超過30層樓高！全台最長「彩虹吊橋」 挑戰腳底發涼指數
【圖／文：行遍天下】
風呼呼地吹，腳下山谷深達110公尺，相當於30層樓高度，正中央的綠色這段最深，走過搖搖晃晃的342公尺，整個人冒冷汗，從頭涼到腳底，尤其是風大時效果更好。
這座2020年6月底啟用的「雙龍瀑布七彩吊橋」果真名不虛傳，讓人忘了炎炎夏日酷曬。從接駁車站到吊橋約需步行30分鐘，橋面以七彩分段塗裝，就像彩虹一樣鮮豔亮眼，吊橋兩側落差高達20公尺，為階梯式景觀吊橋，吊橋最高乘載是250人。終點處雙龍瀑布分為上、下兩段，溪水高處傾瀉而下極為壯觀。
景點介紹
雙龍瀑布七彩吊橋
地址：南投縣信義鄉光復巷
網址：南投好好玩
門票：全票100元、優待票70元、特惠票30元
備註：每日預約人數限制上午800元人、下午700元人
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