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池塘邊的粉紫色花毯！嘉義秘境「千屈菜花海」滿開綻放，倒映水中彷彿置身國外

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
千屈菜花期偏長，整個夏天都能賞見這片紫色風景。圖／IG@heapin963授權
千屈菜花期偏長，整個夏天都能賞見這片紫色風景。圖／IG@heapin963授權

擁有多處打卡景點的嘉義，除了作為觀賞日環食熱門首衝之地，日前也被染上一抹粉紫色。池塘邊成串的花朵熱情綻放，乍看之下還以為是薰衣草花園，實則是有千禧花之稱的「千屈菜」。

圖／IG@heapin963授權
圖／IG@heapin963授權

秘境花毯目前在蒜頭生態公園絕美盛放中，迷人的風景近期漸漸吸引不少人前去朝聖美拍。千屈菜為水生植物，因此能在水岸邊整齊地豎立生長，花株高度達40至120公分不等，隨風搖曳時盡顯浪漫。值得一提的是，當天氣好時，綠意盎然的環境加上池塘倒影，風光美如畫，被網友誇讚彷彿秒飛國外。

圖／IG@heapin963授權
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圖／楊文華授權
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蒜頭生態公園本是台糖甘蔗的廢耕地，所幸縣環保局後期打造了座生態池，透過各種水生植物的光合作用與呼吸作用，互相循環去除廢氣，達水質淨化作用，讓園區瞬間成為兼具多功能的生態公園。再加上花海點綴，更躍升為十分好拍的新興旅遊亮點。

圖／楊文華授權
圖／楊文華授權

另外，透過無死角的空拍遠看，映入眼簾的大片綠系風光療愈滿分，看來連假時又有新的地點可以追花啦！若時間允許，還能順遊周邊的蒜頭糖廠、蒜頭自行車步道等，一次搜集嘉義之美！

圖／楊文華授權
圖／楊文華授權

蒜頭生態公園

地址：嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠後方

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