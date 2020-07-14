台版奈良+1！嘉義阿里山2公頃「全新賞鹿秘境」　和部落可愛斑比互動還能玩射箭

近年全台各地漸漸興起賞鹿潮，不少景點都變身台版奈良，讓大家免飛日本，在本土就能與可愛的梅花鹿互動。而旅遊避暑聖地的阿里山腳下，其實也有一處可順遊的全新賞鹿秘境，不僅有萌到令人融化的斑比，還可與鄒族一起體驗射獵活動，絕對是新興療癒景點！

圖／IG@lissa_5566授權 圖／IG@beckhamhong66授權

「嘉義小奈良」位於台18線觸口的鄒族逐鹿部落，新規劃的鹿園達1.9公頃，園區內可賞見可愛指數爆表的斑比，還有機會近距離與它們互動、餵小鹿吃草。由皺族親自人工飼養的鹿群溫馴，大家可安心拍出不少值得收藏的合照。入園費用150元可折抵50元，而梅花鹿餵食體驗需要預約，出發前可先致電詢問，也記得避開週一、二的休園日，才不會撲空喔！

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除了可以被鹿包圍，作為生態園區的景點也結合在地部落文化，開放射箭場提供射箭體驗，現場還有市集可享用享原住民烤肉、小米酒冰淇淋等，現場不定時還有表演，不論親子、情侶還是朋友旅遊，都超適合列入阿里山行程口袋清單！提醒大家園區小黑蚊偏多，建議可穿長袖長褲前往，或自備防蚊液，就能更加開心地玩樂喔！

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逐鹿傳說梅花鹿園

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

營業時間：週三至週日 09:00-17:00（週一二公休，12:00至14:00休息）

入園費用：150元（三歲以下不收費）、射箭每人150元

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