鹹粥、蝦仁飯、豬心冬粉！ 22家台南在地「保安路美食地圖」懶人包

來到台南吃美食，除了可以到國華街走走晃晃吃小吃、到安平逛老街順便買伴手禮，還有哪裡是可以一次吃到眾多台南傳統美味的呢？那小編就不得不推一下保安路，說到保安路大家不熟悉，說阿明豬心大家就知道在哪裡了吧！保安路除了阿明豬心還有超多美食，絕對讓你一趟吃不完，跟著FunTime美食地圖一起大吃特吃吧！

保安路

保安路一帶也是眾多台南特色小吃的聚集地，和國華街比起來，一些創新的文創店家比較少，這裡多的是在地人平常在吃的美味，小編這次就以保安路為中心，介紹附近的必吃美食、飲料，讓你一次吃飽飽！

保安路美食地圖。 圖／FunTime

阿堂鹹粥

阿堂鹹粥。 圖／IG, meeting_new_

阿堂鹹粥是台南的排隊名店之一，如果是假日，過了早上八點必定是大排長龍。台式的鹹粥是使用生米煮成的，湯跟飯不會完全融合在一起，仍然吃得出飯粒粒分明的口感。搭配鮮甜的湯頭、油蔥的香氣，還有細緻的虱目魚肚，馬上消去你的起床氣，就算一早來排隊也是心甘情願。也有蚵仔粥、土魠魚粥可以選擇，虱目魚肚還有提供煎的，想要搭配油條也能另外加點。

地點：台南市中西區西門路一段728號

營業時間：週三～週一：5:00-12:30（週二公休）

推薦美食：虱目鹹粥、煎魚肚、煎魚腸

阿鳳浮水虱目魚羹

阿鳳浮水虱目魚羹。 圖／IG, chaleteating

阿鳳浮水虱目魚羹是中西區保安路的知名老店家，魚羹的口感很特別，十分彈牙，重點是還吃得到魚肉，完全真材實料！微甜的羹湯加點黑醋更順口，如果怕吃不飽的話可以加麵或是米粉，如果到了保安路，千萬別錯過囉！

地點：台南市中西區保安路59號

營業時間：

週五～週三：7:00-00:00

週四：7:00-14:00

推薦美食：虱目魚羹

集品蝦仁飯

蝦仁飯也是小編在台北沒吃過的東西，蝦仁保留了最原始的口感，米飯則是泡著醬汁，不僅更軟更好入口，也融合了蔥和醬油的香甜。如果覺得蝦仁不夠多，可以選擇加蝦或是加肉絲的版本，搭配半熟蛋更是一絕！還有蝦仁鴨蛋湯也人氣很高，如果來了記得都要點來吃吃看哦！

地點：台南市中西區海安路一段107號

營業時間：週一～週日：9:30-21:00

推薦美食：蝦仁飯

矮仔成蝦仁飯

矮仔成蝦仁飯。 圖／IG, amanda_ea1021

另一間也是很有名的矮仔成蝦仁飯，和集品兩間各有擁護者，到底哪一間好吃？小編覺得就是看個人喜好拉！選用火燒蝦，先炒蝦仁後撈起，再加入高湯和米分一起炒，最後鋪上炒好的蝦仁，米飯帶有淡淡鹹味、口感偏濕潤，搭配一顆香煎鴨蛋，拌著蛋吃更美味！

地點：台南市中西區海安路一段66號700 號

營業時間：

週三～週一：8:30-19:30

週二公休

推薦美食：蝦仁飯、香煎鴨蛋

八寶彬圓仔惠

八寶彬圓仔惠。 圖／IG, twinsfoodblog

原址在友愛市場內現已開業50多年的八寶彬圓仔惠，是讓許多在地台南人都稱讚的古早味剉冰，相信看店名就知道圓仔是店內大招牌，用糯米磨成漿後再以多道手續製作而成的圓仔，與一般外面粉白湯圓的口感可是不一樣的，略帶Q彈又有嚼勁，古早味的回憶就靠這一味，另外綿密的芋頭與濃郁的花生也是老饕的最愛唷！不會經過國華街附近的話，在安平也有分店可以去嘗鮮一番呢。

