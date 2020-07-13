台南在地人氣美食！ 道地飯後甜點小吃+5間專屬風格民宿推薦

人的另一個甜點胃，在吃完正餐後才正式啟動，台南必吃的傳統甜點經過改良極具創意與美味，就連民宿風格也多到讓人出現選擇障礙，近年掀起一陣老宅改造風，正好符合台南的歷史軌跡，許多民宿特別有風味，此外，有鑿於GoShare進駐台南，對於當地的旅遊規劃更是便利大大提升，許多店家現與GoShare合作，有得吃住還可以拿騎乘金，事不宜遲，快點出發台南騎共享機車走訪台南美食地圖吧！

台南道地甜點小吃

義成水果店

品嚐新鮮冰涼又甜美的水果，莫過於台南老店－義成水果店，採用新鮮冰鎮過的鮮甜水果拼盤，搭配自家醃製醬汁、甘草粉等佐料，除了讓你可以享受水果的鮮甜外，更可以讓味蕾體驗不一樣的饗宴。若是口渴，也可以嚐嚐現場現榨的果汁，涼爽又可口，讓你感受台灣在地水果別有一番的風味！

義成水果店

地址｜台南市中西區民生路一段116號

營業時間｜11:30～22:30（週一休）

只有奶茶

覺得台南太甜嗎？那你一定要品嚐看看完全不加水的無糖純奶茶。只有奶茶堅持使用台灣好茶與新鮮牛奶撞擊後的純奶茶，正因材料只有鮮奶和茶葉、無水無糖，所以命名為「只有奶茶」。使用簡單天然材料，歷經8小時不加一滴水的泡煮，100%手工天然製作，拒絕香精飲料茶，讓你喝得健康又安心。

只有奶茶

地址｜台南市中西區永福路二段81巷20號

營業時間｜平日 09:00～17:00、週末 13:00～18:00

龍興冰品店

想來點沁涼消暑的美味嗎？龍興冰品店採用細緻綿密的冰雹，配上豐富佐料、淋上美味的黑糖水或煉乳，入口即化的口感深得大人與小孩們的心！

這裡的招牌豪華八寶冰，顧名思義擁有八種餡料，除了滿滿餡料飽足你的口感，連價格都相當親民可愛。若想要有其他選擇，店家也有新鮮現打果汁、季節限定豆花和冰品，例如夏季的芒果冰，大碗冰雹再配上大塊大塊的芒果，最後再淋上芒果醬汁和煉乳，讓你吃進的每一口都被芒果滿滿的包圍。

龍興冰品店

地址｜台南市中西區金華路四段39號

營業時間｜12:00～00:00（週三休）

五妃豆腐冰

位於台南五妃廟旁的豆腐冰，重溫了每個人在小學時代，放學後呼朋引伴吃冰的回憶。老闆強調，杏仁豆腐皆是由純天然的杏仁每天熬煮而成，不參雜香料色素及化學藥劑，味道香醇、沒有刺鼻的杏仁味，就連平常不敢吃杏仁的人，來到這兒都能開始接受杏仁豆腐冰。

五妃豆腐冰

地址｜台南市中西區五妃街206號

營業時間｜10:30～22:00

蜜桃香楊桃湯

位於中西區青年路上50年老店的蜜桃香楊桃汁，在店前擺著數個裝了數多蜜餞的玻璃瓶，相當引人注目。本店採用新鮮楊桃製成湯，口感香甜鮮美，把台灣搓冰與手搖文化完美結合，如果容易咳嗽、喉嚨癢，那麼就來上一杯冰涼解暑的楊桃湯吧！

蜜桃香楊桃湯

地址｜台南市中西區青年路71號

營業時間｜09:00～21:00

林媽媽綠豆蒜

顛覆傳統只有清冰搭配綠豆蒜的簡單印象，林媽媽發揮巧思，先在杯底鋪上現搖熱騰騰的綠豆蒜，再加入豐富的佐料（如紅豆、綠豆、Ｑ粿、薏仁等），最後鋪上小碎冰、淋上手工熬煮的麥芽焦糖醬、做為完美冰品甜點的點綴，冰火交織、涼爽清甜，同時富有飽足感。

