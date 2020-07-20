未滿16歲謝絕內用的雲林神祕咖啡廳！ 宮廷風米嘻咖咖啡必點招牌「巴法華斯」枕頭蛋糕&愛爾蘭咖啡

上次跟好友豬飛小姐、台中大食女一起來到雲林虎尾，發現了一家在地人也不太會來的神祕咖啡廳，這家米嘻咖咖啡，不僅裝潢跟桌椅都是骨董老件，點心跟飲品更是毫不馬虎，最狂的是他的門口寫著幾個大字：「未滿16歲，謝絕內用（包括嬰兒），僅供外帶」，讓我真的是傻眼貓咪。

米嘻咖咖啡的外觀是一座橙色小洋房，老闆麥凱盛來自愛沙尼亞，不會說中文，老闆娘則是道地台灣人，我走進店內時，老闆娘便看出我對門口標語的疑惑眼神，仔細跟我解釋說，他們不便招呼16歲以下的孩童與青少年，其實是因為16歲以下較無法體會骨董的美好，權衡利害之下，才忍痛做此抉擇。

豬飛小姐跟我說，店裡最招牌的便是愛爾蘭咖啡跟名為「巴法華斯」的枕頭小蛋糕，別小看這款枕頭小蛋糕，他可是斗南名店「瑪麗安東妮手工法國點心工作坊」的傑作呢！正所謂好咖啡該與好甜點相伴，我覺得米嘻咖能在這個充滿貴族氣息的氣氛下，引進這樣的貴族甜點，兩個品牌的合作可以說是天作之合。

巴法華斯小蛋糕

說實話，我在出發前根本沒想到會看到這種讓我驚為天人的甜點！據說，這款巴法華斯小蛋糕，是一款向Pierre Hermé致敬的創作，以荔枝、覆盆子、玫瑰等食材製作而成，我當天忘記把它切開來，現在想起來真的覺得蠻可惜！（但也意味著有藉口再去一次？）

口感上，蛋糕體非常綿密，原本以為上面的覆盆子味會過重，但口感卻出乎意料地清爽，吃起來酸酸甜甜的，要不是這個品項是大家一起分食，我真心想把整塊蛋糕拿來嗑掉！

Point白森林巧克力蛋糕

外型與其說是個小盆景，我更覺得他像一顆健達出奇蛋，滿足了我對甜點的所有願望與想像！綠色的部分是開心果蛋糕體搭配白巧克力小花；切開白巧克力球，可以吃到鬆軟的杏仁堅果蛋糕體，搭配香草蜂蜜佛手柑慕斯跟草莓庫利，再加上些許日本柚做成的內餡，酸酸甜甜的滋味，彷彿置身天堂一般，讓人一再回味。

巧克力熔岩蛋糕組

果熔岩巧克力蛋糕搭配黑松露冰淇淋，再來一杯美式咖啡，這樣的組合聽起來有點違和，我吃起來卻非常對味！熔岩巧克力的滋味偏重，搭配美式咖啡去膩正好，而如果想要嘗試比較特別一點的吃法，可以把熔岩巧克力混著黑松露冰淇淋一起入口，口感鹹鹹甜甜的，保證永生難忘！

愛爾蘭咖啡

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店裡的招牌必喝，製作過程費時費工，但卻十分好看！

麥老闆在煮咖啡時，會先後倒入愛爾蘭威士忌跟濃縮咖啡液。

再以酒精燈烘烤，直至杯緣平均受熱。

以醒酒的方式來回搖杯，確保風味滲透杯中每一個角落。

此時，可以清楚看到，杯內的液體成龍捲風狀旋轉，上面還有經過酒精燃燒才有的「火焰之舞」。

直到火焰熄滅，酒精與咖啡均勻混合後，再倒入點綴的奶油。

整體製作過程耗時數分鐘，我看得目不暇給，不難發現，麥老闆雖然話不多（也許是中文不好的關係），但對鑽研咖啡的職人精神，卻是非常讓人敬佩。

言下之意，他希望來到這間店的每一位客人，以及喜歡他這個空間、喜歡他做的飲品、跟他理念志同道合的客人們，都能在這個滿有宮廷氣息的小空間。

有一個完美的用餐體驗。

Mishka Coffee & Antique 米嘻咖-咖啡古董傢俱

地址：雲林縣虎尾鎮光明路111號

電話：0919-801301

營業時間：13:00-19:00，週日、週一公休

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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