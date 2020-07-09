快訊

日本為何到處都是吉祥物？「角色經濟」下的吸金狂潮

上午11時24分花蓮規模4.8地震 最大震度宜花3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美景懶人包／嘉義13個自然系原始美景 等你投入大自然的懷抱

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

編輯：Lemon@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

首圖/@enddiezxcv

久居都市、每天都在高樓間流竄的你是否懷念著大自然原始的美麗？徜徉在林海間，吸收芬多精之餘感受著大自然帶給你的寧靜是多麼的愜意！台灣的南部擁有許多原始的美麗，這次要來介紹的是嘉義13個自然系美景，快跟著ReadyGo投入自然的懷抱吧！

得恩亞納

斜頂式的木屋、繽紛小屋錯落山間，恍若遺世的美麗村落。在嘉義阿里山鄉有個台灣版合掌村之稱的小聚落，位在深山中，就像與世隔絕的秘境，那裡是「得恩亞納」，是鄒族早期祖先的舊址。經過完整重建的部落如今規劃良善，得恩亞納路口的石碑甚至記錄著部落的故事。

圖/IG@wad3photography
圖/IG@wad3photography

眠月線

眠月線擁有一個詩意的名字，在921大地震後道路毀損至今，讓眠月線成為一處失落的神祕國度，也是許多登山愛好者探訪的目標，途中需經過多處險惡的路況，但杳無人煙的森林裡能看見的美麗也是無與倫比。(提醒大家路況不佳，行前記得經過訓練並著專業裝備喔~)

圖/IG@starfish_chen
圖/IG@starfish_chen
圖/IG@chubby0328
圖/IG@chubby0328

嘉義新港稻田(期間限定)

稻田是台灣另一種美景，栽種時的一片翠綠到收成時金黃的飽滿，這是僅有沿著高速公路，越往南開才越能看到的，質樸簡單又令人感嘆的風景。

圖/IG@bartpinyao
圖/IG@bartpinyao

中埔落羽松

除了中北部大家耳熟能詳的落羽松景點之外，其實在南部的嘉義也有一處落羽松秘境，位於中埔鄉嘉134線的道路旁，每到秋冬時，大片的綠樹將轉為浪漫的橘紅色，不過由於這片落羽松是私人土地，大家在拍美照的同時也別忘了保持環境的完好與整潔喔~

圖/IG@pohan1119
圖/IG@pohan1119

多林車站

幽靜的多林車站位於都恩亞納部落附近，現在仍居住於此的住戶只有不到10戶，迷霧中的靜謐氛圍像是來到精靈的故鄉，停駛多年的火車與馬蹄形鐵軌彎道也是這裡最獨特的景象。

圖/IG@chiu850904
圖/IG@chiu850904

聖塔山-寒溪呢

高海拔的聖塔山保持著山林的原始樣貌，聳立在雲霧間充滿靈氣，也因此流傳許多神話和傳說，更被尊稱為聖山和大佛山。聖塔山現今已被規劃為一處腹地廣大的園區，進入園區一邊欣賞群山環繞，一邊漫步在人煙稀少的石階上，讓人感到身心平靜。雖然門票不便宜(一般NT$220/敬老、團體、國小生NT$200/停車費NT$50)，但是這麼美麗的風景絕對超過價值。

圖/IG@baebaelin
圖/IG@baebaelin
圖/IG@hsinyiisgenius
圖/IG@hsinyiisgenius

太平雲梯

太平雲梯橫跨於太平山和龜山之間，是台灣最長海拔最高的景觀吊橋，在太平雲梯上可以居高臨下感受整座山脈的壯觀，運氣好的話也能一覽夕陽、晚霞和雲海，甚至還能遠眺嘉南平原和台灣海峽呢。提醒大家因現場票券有名額限制，建議行前可先預約購票。

圖/IG@woohoohulin
圖/IG@woohoohulin
圖/IG@meihayashi
圖/IG@meihayashi

雲潭瀑布

有著瑞里第一景之美名，瀑布高約200公尺，想要看到此美景可不容易，還要先走617個階梯方能抵達。10分鐘的路程沿途都是令人驚嘆的美景，在竹林小徑裡享受漫步的雅致，聽那淙淙流水縈繞耳畔，而雲潭瀑布更是驚人，2層落差35公尺的瀑布，渾然天成的美景令人驚嘆。

