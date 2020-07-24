走步道也可以很COOL～嘉義「9條清涼步道」特搜，吸收滿滿芬多精又消暑

炎炎夏日，暑氣逼人，紫外線也爆表，讓人只想待在冷氣房不想外出。然而悶久了總是要活動一下，有沒有在夏天走起來不會流一堆汗、又清涼消暑的步道呢？聽起來好像天方夜譚，但布魯掐指一算，嘉義竟然有９條步道，走起來相對輕鬆，遮蔭率高，又臨溪面瀑，不只走走健身有益健康，還可節省冷氣費喔！夏天想要動一動的時候，挑一兩條消暑清涼步道走一走吧！

1、圓潭自然生態步道

圓潭溪自然生態園區位於嘉義縣竹崎鄉與梅山鄉交界，園區內有四座瀑布，分別是圓潭、向山、圓溪、心湖，雖然不大，但處於密林翠竹之間，自有幾分秀逸之氣。要造訪這四座瀑布，可以漫布園區內的步道，全程約2K的步道系統，由木棧道及仿木階梯構成，是很輕鬆又景觀十分優美的生態園區。

步道資訊：全程約2K，高低落差只有約100公尺，約1~1.5小時可走完。

交通資料：南二高下嘉義竹崎交流道，轉東走166縣道至竹崎街區前的福懋加油站右轉外環道，續行166縣道(此段為原嘉122鄉道)，經水道口、金獅、交力坪，至166縣道71.5K處，即圓潭溪自然生態園區。園區前有停車場，可停大小車輛。

2、竹坑溪步道

竹坑溪步道位於嘉義縣梅山鄉瑞峰村，又名挑炭古道，沿著竹坑溪修築的步道本身，木棧或枕木階梯融入翠綠的溪谷層巒中，全線經過四座瀑布及一座圈谷，瀑布外型不一，各擅勝場，而因溪流差異侵蝕作用造成的圈谷，又是很值得探究的地理景觀。全線有12條不同構造的吊橋，彷彿成了吊橋的博物館。

步道資訊：竹坑溪步道全長3.3K，加計停車場至登山口聯絡道及支線龍宮步道，全程約4K，來回約8K。累計落差342公尺，上行純步道約2小時，下行1.5小時。若只要享受清涼，可走至龍宮瀑布即返回，來回約2小時。

交通資料：3號國道下梅山交流道，轉向梅山方向，至梅山轉162甲縣道，經36彎到太平，走外環道續前行，接著遇二處叉路，皆選擇往瑞里瑞峰方向，續行至162甲縣道至29.4K停車場，先走0.6K聯絡步道至登山口。也可由南二高竹崎交流道下，走166縣道往竹崎，在進竹崎市區前的福懋加油站右轉外環道，再轉122縣道(水道公路)，經金獅、瑞里，轉162甲縣道往瑞峰，至36.5K抵上登山口，續行至30K或29.4K抵下登山口。

3、仙人堀步道

仙人堀位於嘉義縣梅山鄉太平，多年以前也曾是太平的一個景點，阿里山風管處3年前在仙人堀新修建一條沿溪木棧道，整條步道上都可以聽見溪水潺潺。到終點仙人堀更有瀑布及壺穴地形，尤其在酷熱的夏天，到仙人堀走一趟，一定比在冷氣房裡更享受。

步道資訊：仙人堀步道全程約只有1.4公里，總高低落差不到100公尺，可原路來回，或至終點後出公路走公路返回變成小O形環走，約需1.5小時。

交通資料：國道3道下梅山交流道轉梅山市區方向，穿越梅山市區後轉162甲縣道往太平，經過著名的太平36彎後到達太平村，過村落後遇162甲與154道路叉路口，取右154公路100公尺即見仙人堀步道下入口。或取左162甲公路500公尺至仙人堀步道上入口。

4、相逢瀑布步道

每年的春末到初秋，英挺俊秀的瀑布，和靈氣飄逸瀑布，才終於能在一座清幽的山谷相逢，這是嘉義梅山太興的相逢瀑布。瀑布位於梅山鄉太平與太興途中，步道多處伴溪或架橋跨溪而行，終點即是15公尺高的兩座相逢瀑布。

步道資訊：由154公路2.3K路口經明聖宮至相逢瀑布，單程約800公尺，來回1.6K，落差約170M，來回加賞景約需75分。

交通資料：由國道3號下梅山交流道，至梅山市區轉162甲縣道，經36彎後到太平，續行嘉154公路至2.3K處轉產道即至明聖宮入口。公路2.2K處及明聖宮可停小車。

5、太興飛瀑步道

阿葉溪瀑布有三層，前二層高十、二十公尺，各有俊逸清麗之姿。最精采的在第三層，整條阿葉溪流到此處就漫開在大石盤上，經過長期的差異化侵蝕，在大石盤上鏤刻成許多條渠道，最後在石盤末端一起傾洩而下，成為十條白練並列爭艷的絕美之景，難怪被稱為台版的九寨溝珍珠灘了。也因為整條步道都伴著阿葉溪而行，瀑布聲、流水聲不絕於耳，光水聲就讓暑氣降一半了。如果時間充裕的話，步道上方起點附近的茶席活動，是太興村的特色遊程，不妨體驗一下，讓這一趟太興之旅更加深入。

