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伴手禮推薦、小吃美食不踩雷！2020「嘉義購物節」吃的攻略

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

受新冠疫情影響，本來國人國外旅遊首選的日本，大都無法成行，除了中央推出「振興三倍券、安心旅遊補助」，嘉義市再加碼祭出購物節2大好康專案，著名旅遊景點檜意森活村及製材所，就能體驗日式風情，要讓國內旅客「一秒到日本」。安排兩天一夜嘉義小旅行，選擇購物節特約旅館並訂購專案房型，入住時就能「多」拿到600元嘉遊金，若店家張貼「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，都可以折抵消費。特別是嘉義太多好吃又好玩的地方，以下ReadyGo挑了幾間最愛吃的跟大家分享，如果你也去嘉義，不妨參考看看這個美食攻略！

嘉義購物節吃什麼？

小吃

郭家雞肉飯

這間位在文化路的雞肉飯，無論什麼時間點路過總是大排長龍，不僅是觀光客的愛店，也是在地嘉義人常光顧的小吃，因為它的雞肉飯淋過雞油，聞起來特別香，白飯煮的粒粒分明，搭配雞肉非常涮嘴，不自覺一口接一口，淋上醬油不會死鹹，快來吃看看你是哪一派的吧！

圖 / IG @chenjun79
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圖 / IG @ya5_food
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地址｜嘉義市西區仁愛路574號

電話｜05-2277001

營業時間｜9 : 00 – 21 : 00 (週二公休)

劉里長雞肉飯

說到嘉義，雞肉飯是有分派系的，各家都有自己的擁護者，大家口味不同好不好吃見仁見智，這間劉里長雞肉飯特別在他的雞肉，不像一般肉弄成絲，而是切成片狀，讓整體更有嚼勁口感更好，油蔥酥點綴讓整體香味提升，再點一顆半熟蛋，戳破後的蛋液佈滿整碗飯，整體偏甜但加了胡椒又是一番風味。

圖 / IG @alex_a.ni
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圖 / IG @a80425280
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地址｜嘉義市東區公明路197號

電話｜05-2227669

營業時間｜7 : 00 – 14 : 30 、 17 : 00 – 19 : 30

福源肉粽店

南部粽和北部粽最大的差別就是在於米的特性，如果你喜歡南部粽的口感，福源肉粽會是你的首選！米的綿密配上大口的肉塊，咬起來爽快又有飽足感，料多價格合理，可以說是CP值極高，口味也有多種選擇，當地人會告訴你冷掉更好吃，米由綿密的口感轉為Q彈，真的是太神奇啦！

圖 / IG @wentingchan38
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圖 / IG @vivintiti
圖 / IG @vivintiti

地址｜嘉義縣中埔鄉頂中下街53之1號

電話｜:05-2391777

營業時間｜05:00~20:00⠀

阿池魷魚肉羹

每天花2小時熬大骨湯，加入大白菜、筍絲、香菇切條，羹湯更清甜，搭配從日本及阿根廷進口魷魚的爽脆口感，成為夜市必點小吃。疫情期間，第三代老闆朱詠新結合自己喜歡的音樂，在店內不定時舉辦小型歌唱演出，為傳統小吃店注入新靈魂。

地址｜嘉義市西區文化路31號

電話｜05-2220224

營業時間｜9:00 – 22:00

點心類

龍承綠豆沙牛奶

從攤販起家到現在有獨立店面的龍承綠豆沙牛奶，料多紮實又打得相當綿密，綠豆與牛奶的完美結合讓整體喝起來細緻滑順、甜而不膩，大杯只要$40元值得一試。推薦珍珠控可以選擇免費加珍珠，口感意外的不違和也更加豐富！

圖 / IG @n.p_art
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圖片來源 / 愛遊嘉義
圖片來源 / 愛遊嘉義

地址｜嘉義市東區文化路178號

電話｜0972-177985

營業時間｜10:00 – 22:30

桃城雞排

吃過的炸雞店百百種，不是雞腿就是雞翅，但你有看過炸全雞嗎？桃城雞排首創全台的炸全雞，金黃酥脆的外皮，完美將肉的鮮甜鎖在裡面，因為很多汁，肉吃起來很嫩不會柴，是來嘉義必吃的私房美食指南之一！