圖/IG@_pei_1026
圖/IG@_pei_1026

華山小天梯&情人橋

彷彿走入原始叢林般，這裡不僅風景秀麗，更是讓人神清氣爽。情人橋是這裡的特色，細長的吊橋每次僅能讓2個人行走，甚至無法會車，帶著緊張的刺激感，搭上無邊的風景，吸引許多遊客前來挑戰。下次想來嘉義旅遊時，不妨在雲林古坑駐足看看這美麗的風景吧！

圖/IG@gl_training
圖/IG@gl_training

隙頂二延平步道

隙頂二延平步道最著名的是仙境般的雲霧，在居高臨下的步道俯瞰變幻莫測的雲朵，運氣好時能飽覽壯麗的日落夕照，這裡翻騰的雲海和雲瀑是眾多攝影人最鍾情的景緻，天氣不夠好也不必擔心，依舊可以沿途將竹林、茶園和奇石的美景盡收眼底。

圖/IG@photomi_1091
圖/IG@photomi_1091
圖/IG@_s1024_
圖/IG@_s1024_

碧湖山觀光茶園

綿延無盡的茶園將整座山頭披上濃濃綠意，茶園間清新的空氣讓人備感舒暢，每年10月到隔年1、2月之間，也能在這裡欣賞到流轉的壯闊雲海，想要一睹旭日東昇的美景也可以考慮居住一晚，更能體會山上夜晚和晨間的景緻變化。

圖/IG@enddiezxcv
圖/IG@enddiezxcv
圖/IG@enddiezxcv
圖/IG@enddiezxcv

HAMOANA 星空帳篷

位在阿里山上的星空帳篷非常特別，雖說是帳篷但其實是座玻璃透明屋，裡頭各式設備一應俱全，甚至還能邊泡澡邊賞星星，白天享受森林浴、夜晚徜徉在星空下，對都市人來說簡直是最奢華享受。入住星空帳篷還能享用屋主提供的無菜單料理，為的就是讓旅客細細品味山林生活的簡樸，不過這裡只提供兩間客房，想前往的朋友務必及早預約喔。

圖/IG@ann000062
圖/IG@ann000062

劉家古宅

換個名字說或許大家會比較熟悉，這裡就是鼎鼎大名的「民雄鬼屋」。斑駁的紅磚牆隱身在林木之中，即便在流傳的故事中是棟擁有可怕故事的建築，但白天造訪時便會發現它是座很美的廢墟。

圖/IG@elroybie
圖/IG@elroybie
圖/IG@elroybie
圖/IG@elroybie

提醒大家，大自然之所以能這麼美，是因為沒有遭受過多的破壞，所以在造訪山林時，切記不要造成環境的負擔喔~

延伸閱讀>>原來嘉義這麼多好玩的！嘉義一日遊特色打卡路線

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 瀑布 落羽松

延伸閱讀

嘉義郵局配送逾2千萬片口罩 慈濟感恩防疫國家隊

嘉義東高棒球隊缺經費 企業捐百萬

日本腦炎流行季節 嘉義出現一例確診個案

嘉義／花磚博物館 千片古厝花磚風華再現

相關新聞

美景懶人包／嘉義13個自然系原始美景 等你投入大自然的懷抱

久居都市、每天都在高樓間流竄的你是否懷念著大自然原始的美麗？徜徉在林海間，吸收芬多精之餘感受著大自然帶給你的寧靜是多麼的愜意！台灣的南部擁有許多原始的美麗，這次要來介紹的是嘉義13個自然系美景，快跟著ReadyGo投入自然的懷抱吧！

海派小卷、擔仔麵、無名肉燥飯！騎電動車吃遍「台南在地巷弄美食」

GoShare也進駐台南了！來到美食之都，看著大街小巷琳瑯滿目的餐廳、小吃店，你曾想過要怎麼選擇？是上網搜尋台南美食的排名，亦或是看google評價幾顆星，都忘了在地人就是最直接的美食地圖啊！想吃最local的食物，跟著我們走就對，每一間都是當地居民的口袋名單，騎上GoShare讓我們一起探訪那些隱藏的巷弄美食，邊吃邊拿騎乘金，不吃遍台南不罷休！

