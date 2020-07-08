海派小卷、擔仔麵、無名肉燥飯！騎電動車吃遍「台南在地巷弄美食」

GoShare也進駐台南了！來到美食之都，看著大街小巷琳瑯滿目的餐廳、小吃店，你曾想過要怎麼選擇？是上網搜尋台南美食的排名，亦或是看google評價幾顆星，都忘了在地人就是最直接的美食地圖啊！想吃最local的食物，跟著我們走就對，每一間都是當地居民的口袋名單，騎上GoShare讓我們一起探訪那些隱藏的巷弄美食，邊吃邊拿騎乘金，不吃遍台南不罷休！

西羅殿牛肉湯

來台南必吃的牛肉湯，想來點不一樣的嗎？這間才是在地人最推薦的正港牛肉湯，顛覆你想像的台南早餐！每日凌晨現宰的溫體牛肉，產地直送，不冷凍、不冷藏，風味濃郁更沒有腥味。特別推薦一定要點招牌牛肉湯，使用生牛肉與清湯，配上薑絲去腥，不僅味道香嫩，肉質口感更十分鮮嫩Q彈。

另外若有愛吃辣的朋友，本店還有獨家特製的辣醬，除了牛肉以外，亦可以搭配各種部位享用（如牛筋、牛腩、牛肝），香氣十足、爽辣有勁。

西羅殿牛肉湯

地址｜台南市北區公園南路98號

營業時間｜04:30～13:00（週二休）

古都碗粿

心心念念的就是這傳承三十多年的古早味，堅持用兩年以上由在來米製成的米漿，再放入香菇、鹹蛋黃、肉燥製成碗粿，最後淋上自家自製的獨特醬汁，口感綿密扎實，味道濃郁香醇在口中、久久不散。除此之外更提供許多手作古早味，例如肉燥飯、浮水魚焿、新鮮虱目魚料理，讓想要體驗台南在地美食的朋友，直接一次滿足。

古都碗粿

地址｜台南市東區東門路二段306號

營業時間｜06:00～20:30（週日休，公休現場公告為主）

上舜碗粿

台南便宜又好吃的古早味，莫過於碗粿。再來介紹第二間，有著豐富內餡的上舜碗粿，裡頭有香菇、鹹蛋黃、豬瘦肉，配上香味四溢的肉燥及自製獨家醬料，散發著米香，口感軟中帶 Q 。 另外，一定要點上一碗招牌魚焿！裡頭由旗魚與虱目魚混做而成的扎實魚漿，及地瓜粉勾芡出的清澈湯底，口感清爽，讓你一口接一口停不下來！

上舜碗粿

地址｜台南市中西區開山路9號

營業時間｜08:00～17:00（週三休）

楊大腸蚵仔蝦仁小卷

位於台南的楊大腸蚵仔蝦仁小卷，是台灣市場上第一家顛覆傳統大腸蚵仔麵線美食的店家。香醇美味的大腸麵線，鋪上各式各樣豐盛的配料，從鮮蚵、小卷、大腸到干貝，甚至是龍蝦的組合，每一口都讓人欲罷不能，仿佛在耳邊就能輕輕的聽到海的聲音、聞到海的味道，讓你不僅可以體驗全新五感的傳統美食、也重新品嚐創意料理為你帶來的驚艷。

楊大腸蚵仔蝦仁小卷

地址｜台南市北區開元路64-8號

營業時間｜11:00～19:30（週六休）

廣仔虱目魚丸

煎魚肚外皮香酥美味、口感酥脆，魚肉鮮嫩甜美，搭配上店內的肉燥飯及口感鮮甜的魚皮湯，便是最經典的在地小吃組合！除此之外，店家也不定期推出新菜色，老闆娘說正因為自己愛吃，希望不藏私的分享給所有老饕們，因此店內餐點配料與製作過程，全都是私房研發，是你在外面絕對品嚐不到的喔！

廣仔虱目魚丸

地址｜台南市中西區開山路58號

營業時間｜06:00～14:30（週四休）

老全大腸蚵仔麵線

堅持採用手工做的麵線，正因為經過人工揉捻與甩麵，有的粗、有的細，吃起來有自然的彈性，煮起來也不容易糊掉或化開，這就是老全大腸蚵仔麵線的秘密，是一家越煮越好吃的麵線。除大腸麵線外，店家更多元化經營麻辣湯系列，採用30多種的中藥材，配上牛骨慢火熬煮而成，配上鴨血、腸旺、牛肚、牛筋、麵食，味道香辣爽口。