圖 / IG @33._.foodaholic
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圖 / IG ctrls54600敦小蓮食旅錄
圖 / IG ctrls54600敦小蓮食旅錄

地址｜嘉義市西區中正路698號

電話｜05-2238553

營業時間｜15:30 – 22:30 ( 五六開到23:30 )

一銀甜品

這間甜品的背後有個感人的故事，賣了60年仙草的伯伯決定收攤後，總是在原攤子附近徘迴，看見前來撲空的客人便向前道歉，自己已經不賣了，剛好遇上油頭雞蛋糕，一群賣雞蛋糕的年輕人與伯伯結緣，決定傳承古早味，繼續賣仙草並結合雞蛋糕，才讓在地人能繼續品嘗好吃味，更帶入新型的異業結合，成功吸引更多人潮創造話題。

圖 / IG @winwin_525
圖 / IG @winwin_525
圖 / IG @purplefake
圖 / IG @purplefake

地址｜嘉義市西區中正路525號

電話｜05-2222511

營業時間｜11:00 – 22:00

一茶工房

炎炎夏日裡手搖飲品正夯，嘉義市街頭也可見各家手搖飲品互相較勁。乍看之下是一間「文青系」手搖飲料店，然而最特別的是：這裡每一杯茶都來自老闆娘細心栽植、採摘與烘培。有感於「現在年輕人好像不泡茶了」，為了重新啟發年輕一代發現茶葉原生的甘甜滋味，決定用自家茶葉踏入手搖飲料市場，沖泡健康、不加糖、自然回甘的茶飲給客人享用。

地址｜嘉義市西區垂楊路563號

電話｜05-2369768

營業時間｜12:00 – 21:00

嘉義購物節伴手禮買什麼？

薯職人

在市區南邊曾有一座地瓜酥工廠，從第一代老闆「勇伯」改良拔絲地瓜作法、創造「勇伯地瓜酥」開始，經過第二代老闆開創量販包進軍全臺量販店市場，現在經營的第三代老闆施英傑又突破了一般人對於「地瓜酥」的狹隘想像。店內空間結合木質與與玻璃兩大元素，巧妙揉合來自土地與傳統的溫暖、以及現代感的設計線條，從視覺上讓人感受到地瓜酥這樣的傳統小吃也有精緻、創新的一面。左手邊整面展示櫃，囊括從第一代到第三代的經典商品。

地址｜嘉義市西區青年街15號

電話｜05-2853342

營業時間｜週一三四日 11:00 – 19:00 週五六 11:00 – 21:00 週二公休

翔龍草藝皂

民國90年起，民眾開始認識口腔癌疾病與檳榔的關係，檳榔生意因而沒落，爺爺也放棄了檳榔批發生意。某次老闆偶然看見檳榔，想起爺爺，從此立志扭轉一般民眾對檳榔的印象，讓檳榔不再只是癌症的代名詞，經過多次嘗試成功開發檳榔皂，創造台灣西部第一檳榔皂，萃取檳榔內兒茶素、維他命B，賦予檳榔新生命。

地址｜嘉義市西區友愛路349號

電話｜0955144212

營業時間｜週一 – 週六 9:00 – 20:30 週日10:00 – 18:00 週二公休

三哥【肉鬆．肉乾】食品行

這間位於東市場、鄰近城隍廟的肉鬆食品行，創新食品於蛋糕融入鹹蛋黃、滷肉以及三哥肉鬆，鹹甜混合的滋味相當特別。另外，嘉義市是棒球原鄉，三哥【肉鬆．肉乾】食品行也以棒球主題融入禮盒設計，發想出強棒活力條、先發豬肉角、得分豬肉乾，推廣美味產品及伴手禮，進而行銷嘉義市。

地址｜嘉義市東區蘭井街75號

電話｜05-2292813

營業時間｜7:00 – 19:00

延伸閱讀>>2020嘉義古城新玩法！老宅復古風味美食住宿推薦

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雞肉飯 小吃 蛋糕

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