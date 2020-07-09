美景懶人包／嘉義13個自然系原始美景 等你投入大自然的懷抱

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久居都市、每天都在高樓間流竄的你是否懷念著大自然原始的美麗？徜徉在林海間，吸收芬多精之餘感受著大自然帶給你的寧靜是多麼的愜意！台灣的南部擁有許多原始的美麗，這次要來介紹的是嘉義13個自然系美景，快跟著ReadyGo投入自然的懷抱吧！

得恩亞納

斜頂式的木屋、繽紛小屋錯落山間，恍若遺世的美麗村落。在嘉義阿里山鄉有個台灣版合掌村之稱的小聚落，位在深山中，就像與世隔絕的秘境，那裡是「得恩亞納」，是鄒族早期祖先的舊址。經過完整重建的部落如今規劃良善，得恩亞納路口的石碑甚至記錄著部落的故事。

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眠月線

眠月線擁有一個詩意的名字，在921大地震後道路毀損至今，讓眠月線成為一處失落的神祕國度，也是許多登山愛好者探訪的目標，途中需經過多處險惡的路況，但杳無人煙的森林裡能看見的美麗也是無與倫比。(提醒大家路況不佳，行前記得經過訓練並著專業裝備喔~)

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嘉義新港稻田(期間限定)

稻田是台灣另一種美景，栽種時的一片翠綠到收成時金黃的飽滿，這是僅有沿著高速公路，越往南開才越能看到的，質樸簡單又令人感嘆的風景。

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中埔落羽松

除了中北部大家耳熟能詳的落羽松景點之外，其實在南部的嘉義也有一處落羽松秘境，位於中埔鄉嘉134線的道路旁，每到秋冬時，大片的綠樹將轉為浪漫的橘紅色，不過由於這片落羽松是私人土地，大家在拍美照的同時也別忘了保持環境的完好與整潔喔~

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多林車站

幽靜的多林車站位於都恩亞納部落附近，現在仍居住於此的住戶只有不到10戶，迷霧中的靜謐氛圍像是來到精靈的故鄉，停駛多年的火車與馬蹄形鐵軌彎道也是這裡最獨特的景象。

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聖塔山-寒溪呢

高海拔的聖塔山保持著山林的原始樣貌，聳立在雲霧間充滿靈氣，也因此流傳許多神話和傳說，更被尊稱為聖山和大佛山。聖塔山現今已被規劃為一處腹地廣大的園區，進入園區一邊欣賞群山環繞，一邊漫步在人煙稀少的石階上，讓人感到身心平靜。雖然門票不便宜(一般NT$220/敬老、團體、國小生NT$200/停車費NT$50)，但是這麼美麗的風景絕對超過價值。

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太平雲梯

太平雲梯橫跨於太平山和龜山之間，是台灣最長海拔最高的景觀吊橋，在太平雲梯上可以居高臨下感受整座山脈的壯觀，運氣好的話也能一覽夕陽、晚霞和雲海，甚至還能遠眺嘉南平原和台灣海峽呢。提醒大家因現場票券有名額限制，建議行前可先預約購票。

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雲潭瀑布

有著瑞里第一景之美名，瀑布高約200公尺，想要看到此美景可不容易，還要先走617個階梯方能抵達。10分鐘的路程沿途都是令人驚嘆的美景，在竹林小徑裡享受漫步的雅致，聽那淙淙流水縈繞耳畔，而雲潭瀑布更是驚人，2層落差35公尺的瀑布，渾然天成的美景令人驚嘆。

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華山小天梯&情人橋

彷彿走入原始叢林般，這裡不僅風景秀麗，更是讓人神清氣爽。情人橋是這裡的特色，細長的吊橋每次僅能讓2個人行走，甚至無法會車，帶著緊張的刺激感，搭上無邊的風景，吸引許多遊客前來挑戰。下次想來嘉義旅遊時，不妨在雲林古坑駐足看看這美麗的風景吧！

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隙頂二延平步道

隙頂二延平步道最著名的是仙境般的雲霧，在居高臨下的步道俯瞰變幻莫測的雲朵，運氣好時能飽覽壯麗的日落夕照，這裡翻騰的雲海和雲瀑是眾多攝影人最鍾情的景緻，天氣不夠好也不必擔心，依舊可以沿途將竹林、茶園和奇石的美景盡收眼底。

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碧湖山觀光茶園

綿延無盡的茶園將整座山頭披上濃濃綠意，茶園間清新的空氣讓人備感舒暢，每年10月到隔年1、2月之間，也能在這裡欣賞到流轉的壯闊雲海，想要一睹旭日東昇的美景也可以考慮居住一晚，更能體會山上夜晚和晨間的景緻變化。

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HAMOANA 星空帳篷

位在阿里山上的星空帳篷非常特別，雖說是帳篷但其實是座玻璃透明屋，裡頭各式設備一應俱全，甚至還能邊泡澡邊賞星星，白天享受森林浴、夜晚徜徉在星空下，對都市人來說簡直是最奢華享受。入住星空帳篷還能享用屋主提供的無菜單料理，為的就是讓旅客細細品味山林生活的簡樸，不過這裡只提供兩間客房，想前往的朋友務必及早預約喔。

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劉家古宅

換個名字說或許大家會比較熟悉，這裡就是鼎鼎大名的「民雄鬼屋」。斑駁的紅磚牆隱身在林木之中，即便在流傳的故事中是棟擁有可怕故事的建築，但白天造訪時便會發現它是座很美的廢墟。

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提醒大家，大自然之所以能這麼美，是因為沒有遭受過多的破壞，所以在造訪山林時，切記不要造成環境的負擔喔~

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