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和牛59元吃得到！台南全新火鍋店「大船盛滿肉」好澎湃 肉控快出發
肉肉控快衝！台南近期新開一家火鍋專賣店，可自由搭配各式湯頭、肉品，讓饕客按喜好一人一鍋，而用日式帆船載著滿滿和牛可謂朝聖亮點，漸漸躍升為洗版社群的打卡主人翁。
這家主打和牛火鍋的「一郎一鍋」位於台南中西區，令人驚艷的是，只要59元親民價，即可吃到2盎司的優和牛。店內採單點制，先選湯底再選肉類份量，湯頭有柴魚昆布、甘甜的濃厚雞湯、附鴨血豆腐的經典麻辣、麻香十足的和牛脂香經典麻辣等四種口味。除了有純湯底選項，也可選擇附菜盤的菜湯底或肉湯底，最低89元起就能吃到附2.5盎司牛五花囉！
若想體驗豪華版的享受，除了有2盎司至14盎司的肉品可勾選，別忘了挑戰最強視覺新品「船盛一郎丸」。雙人份約有8盎司，吃得到3種不同部位的和牛，被不少食客大讚肉質鮮嫩、入口即化。另外也有中段價位、3款等級和牛組成的「和牛拼盤6盎司」，還有「超值牛豬雞豪華拼盤」等肉品拼盤可選，徹底滿足吃肉的慾望。
此外，店內另一特色必點為號稱「涮五秒牛舌」的牛舌，經美食部落客實際品嚐後，稱讚涮5秒的確口感最佳，有興趣的人記得加入實驗清單。而「一郎一鍋」獨家推出「手工和牛漿」，嚴選和牛肉手工製成的肉漿香氣四溢，建議喜歡吃牛的人可和朋友一起嚐鮮。
甜點除了有無限供應的綠茶、冬瓜、梅子冰沙及芒果冰沙，也可點購「小小泡芙」，用迷你造型的黑糖口味或巧克力口味泡芙，作為甜蜜的結尾！台南人未來想吃鍋時，又新增一個口袋名單啦！
一郎一鍋
地址：台南市中西區民權路一段239號
營業時間：17:30-22:30
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