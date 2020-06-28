免登山一睹月球表面！台南「惡地奇景秘境」彩疊山　壯闊龍脊山頭美如畫

台灣坐擁得天獨厚的自然景觀，除了遼闊的山海美景，有如荒漠的惡地地形也值得一探究竟。台南就有處私房秘境，光禿禿的山貌近看神似月球表面，加上人煙稀少，抵達時就像闖進神秘「月世界」探險！

行經二溪大橋時，可賞見寶綠色的曾文溪景象。圖／部落客懷陞足跡授權

位於台南大內的「彩疊山」為台南三大自然奇景之一，不必跋涉山水，開車即可直達，但有山路經驗者為佳。部落客懷陞足跡分享，一路沿著182縣道前進，行經南瀛天文館後，於小十字路口處往右彎入一條兩側種滿芒果的產業小路，獨特惡地風光就在盡頭端。

光禿的地貌與翠綠的植物，形成有趣對比。圖／部落客懷陞足跡授權 芭蕉樹下有條小徑可行走，但步道極短。圖／部落客懷陞足跡授權

彩疊山的惡地特殊地質來自長期的侵蝕，嶙峋的山體被形容為龍皮，凹凸不平的山脈也被視作龍脊，因此又有「赤裸龍」之稱。壯觀地形可謂大自然的曠世巨作，若希望近距離觀察大內惡地的表面，可沿芭蕉樹下的小徑前進，輕鬆登陸月球表面。但提醒大家切勿擅自攀爬陡峭陵線，安全至上之餘也是為了維護環境，在山下由遠處縱觀彩疊山全景，已別有一番風味。

沿著小道前進，可近距離欣賞惡地奇特表面。圖／部落客懷陞足跡授權 凹凸不平的地貌十分荒涼，卻意外有種令人讚歎的唯美。圖／部落客懷陞足跡授權

有興趣欣賞這幅巨大畫中世界的人，開車前往時務必小心，道路偏蜿蜒狹窄，會車較為不便但停車無礙，唯騎機車更為合適。

遊客切勿擅自攀爬陡峭陵線，安全至上。圖／部落客懷陞足跡授權

遊客切勿擅自攀爬陡峭陵線，安全至上。圖／部落客懷陞足跡授權

彩疊山（赤裸龍）

地址：台南市大內區（可直接導航「彩疊山」）

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