地點：台南市中西區國華街二段99號

營業時間：

週二～週日：9:00-22:00

週一公休

推薦美食：八寶冰、配料圓仔、配料芋頭

阿明豬心冬粉

阿明豬心冬粉。 圖／IG, food_ian0903

提到保安路美食，絕對不能遺漏阿明豬心冬粉，傍晚五點一到便開始大排長龍至凌晨，以前老闆阿明以絕佳的記憶力著稱，不需要菜單便可以記住所有客人點過的品項，真的令小編非常讚嘆，這幾年開始使用點菜單，雖然無法目睹老闆阿明的驚人能力，但可以提早做好選擇且價格也更透明化。店內有名的不僅僅是豬心冬粉，還有好多小編的私心清單，例如軟嫩鮮美的麻油腰只、香氣十足帶有嚼勁的蒜頭豬腳以及限量版的濃厚鴨腳翅，雖然單項的價格都不便宜，但這個好味道還是令小編難忘不已！

地點：台南市中西區保安路72號

營業時間：週一～週日：17:00-00:00

推薦美食：豬心冬粉、蒜頭豬腳、麻油腰只

你我他之家

你我他之家。 圖／IG, l_i_m_h_o

身為台南兩大冷滷味之一的你我他之家，有別於松村的煙燻口味，走的是鹽水煙燻的風格，雖然外表看起來顏色偏白，但吃起來帶著一股淡淡的煙燻味，不會有過重的調味，紥實又Q彈的肉質是老饕的最愛，有別於招牌鴨翅、鴨心、豆干，店內的燒烤布丁也是很多人的心頭好，在這炎熱的夏天啃上數根冰冰的鴨翅真是一大享受。

地點：台南市中西區西門路一段703巷26號

營業時間：

週二～週日：10:00-19:30

週一公休

推薦美食：鴨翅、鴨心、豆干、燒烤布丁

包成羊肉

包成羊肉。 圖／IG, yehdaya

台南人的早餐組合什麼都有什麼都不稀奇，牛肉湯、鹹粥、碗粿、肉粽樣樣來，位在西門圓環的包成羊肉只營業到中午11點且賣完就收攤，人潮常常絡繹不絕，是許多在地人的早餐選擇，不論是採用溫體羊片成的清湯羊肉，或使用羊肉塊的當歸羊肉，皆沒有令人害怕的羊騷味，而且肉質非常軟嫩新鮮，湯頭也很爽口，點上一碗白飯和羊肉湯，享受在地人的早餐氛圍，不再是台南牛肉湯，羊肉湯也能成為另一種新選擇。

地點：台南市中西區府前路一段425號

營業時間：

週二～週日：05:00-11:00

週一公休

推薦美食：清湯羊肉、當歸羊肉

福記肉圓

福記肉圓。 圖／IG, ayi617

福記肉圓是小編的最愛之一，兩家分店都開在同一條路上，是台南有名的肉圓老店，店內只有販售肉圓，一份兩粒，不同於彰化肉圓的低溫油炸，福記是使用在來米漿包裹著調味後的瘦肉下去蒸，再淋上專屬的醬汁，入口即化的外皮加上富有肉香的內餡讓人欲罷不能，還可以加上蒜泥讓味道更有層次。另外，店家還提供了免費的大骨清湯及芹菜，沒有過多材料的湯頭，是最簡單的美味，可能也是讓久久回家一趟的小編常常光顧的理由吧。

地點：台南市中西區府前路一段299號

營業時間：

週二～週日：11:00-20:30

週一公休

推薦美食：肉圓

小豪洲沙茶爐

小豪洲沙茶爐。 圖／IG, ding301

以道地的廣東汕頭沙茶火鍋為基底，到現在已經是第四代經營，坐落在中西區的巷子裡，飄著濃厚的香味，尤其自製沙茶醬是本店的招牌，以花生粉、炸蒜頭、紅糟等三十幾種中藥拌製而成，有著特別的香氣，甘甜又不油膩，讓簡單的火鍋帶來更有深度的味道，可以說是小豪洲的靈魂人物呢！

地點：台南市中西區中正路138巷11號

營業時間：週一～週日：10:00-23:50

推薦美食：魚卷、魚丸、魚餃

名東蛋糕

名東蛋糕。 圖／IG, _foodidi

傳統的現烤古早味蛋糕，有許多創新的口味，每日出爐的口味不大相同，建議出發購買前可以先上網查詢當天的口味，總是人潮滿滿大排長龍的名東，一次出爐很快便銷售一空，現烤蛋糕富有充足的濕潤感，熱呼呼地吃起來軟綿又有香氣，沒有辦法來到台南的夥伴們也不用擔心，店家也有提供宅配服務喔，大家一起團購起來吧~