鹹粥、蝦仁飯、豬心冬粉！ 22家台南在地「保安路美食地圖」懶人包

來到台南吃美食，除了可以到國華街走走晃晃吃小吃、到安平逛老街順便買伴手禮，還有哪裡是可以一次吃到眾多台南傳統美味的呢？那小編就不得不推一下保安路，說到保安路大家不熟悉，說阿明豬心大家就知道在哪裡了吧！保安路除了阿明豬心還有超多美食，絕對讓你一趟吃不完，跟著FunTime美食地圖一起大吃特吃吧！

蓋天巨榕太震撼！台南官田「川文山」大片桃花心木林超養眼

udn走跳旅遊／布魯 走過台南東山的林安森林步道，步道上的大片桃花心木林令人激賞不已。但山外有山，林外有林，同樣在台南還有一片面積更大的桃花心木林，就在官田區的川文山。 川文山不是山，而是

免登山一睹月球表面！台南「惡地奇景秘境」彩疊山　壯闊龍脊山頭美如畫

台灣坐擁得天獨厚的自然景觀，除了遼闊的山海美景，有如荒漠的惡地地形也值得一探究竟。台南就有處私房秘境，光禿禿的山貌近看神似月球表面，加上人煙稀少，抵達時就像闖進神秘「月世界」探險！ 位於台南大內

全台最大天空之鏡+海面凌波微步！台南最精彩的「雙春濱海遊憩區」

udn走跳旅遊／布魯 近來台東都歷海邊有一片200公尺長的平緩沙灘，在風平浪靜時可見雲朵在海面飄移，而有天空之鏡的美名。其實台南市北門區的雙春海濱，有一道更長更寬廣更平坦的海灘，可能會讓都歷海濱

和牛59元吃得到！台南全新火鍋店「大船盛滿肉」好澎湃　肉控快出發

肉肉控快衝！台南近期新開一家火鍋專賣店，可自由搭配各式湯頭、肉品，讓饕客按喜好一人一鍋，而用日式帆船載著滿滿和牛可謂朝聖亮點，漸漸躍升為洗版社群的打卡主人翁。 這家主打和牛火鍋的「一郎一鍋」位於

池塘邊的粉紫色花毯！嘉義秘境「千屈菜花海」滿開綻放，倒映水中彷彿置身國外

擁有多處打卡景點的嘉義，除了作為觀賞日環食熱門首衝之地，日前也被染上一抹粉紫色。池塘邊成串的花朵熱情綻放，乍看之下還以為是薰衣草花園，實則是有千禧花之稱的「千屈菜」。 秘境花毯目前在蒜頭生態公園

270度絕佳視野！台南新網美景點「魔法森林天空步道」 白色教堂姐妹作

台南市玉井區山林中的白色教堂園區，最近又多一間「魔法森林」景觀餐廳，其中距離地面12公尺高的「天空步道」，270度的視野...

最美秘境台江四草之旅 藍田白雲海天一色讓人流連往返

台南市郊秘境非台江國家公園莫屬，離市區最近的就是四草，這兒有生態豐富的四草濕地和四草湖，還有先人打拚的文化遺跡，騎單車賞...

台南「安平美食」特輯！必吃小吃、道地牛肉湯、冰品看一篇就夠

玩台南就是要吃美食、買美食，說到最方便邊吃邊買的地方，小編就推安平拉！安平的觀夕平台、安平老街和漁光島，也是大家玩台南不會錯過的幾大重要景點，那就沿路吃到看夕陽，吃飽還能買滿伴手禮回家，跟著小編看FunTime美食地圖走，讓你小吃、甜點和伴手禮一次看透透！

整碗鋪滿4款芒果塊太猛！台南「最夯冰品霸主」冰鄉芒果冰登場，排隊搶吃芒果山

夏天消暑首選就是吃冰，結合當季芒果更是成就了期間限定的最強美味。台南冰品界除了有「清水堂」，其實還有另一水果冰人氣霸主「冰鄉」，每碗芒果冰浮誇指數爆表，日前已正式開賣，代表是時候衝一波啦！ 「冰

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。