回訪率超高！ 台南推薦在地美食地圖&特色店家 TOP10

台南人嗜糖程度是眾所周知，但「在台南，不好吃的店家是存活不久的。」這句話來自於我的台南友人，第一次聽到時很震撼，不過在我陸續拜訪多次台南、累積了不少美食清單、隨意挑選一間街邊小店都不踩雷的經驗，才慢慢驗證出這句好有道理的話！喜歡騎著機車到處亂晃，看到想吃的美食就停下來，而 GoShare 在台南提供隨借隨還共享機車的服務，就能輕鬆將這些在地人平常都會去的推薦特色店家一間間拿下，還有騎乘金可以領，這次就跟著我們的腳步，挑戰台南美食地圖的「甜」吧！

台南在地特色店家

圓頭咖啡

圓頭咖啡廳為一間寵物友善的店家，從環境氛圍你可以滿滿感受到家的氣息，裡頭的手作陳設更可以讓人體驗挖寶的樂趣。本店菜單皆為老闆親自手繪，料理亦相當具有特色，並提供季節限時限量甜點，絕對是你在外面品嚐不到的創意美食。

圓頭咖啡

地址｜台南市南區體育路43巷27號

營業時間｜10:00～18:00（週二、三公休）

鹿柴咖啡

駐足於靜謐的安平區健康三街上的鹿柴咖啡，其名出自於詩人王維詩篇，鹿柴亦即為養鹿的地方，長頸鹿則為本店店長。除了提供義式咖啡與手沖單品外，另也有烤土司、鬆餅、麵包盤、乳酪蛋糕及茶點，店內座位寬敞，非常適合三五好友一同歡聚。

鹿柴咖啡

地址｜台南市安平區健康三街77號

營業時間｜10:00～19:00（週四公休）

H&H他她

尚未踏進 H&H 他她以前，就不自覺使人把腳步放慢，或許是因為人的溫潤、又或者是簡約樸實的情調、也可能是抵擋不住的咖啡香。需要來點有溫度的早餐嗎？這裡的手作三明治、烤土司系列，你絕對要品嚐，另外店家也鼓勵大家自備餐盒，一起來為地球減塑盡份心力。

H&H他她

地址｜台南市東區長榮路三段50巷4號

營業時間｜平日（週二、五休） 07:30～16:00、週六 14:00～17:00、週日 08:00～17:00

肥貓咖啡

以貓為名，職業為美食攝影師的Sam，自接觸了無數的餐廳、咖啡廳、小吃後，決定嘗試開立一間以味蕾結合視覺的戚風蛋糕為主的咖啡甜點店。小巧可愛的戚風蛋糕擁有各式各樣的口味，Sam 也不定期提供限定款式，蓬鬆的蛋糕搭配口感不甜不膩的手打鮮奶油，一個人吃上一個，完全不是問題！

肥貓咖啡

地址｜台南市中西區神農街135號

營業時間｜每日13:30～18:30

畢氏酒精

畢氏酒精Pista Alcohol，其名由來為「Pista」 延續了開心果之意，「Alcohol」則是酒精微醺的概念。主打用 ％ 數來呈現專為大人們製作的冰淇淋，除每日提供的口味：櫻桃白蘭地、奶油威士忌、蘭姆葡萄…等，更有神秘的每日限定，等你來現場挖寶。另外，限量的精釀啤酒亦提供多種選擇，如花香小麥、波希米雅…等，絕對打動你想要微醺的味蕾！

◎未滿18歲請勿飲酒

畢氏酒精

地址｜台南市中西區忠義路二段138號

營業時間｜平日（週三休） 17:00～00:00、週末 13:00～00:00（週六至 01:00）

綠皮開心果義式冰淇淋

今天的你開心嗎？人們常說吃點甜的可以讓快樂指數上升，尤其炎炎夏日容易浮躁，來點冰品讓的心情迅速降溫一下吧！綠皮開心果為義式手拉胚冰淇淋，製作時的食物比例需超過 60%，才得以塑型，並使用平鏟的方式，塑造冰淇淋自然且不規則美感，口感滑順、極其綿密、口味也非常多樣，是大人及小孩都無法抵擋的夏日甜食！

綠皮開心果義式冰淇淋

地址｜台南市中西區府中街128號

營業時間｜平日11:00～19:30、週末 10:30～19:30

牧水巷-老爺製作所

由兩位熱愛生活、喜歡手作的男孩與女孩所成立，店裡還有一隻法鬥肉包和博美Cooper，有寵物的朋友們，不妨帶上牠們一同來這裡遊玩。店家每日提供現做的私房現烤鹹派及各式蛋糕，其中招牌的乳酪蛋糕更是大家熱愛的甜品之一，口感清爽、不甜膩。如果不知道該如何選擇的朋友們，也可以依據所選的甜點，請店家推薦你適合搭配的咖啡或茶飲。

牧水巷-老爺製作所

地址｜台南市中西區開山路35巷1弄6號

營業時間｜週二至週日 14:00～20:00（週一休）

出示 GoShare App，單筆消費滿 150 元即贈「當日甜點」乙份，可任選，若當日甜點完售，則調整為消費 95 折優惠。

SHOWTIME ORIGINAL

店長小谷為古物進口貿易商，為提供給顧客們對於傢俱陳設有更多元想像的空間，特別將工作室改造成美食咖啡廳，讓顧客們在參訪同時也能有用餐、小憩的場所。在Showtime original的陳列佈置與軟件，都是由復古老物擺設而成，讓你一進店裡彷彿穿越時光到來到早期的歐美。獨特的風格不僅凸顯了與其他咖啡廳的不同，在咖啡散發出來的淡淡香味及美味的餐點加分下，更讓人容易沉浸其中。

Showtime original

地址｜台南市中西區環河街136號

營業時間｜13:00～18:00（週三、四休）

有邑家 HOME FROM HOME CAFE

有邑家，邑字也就是城市的意思，把台南這個城市當作家。店內提供六種精選咖啡豆，並採用手沖或義式SOE的方式製作咖啡，強調應給予顧客品嚐最純粹的咖啡風味。除提供咖啡以外，亦販售咖啡豆、咖啡包，還有炸物小食、手作輕食點心，以及偶爾出現的隱藏版料理，想要嚐鮮的朋友，就勇敢地詢問老闆今天有什麼驚喜吧！

有邑家 Home from Home Cafe

地址｜台南市北區海安路三段147號

營業時間｜11:00～20:00（不定休）

果核抵家 MAISON THE CORE

位於赤崁樓斜對面，首貮境萬福庵齊天大聖廟旁，低調的外觀佇立著的果核抵家，為民宿與咖啡廳結合的品牌。果核是大自然的果實也是新芽，「抵家」則是閩南語「在這裡」的諧音，也有「抵達家裡」的含義。以名為念，果核抵家期盼以咖啡醇香與精心設計的餐食，加上始終熱愛的音樂與閱讀，灌溉大家期待的質感生活，冒發新芽。

果核抵家 Maison the Core

地址｜台南市中西區民族路二段317巷3號

營業時間｜10:30～17:30（週二休）

《此篇文章相關素材、文字皆為 GoShare 提供》

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