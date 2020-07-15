影／夏日最佳露天水景！台南人都在這躲太陽　藏地下道水泥小島戲水池

台南人嗜糖程度是眾所周知，但「在台南，不好吃的店家是存活不久的。」這句話來自於我的台南友人，第一次聽到時很震撼，不過在我陸續拜訪多次台南、累積了不少美食清單、隨意挑選一間街邊小店都不踩雷的經驗，才慢慢驗證出這句好有道理的話！喜歡騎著機車到處亂晃，看到想吃的美食就停下來，而 GoShare 在台南提供隨借隨還共享機車的服務，就能輕鬆將這些在地人平常都會去的推薦特色店家一間間拿下，還有騎乘金可以領，這次就跟著我們的腳步，挑戰台南美食地圖的「甜」吧！

2020-07-10 12:01