步道資訊：由太興飛瀑步道停車場至步道終點，全程來回約2公里，高低落差約150公尺，純計步程來回約40分，建議至少安排1.5小時。

交通資料：二高下梅山交流道，轉162甲縣道經太平，再轉154縣道至太興。或竹崎交流道下，至竹崎轉166縣道，再轉154縣道至太興。二條路線時間差不多。至太興山莊附近轉154-1道路下行，至里程約2.2K處停車場停車，後循左側產道下行300公尺即可至太興飛瀑步道。google地圖可直接搜尋"華姐野菜舖子"，轉入野菜舖子前的停車場。或搜尋"瑞興吊橋"，將車子停在吊橋頭的農興宮旁，再過吊橋由下向上走太興飛瀑。農興宮有洗手間、休息桌椅。

6、觀音瀑布步道

嘉義縣竹崎鄉的觀音瀑布屬於朴子溪上游牛稠溪水系的一個分支，從山崖頂端傾洩而下，垂直懸掛在崖壁上的長長白練，形狀像極了側身而立的觀音。瀑布前有一座觀音禪寺，由寺旁小徑可下到牛稠溪邊，讓沁涼的溪水撫著雙腳，更能洗去心中的鬱燥。

步道資訊：由芋蓁坑到觀音禪寺0.8K，落差卻有150公尺，去時下山，回程陡上，會稍費力，來回約需1小時。

交通資料：南二高下竹崎交流道，向東轉166縣道往竹崎方向，接台3線後左轉，在進竹崎市區前的福懋加油站右轉續行166縣道，不久至一處十字路口右轉仍然是166縣道，至水道村落旁先至文峰遊客中心，回到166縣道再向上約6公里，至里程59.2K處有聰田製茶廠及停車場觀景台，在聰田茶廠對面右轉入產道，約行0.8K至芋蓁坑土地公廟，車輛可停在廟前空地，再走廟對面產道叉路向下0.8K，即至觀音瀑布。Google地圖可搜尋"芋蓁坑"。

7、迷糊步道

阿里山公路中途有一條迷糊步道，聽起來好像會讓人越走越糊塗，實際上是因為這條步道蜿蜒於米洋溪畔(迷)，又位於湖底聚落(糊)旁，所以取諧音迷糊步道。整條步道盡是綠意，又有米洋溪伴行，因此十分清涼。如果時間不夠，或不想走太累，可以走到上圖的三叉路涼亭就折返。

交通資料：阿里山公路(台18)65.4K右轉下行0.7K，至阿里山鄉公所斜對面的入口；或由阿里山公路(台18)65.8K進入，二處入口皆有停車場，大小車輛皆可停。

步道資訊：迷糊步道單程2.3K，茄苳巨木支線來回0.6K，高低落差100公尺，來回約1.5～2小時。

8、水山巨木步道

水山巨木步道是阿里山鐵道水山支線的一部分，是布魯推薦的清涼步道裡唯一沒有臨溪的步道，但由於位處阿里山森林遊樂區裡，海拔高度使得氣溫直接比平地降12度，沿途又都是蓊鬱茂密的杉林，鮮翠到好像可以擰出汁來，所以完全不會感到暑熱。輕鬆走約30分鐘就可終點到達水山巨木，16公尺胸圍、30公尺樹高、2700年樹齡，各種數據都讓已被冊封為阿里山第二代神木的香林神木黯然失色。

步道資訊：水山巨木步道入口在阿里山森林遊樂區內的沼平車站附近，由阿里山派出所對面的鐵道進入，至水山巨木約1.8K，全程平緩好走，來回約需1.5小時。

9、石山引水道

阿里山森林鐵道早期的水山線，經水山巨木附近，穿出新中橫公路，往特富野方向而去。其中在森林遊樂區內的一段現在成為水山巨木步道，而由阿里山公路99.5K叉路進入的路段則是石山引水道，此段因為林相十分優美，而有小特富野古道的美稱，步道終點是鹿林前山瀑布，也是阿里山區水源地之一，這裡比森林遊樂區的海拔更高，在水源地又有小瀑布送清涼，久坐還要小心冷到了喔！

交通資料：由阿里山公路(台18)里程99.5K入口至終點鹿林前山瀑布，單程約3.5K，來回約7K，不計用餐休息時間約需3小時，高低落差約100M。

交通資料：由阿里山公路(台18)里程99.5K(新高口)進入，路口可停數輛小車。

請注意：

以上步道雖然遮蔭率高，但仍然有可能曬到太陽，請作好防曬準備，並帶足飲水、多補充水分。山區偶有熱對流雷陣雨，請攜帶雨具備用。以上步道的溪谷都不是適合親子下水的環境，請勿冒然下水。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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