地點：台南市中西區民生路二段95號

營業時間：週一～週日：07:00-19:00

推薦美食：原味、南瓜乳酪

甜又鮮

甜又鮮。 圖／IG, monsterstravel.tw

台南獨有的甜又鮮，不論是logo或是飲品都非常獨特，海報上寫著各類吸睛標題及飲品的調配內容，花蜜噴泉、噴射梅子綠、多多綠都是必點的選項，花蜜噴泉是氣泡檸檬蜜，清爽酸甜的檸檬蜜加上氣泡感，多了一份清涼感，多多綠喝起來厚度很夠，感覺得出來用料很實在，不過不喜歡太甜的人可能要考慮考慮！店家是用自動點餐機喔～非常方便，所以進去找不到店員不要太驚慌XD

地點：台南市中西區府前路一段367號

營業時間：週一～週日：09:00-22:00

推薦美食：花蜜噴泉、噴射梅子綠、多多綠

藥師的私房紅茶

藥師的私房紅茶。 圖／IG, _____barbbie

這間在甜又鮮旁邊的紅茶店，外表超級特別，成為許多人買飲料、打卡的選擇，特別的掛號和領茶窗口，就連飲料的袋子都是藥袋造型，只提供紅茶及奶茶，眾多紅茶選項，菜單上都有詳細的介紹，可以依照自己喜歡的口感選擇紅茶種類，奶茶的奶香及茶香都挺足夠的，不會水水，下次到臺南想喝杯飲料又想找點有創意的，別錯過藥師的私房紅茶。

地點：台南市中西區府前路一段373號

營業時間：

週二～週日：11:00-22:00

週一公休

推薦美食：蜜香紅茶、老樹麥香、蜜香奶茶

宣福居

宣福居。 圖／IG, doris.hsu_

這間小攤子是小編回台南必喝的飲料店，品項只有紅茶跟鮮奶茶，味道是比較偏向傳統口味的茶，鮮奶茶奶香濃郁，同時也能喝到傳統紅茶的味道，但不是那種粘膩的奶茶感，小編非常喜歡！

地點：台南市中西區民生路二段125號

營業時間：週一～週日：13:00-00:00

推薦美食：鮮奶茶、紅茶

品佳菊花茶

品佳菊花茶。 圖／IG, 6__o.0__6

炎炎夏日，台南的艷陽真的會把人曬瘋，這一家小攤位只賣蜜茶、紅茶、冬瓜茶和菊花茶，傳統口味的清涼飲料，絕對是夏日消暑的最佳選擇，小編喜歡冬瓜茶，不會過甜又能喝到冬瓜的清甜味道，菊花茶也是許多人推薦的品項，傳統方式煮茶再用冰糖調味，簡單自然的好滋味！

小編小提醒：所有飲料都沒有添加化學原料，要盡快飲用完畢喔！

地點：台南市中西區大勇街12號

營業時間：

週四～週二：08:00-20:30

週三公休

推薦美食：紅茶、冬瓜茶、菊花茶

小西腳青草茶

小西腳青草茶。 圖／IG, 13eatfoodie

要說到清涼解渴的傳統飲料，青草茶當然也是不容錯過，經營三代以上的小西腳青草茶，攤位上就擺滿了藥草，看起來就覺得很天然，青草茶除了藥草味道外，還有一股涼涼的薄荷味道，小編第一次喝的時候就深深被吸引，原本以為會是可怕的藥草味，但一點也不會！也有賣蓮藕茶，喜歡的朋友也不要錯過了，兩者都可以買大瓶裝回家喝喔～

地點：台南市中西區西門路一段763號

營業時間：週一～週日：10:00-22:30

推薦美食：青草茶

豆奶宗

豆奶宗。 圖／IG, joyceho88

這間從宵夜賣到早上的小小攤子，也是台南人必推的宵夜早餐選擇，常常大排長龍，就為了他那獨特的沙茶蛋餅，軟嫩的蛋餅淋上沙茶醬，蛋香和沙茶結合，簡單卻擄獲很多人的心，刈包、豆奶和鮮奶茶也是許多人到這必點，刈包餡料是酸菜和扣肉，不論是宵夜或是早餐，吃到豆奶宗都能感到超級滿足