老全大腸蚵仔麵線

地址｜台南市中西區大同路一段140號

營業時間｜09:30～00:30

赤崁擔仔麵

起源於台南府城昔日最熱鬧的民族路上，在大天后宮巷仔口的一塊兩坪的小石頭地，打赤膊、皮膚黝黑的歐吉桑們，攪開擔仔麵上的濃蒜泥和肉臊，大聲、大口、爽快喝光自製胡椒味的肉臊湯頭，麵條Q彈有嚼勁以及香味撲鼻的肉燥，味道香醇不油膩。

這棟擁有百年歷史的老房子，在老闆娘的細心照料下恢復生機，所有的陳設與老物擺飾，皆是特地搜羅，亦能讓你見證歷史的台灣、清晰回味傳統的氣息。

赤崁擔仔麵

地址｜台南市中西區民族路二段180號

營業時間｜平日 11:00～14:30、17:00～21:00

週末 11:00～21:00

阿星鹹粥

提到台南美食，大家的名單裡面，絕對有虱目魚粥！阿星鹹粥在地深耕50餘年，不僅物美價廉，湯粥的米湯分明，湯頭清甜，內料豐盛且口感鮮甜美味。除此之外，店內亦有肉燥油條、傳統肉粽等美食，是許多遊子們返家必定回味的傳統美食。

阿星鹹粥

地址｜台南市中西區民族路三段289號

營業時間｜05:00～13:00（週一休）

阿霞飯店

在地經營一甲子的時間，阿霞飯店從台南人宴席首選的品牌，至近年轉型開始推出個人菜單，維持傳統也不忘踏上時尚的浪潮。如果提到招牌餐點，一定要嘗試紅蟳米糕！在米糕上面鋪上干貝絲、香菇、蛋黃、蝦米、肉絲、油蔥酥攪拌，最後再放上生紅蟳炊蒸，米香蟹肥、香味四溢。擅長使用傳統手路，搭配各地的嚴選食材，就是為了提供饕客們最精緻美味又不失在地料理的精髓。

阿霞飯店

地址｜台南市中西區忠義路二段84巷7號

營業時間｜11:00～14:00、17:00～20:00（週一休）

奉茶

平淡的美味，可以在奉茶找到，茶的美味從不發酵、半發酵到全發酵，再從末茶、葉茶到磚茶，都能產生出不一樣的口感與茶香。從民國82年開業至今，奉茶主張把茶泡好，如此平常最美的生活，便是看看客人的微笑，便心滿意足。肚子餓的朋友，茶館二樓還有提供美味的餐點與火鍋，讓你不只可以感受到簡約樸質的茶香，也可以一同享受到美味的佳餚。

奉茶

地址｜台南市中西區公園路8號

營業時間｜一樓 09:00～22:00、二樓 11:00～22:30

光明街無名肉燥飯

叫不出名號的通常最厲害！這間在光明街上的肉燥飯，僅用白底紅藍字的菜單招牌，作為本店與饕客們之間的默契，因此即便沒有店名，你依舊可以感受到人們絡繹不絕的湧上。老闆熟練的料理技巧，讓光明街無名肉燥飯翻桌率極其之高，無論是白米飯配上香味四溢的肉燥，或者口感清甜的菜頭排骨湯、苦瓜排骨湯，都能使你的味蕾，感受到無比的滿足感。

光明街無名肉燥飯

地址｜台南市東區東興路193號

營業時間｜04:30～12:30

鷲嶺食肆

前身為鶯料理的鷲嶺食肆，於日治時期為交際應酬場所。「鷲嶺」是台南所在地的古地名。「食肆」代表提供飲食地方，也比喻所在處在鷲嶺海拔高度14公尺的意義。這裡不僅開放免費參觀，亦提供在地化創意輕食料理飲品。店內會不定期依據季節更換特製時令美食，讓大家在不同的時間前來，搭配四季變化的風景的同時，也有不同的感受。

鷲嶺食肆

地址｜台南市中西區忠義路二段84巷18號

營業時間｜平日（週一休）13:00～21:00、週末10:00～21:00

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