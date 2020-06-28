聽新聞
test
0:00 / 0:00
免登山一睹月球表面！台南「惡地奇景秘境」彩疊山 壯闊龍脊山頭美如畫
台灣坐擁得天獨厚的自然景觀，除了遼闊的山海美景，有如荒漠的惡地地形也值得一探究竟。台南就有處私房秘境，光禿禿的山貌近看神似月球表面，加上人煙稀少，抵達時就像闖進神秘「月世界」探險！
位於台南大內的「彩疊山」為台南三大自然奇景之一，不必跋涉山水，開車即可直達，但有山路經驗者為佳。部落客懷陞足跡分享，一路沿著182縣道前進，行經南瀛天文館後，於小十字路口處往右彎入一條兩側種滿芒果的產業小路，獨特惡地風光就在盡頭端。
彩疊山的惡地特殊地質來自長期的侵蝕，嶙峋的山體被形容為龍皮，凹凸不平的山脈也被視作龍脊，因此又有「赤裸龍」之稱。壯觀地形可謂大自然的曠世巨作，若希望近距離觀察大內惡地的表面，可沿芭蕉樹下的小徑前進，輕鬆登陸月球表面。但提醒大家切勿擅自攀爬陡峭陵線，安全至上之餘也是為了維護環境，在山下由遠處縱觀彩疊山全景，已別有一番風味。
有興趣欣賞這幅巨大畫中世界的人，開車前往時務必小心，道路偏蜿蜒狹窄，會車較為不便但停車無礙，唯騎機車更為合適。
彩疊山（赤裸龍）
地址：台南市大內區（可直接導航「彩疊山」）
延伸閱讀：
．綠巨人浩克的家！台南「巨型樹屋奇景」美拍新秘境，闖入大人國冒險
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言