裝潢氣派，大廳櫃台以鐵刀木為素材，搭配幾何折板的變化，讓空間既穩重又極富變化。房間內有大面落地窗做採光，配有標準尺寸的大床，讓旅人能夠睡得舒適，另外公共設備配有健身房、麻將、撞球間，讓你夜晚也能精彩豐富。

地址｜嘉義市西區友忠路559號

冠閣大飯店

位在嘉義市西區，鄰近火車站和客運站，交通相當便捷，距離來到嘉義必去的文化路，也只要10分鐘的車程，周邊生活機能十分便利，雖然緊鄰鬧區但卻隱身巷弄中，是個鬧中取靜的位置。此外，這是一間寵物友善飯店，多種優惠方案都能輕鬆帶毛小孩入住，一起在這度過悠閒的周末，體驗古城嘉義之美。

地址｜嘉義市西區竹圍里忠順一街27號

國園商務大飯店

老字號的大飯店，也許不是許多人來嘉義玩的首選，但其實它古色古色的風格，更是嘉義帶給人的感受。國園商務飯店就在車站附近，走路就能到，附近還有嘉義特有炸全雞，房型可以選擇一張雙人床或是兩張單人床，端看你的需求都能找到偏好的房型，第一次來嘉義的你不訪參考，或許也能感受到全新的嘉義。

地址｜嘉義市西區光彩街678號

南院別墅

位置雖不如在火車站附近的住宿方便，但南院別墅的質感卻是會讓你一再回味，想回「嘉」住的地方。大廳擺放一台鋼琴，整體氣派又帶點優雅，特別是大廳角落一隅用木質地板打造的空間，更是在質感上加分；進到房間有落地窗迎來陽光，為透光的窗簾讓光線更顯柔和，搭配房內的配色覺得溫馨舒適，這就是嘉義給人的氛圍。

地址｜嘉義市東區公明路65號

嘉義行藝文旅

行藝文旅是間充滿主題性的旅店，在這裡每間房間都能帶給你不同的驚喜，特別是從住宿的那刻就是全新體驗，從大廳到客房都是獨立的空間，大廳風格活潑多種元素結合卻不突兀，也會有外國旅客入住世間多元的旅店。房型的主題多半來自中國文化，因此才會洗引許多外國旅客前來住宿，就連外國風景的風格也有，下次來嘉義不妨來場文旅的環遊世界！

地址｜嘉義市西區仁愛路345號

嘉義亮點旅店

這是一間以「探索」為主題的旅店，把旅行的體驗從住宿向外延伸，把當地的文化、人文風情甚至是美食，都一同成為飯店的亮點。這間距離嘉義火車站3分鐘路程的亮點旅店，充滿工業復古風，同時也充滿童趣，除了有親子的主題房型，也提供溜滑梯和兒童遊戲室，附近有麥當勞和電影院，吃和玩樂都很方便。

地址｜嘉義市西區仁愛路560號

皇品國際酒店

坐落於嘉義市中心，位於交通樞紐，鄰近嘉義火車站且距離嘉義高鐵站15分鐘車程，皇品國際酒店的房間採挑高空間明亮舒適、所有客房皆有大面落地窗戶採光，可以俯瞰整個嘉義美景，療癒旅客出遊玩樂或洽公整日的疲憊。除了深受商務客喜愛，也是嘉義出遊的假期首選。

地址｜嘉義市西區自由路468號

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