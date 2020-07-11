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超過30層樓高！全台最長「彩虹吊橋」　挑戰腳底發涼指數

聯合新聞網 / 行遍天下
七彩橋面就像彩虹一樣鮮豔亮眼，為階梯式景觀吊橋。
七彩橋面就像彩虹一樣鮮豔亮眼，為階梯式景觀吊橋。

【圖／文：行遍天下】

風呼呼地吹，腳下山谷深達110公尺，相當於30層樓高度，正中央的綠色這段最深，走過搖搖晃晃的342公尺，整個人冒冷汗，從頭涼到腳底，尤其是風大時效果更好。

雙龍瀑布七彩吊橋於6月底啟用。
雙龍瀑布七彩吊橋於6月底啟用。

這座2020年6月底啟用的「雙龍瀑布七彩吊橋」果真名不虛傳，讓人忘了炎炎夏日酷曬。從接駁車站到吊橋約需步行30分鐘，橋面以七彩分段塗裝，就像彩虹一樣鮮豔亮眼，吊橋兩側落差高達20公尺，為階梯式景觀吊橋，吊橋最高乘載是250人。終點處雙龍瀑布分為上、下兩段，溪水高處傾瀉而下極為壯觀。

終點雙龍瀑布將剛剛搖晃過的恐懼感一起沖走。
終點雙龍瀑布將剛剛搖晃過的恐懼感一起沖走。

　

景點介紹

雙龍瀑布七彩吊橋

地址：南投縣信義鄉光復巷

網址：南投好好玩

門票：全票100元、優待票70元、特惠票30元

備註：每日預約人數限制上午800元人、下午700元人

　

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吊橋 瀑布 信義鄉

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