林媽媽綠豆蒜

地址｜台南市東區東安路29號

營業時間｜11:00～19:00（週一休）

台灣番薯丸-手作地瓜球

路邊解饞的台灣道地小吃－番薯丸手作地瓜球，是全台唯一一家擁有七種不同口味的地瓜球。為能滿足饕客們的口慾，店家重新改良製作手法，使原本印象中小小的地瓜球，幾乎大了一倍！讓大家在享受傳統原味地瓜球帶來外酥內軟的口感之餘，也滿足你對於甜食的嚮往。

台灣番薯丸-手作地瓜球

地址｜台南市中西區金華路四段82之1號

營業時間｜15:00～22:00（週三休）

艾摩多手工杏仁豆腐

位於赤崁樓旁的艾摩多手工杏仁豆腐專賣店，於此經營了12年。採用手工製作的艾摩多杏仁豆腐冰，免費任選三種配料，除了有滿滿香醇的杏仁味，不甜不膩的佐料更讓你一口接著一口。艾摩多更推出創意傳統改良小食－椪餅，取代油條容易帶給人的油膩，酥脆的口感、適中的甜度，非常適合搭配杏仁豆腐一同享用！

艾摩多手工杏仁豆腐

地址｜台南市中西區赤崁東街26號

營業時間｜週一 11:00～15:00、週二至週日 11:00～21:00

台南住宿推薦

可以住 CANLIVE

可以住CANLIVE民宿位於海安路及國華街巷弄裏，讓您可以步行在巷弄中，好好感受古城的靜謐，和古蹟的歷史痕跡及美食的美好。一個緣份機會，接觸到這已過半百的老屋。我們延續屋主對房子的珍惜，讓這老房子重拾新生命。一走進這簡單的巷弄，海安路的車水馬龍，及店家客人喝酒的喧嘩聲彷彿被隔絕。隱身巷弄裏的老屋彷如獨善其身一般，別有一番鬧中取靜的老城區生活步調。

可以住 canlive

地址｜台南市中西區海安路二段296巷42號

神榕一四七

神榕一四七位於神農街尾的藥王廟前，緊鄰著是百年榕松公，原為華美被服廠是一家西服工廠，也是阿公的老厝。姜家一、二代五十幾年前便生活於此，因時代的變遷，閒置已久的祖厝，再經過二、三代耗時半年規劃整理，透過民宿的空間分享，把故事分享於來訪下榻的旅客。用體驗的方式，讓更多人能體會並珍惜老房子不一樣的魅力！並讓體驗的旅客感受老房子不一樣的美，來喚醒人們對於老房子甚至古蹟保存的重視。

神榕一四七

地址｜台南市中西區神農街147號

屎溝墘客廳

一間會説故事的台南百年在地包棟民宿，屎溝墘客廳位在小巷弄間，沒有碩大的門面，但卻有了讓旅客們重回小時候回家的感覺。民宿主臥房，在裝修的過程中，刻意保留了歷史的痕跡，除了讓大家不忘台灣早期建築工法的特色外，身為民宿主人的廳長蔡大哥也相信，要體驗最貼切的生活，就是貼近最初的樣貌，並利用簡單樸素的空間陳設，使其成為親友歡聚的好地方。除此之外民宿另還有隱藏版的小閣樓，榻榻米的佈置方式，絕對會是小朋友們的最愛！

屎溝墘客廳

地址｜台南市中西區信義街3號

果核抵家 MAISON THE CORE

是民宿，也是旅客們在台南的第二個家，果核抵家 MAISON THE CORE不刻意掩飾島內移民的身分，希望吸收台南的生活養分，同時反饋台南新事物；不刻意投機迎合觀光客的喜好，希望長期深耕在地。果核，抵家、在這裡，為提供看似隨性自在卻重視細節的住宿品質而努力，等您隨時來體驗。

果核抵家 Maison the Core

地址｜台南市中西區民族路二段317巷3號

U.I.J HOTEL & HOSTEL 友愛街旅館

U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館，一座設計旅店與青年旅舍的跨界旅館。每一位來訪台南的好友，都能找到最適合的旅行方式！共享一間24HR不打烊的粅粅書BBBooks、 交換文化想法的你好沙龍Hello Salon、 切磋廚藝的共享廚房Open Kitchen、 發呆沐浴在南國陽光的恣意露臺Free Terrace， 以在地人的眼光一覽這座城市的各種樣貌。

U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館

地址｜台南市中西區友愛街115巷5號

《此篇文章相關素材、文字皆為 GoShare 提供》

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