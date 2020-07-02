蓋天巨榕太震撼！台南官田「川文山」大片桃花心木林超養眼
udn走跳旅遊／布魯
走過台南東山的林安森林步道，步道上的大片桃花心木林令人激賞不已。但山外有山，林外有林，同樣在台南還有一片面積更大的桃花心木林，就在官田區的川文山。
川文山不是山，而是在平原上的起伏緩丘，園區內滿佈桃花心木純林，春天時節最美，森林上半部長滿鮮翠欲滴的新葉，超級養眼；樹林下則舖滿落葉，反而有種蕭瑟感。而在園區內的兩座垤丘平台上，原本承租林地的主人盡心養護的大榕樹，已經舖天蓋地的由中心向外幅射伸展超過一個籃球場大，氣勢驚人，與桃花心木林交疊出不同層次的綠意，令人流連忘返。
↑循指標到達停車場，旁邊有一座曾文溪大橋紀念碑，有前後任的省主席題字，正面是吳國禎的"利涉康衢"，後面是俞鴻鈞的"永履康莊"。
↑↓這道長階到頂是第一棵大榕樹平台。
↑↓停車場旁的第一棵大榕樹，散開的樹冠超過一個籃球半場大。
↑由此階梯走到頂即是最大的榕樹平台。
↑第二棵也是最大榕樹位於園區最高位置的平台，樹枝的傘蓋超過1個籃球場大，氣勢驚人。
↑第二棵大榕樹旁有2座仿竹製涼亭，是園區唯2座涼亭。
↑↓四月天的桃花心木林落葉滿地。
↑↓綠色填滿整個園區，只有這一小片龍船花點綴上不同顏色。(感謝ALICE提點)
↑↓園區內大小步道縱橫交錯，初到時摸不著頭緒，但稍走一下就有概念，不致於迷路，大約1小時就能把園區所有步道全部走過一遍。
↑↓園區內怎麼走都是桃花心木林，滿滿綠意。
↑↓這條邊緣的較大馬路可通到旁邊的拔子林村莊內。
葫蘆埤
與川文山同樣位處官田區的葫蘆埤，也是值得順遊的景點。葫蘆埤原稱番子田埤，歷史悠久，竟然在250年前就已經挖掘作為灌溉水利用。171縣道像一條葫蘆繩橫貫湖心後，湖面分為南埤與北埤，所以有了葫蘆埤的新名。湖濱步道、菱角田景觀、水雉等都是葫蘆埤的賣點，水雉目前較少出現，但走一圈湖濱步道欣賞湖景，倒是滿好的搭配活動。
↑↓葫蘆埤遊客中心前有一棵老榕樹及一座土地公廟。
↑葫蘆埤北埤環湖步道長1.5K，途中經由吊橋穿越湖面。
↑北埤環湖步道經過一片菱角田，浮在水面上的菱角葉長相很討喜。
↑↓葫蘆埤南埤有兩座木棧橋通往湖心的小島。
↑葫蘆埤南埤北埤由此橋下的水道相通。
布魯便利貼
川文山交通資料：台84快速道路下21K西庄交流道，轉出至171縣道後向東，至拔林派出所旁左轉入拔林村莊，後循川文山指標即可至川文山入口停車場。可直接至google地圖搜尋"川文山"。停車場可停約30~40輛小車。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言