地點：台南市中西區府前路二段175號

營業時間：週一～週日：21:40-10:30

推薦美食：沙茶蛋餅、刈包、豆奶、鮮奶茶

六千牛肉湯

六千牛肉湯。 圖／IG, monkey33m

說到台南牛肉湯，大家一定都知道有一間要早起才喝的到的牛肉湯，就是六千拉！小編有次特地早起五點多到，門口就已經有許多排隊人潮了，排隊時店家會發號碼牌，記得要領取喔～鮮切的溫體牛肉淋上高湯，將牛肉的鮮甜都留住，肉片嫩湯頭鮮甜，難怪大家願意一早排隊來吃一上一碗，牛骨髓跟牛心湯也是很多人推薦的選項，若是多人來可以點不一樣的都吃看看，有時候晚點到會只剩牛腩湯，帶筋的牛腩又軟又嫩，不帶血味，也非常值得一試！

地點：台南市中西區海安路一段63號

營業時間：

週五～週一：05:00-11:00

週二～週四：公休

推薦美食：牛肉湯、牛骨髓湯、牛腩湯

醇涎坊古早味鍋燒意麵

醇涎坊古早味鍋燒意麵。 圖／IG, chaleteating

若是想吃傳統滋味的鍋燒意麵，那絕對不能錯過這間醇涎坊，和現在市面上的其他鍋燒意麵較不同的是，醇涎坊鍋燒意麵的配料主要是些天婦羅和炸物，不是現在常見的火鍋料，湯頭濃郁，麵體吸附湯汁變得更美味，不喜歡意麵口感的，也有其他主食可以更換。有些人覺得湯頭屬於比較甜的，想換個口味的也可以加點辣粉提味～

地點：台南市中西區保安路53號

營業時間：

週四～週二：06:00-22:00

週三：公休

推薦美食：鍋燒意麵

阿龍香腸熟肉

阿龍香腸熟肉。 圖／IG, suchiaman

這間八十年老店，生意依舊強強滾，點餐區滿滿選項，香腸、豬舌、粉肝、鱘丸、粉腸、脆腸、鯊魚皮、魚卵等，也有蔬菜像是菜頭、苦瓜、茄子，一份都是20，再點上一碗肉燥飯，絕對是最完美的早餐，冷盤類的吃起來清涼，尤其是菜頭、苦瓜吃起來超級解熱，當然也不能錯過比較特別的蟳丸，味道稍微偏甜一點軟軟嫩嫩的，是到台南必須試一次的美味！

地點：台南市中西區保安路34號

營業時間：

週二～週日：10:30-20:00

週一：公休

推薦美食：菜頭、豬舌、蟳丸

冠津海鮮粥

冠津海鮮粥。 圖／IG, jing_19911125

這間身在台南小巷弄的海產粥，店面雖小，但卻非常厲害，每到假日人潮絡繹不絕，一週只營業三天，更讓人有非吃到不可的毅力排隊XD主要提供海鮮粥或海鮮拉麵，再依據個人喜好可以選擇不一樣的湯頭（原味、味噌、麻辣），當然也有海鮮湯可以選，就算吃太飽也可以進來喝碗湯享受一下海的滋味，海鮮粥滿滿一碗料，裡面有蝦子、蚵仔、蛤仔、小卷等，湯頭結合海鮮味，米飯吸飽湯汁和海鮮合而為一，小編最討厭吃到海鮮跟飯根本味道分開的那種海鮮粥，但冠津的海鮮粥湯料飯完美結合，是會讓人回味的鮮甜海味。

小編小提醒：拿了號碼牌可以附近晃晃，但要小心不要過號囉

地點：台南市中西區海安路一段康樂市場86號

營業時間：

週五～週日：10:30-18:30

週一～週四：公休

推薦美食：海鮮粥、海鮮拉麵

葉家小卷米粉

葉家小卷米粉。 圖／IG, sanhungli

除了國華街上的邱家小卷米粉，葉家小卷米粉也是眾多人推薦的必吃店家，鮮甜的小卷配上粗米粉，小卷的甘甜融入湯頭，米粉吸收湯汁後，兩者合而為一，沒有過多複雜的調味，吃的到小卷最自然的甜味和脆口Q彈，再撒點胡椒粉提味，香氣更上一層！若是吃不下米粉，也可以點小卷湯就好喔～

地點：台南市中西區國華街二段142號

營業時間：

週二～週日：08:30-15:30

週一：公休

推薦美食：小卷米粉、小卷湯

看完保安路這些傳承多年的美味，是不是很想馬上去台南吃美食，下次去台南不用再一間一間查google map，跟著FunTime的台南美食地圖走，就能知道下一家要吃甚麼了，甜點、飲料、小吃、正餐一應俱全，快找朋友去台南來場吃之旅吧！

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