蓋天巨榕太震撼！台南官田「川文山」大片桃花心木林超養眼

走過台南東山的林安森林步道，步道上的大片桃花心木林令人激賞不已。但山外有山，林外有林，同樣在台南還有一片面積更大的桃花心木林，就在官田區的川文山。

川文山不是山，而是在平原上的起伏緩丘，園區內滿佈桃花心木純林，春天時節最美，森林上半部長滿鮮翠欲滴的新葉，超級養眼；樹林下則舖滿落葉，反而有種蕭瑟感。而在園區內的兩座垤丘平台上，原本承租林地的主人盡心養護的大榕樹，已經舖天蓋地的由中心向外幅射伸展超過一個籃球場大，氣勢驚人，與桃花心木林交疊出不同層次的綠意，令人流連忘返。

↑循指標到達停車場，旁邊有一座曾文溪大橋紀念碑，有前後任的省主席題字，正面是吳國禎的"利涉康衢"，後面是俞鴻鈞的"永履康莊"。

↑↓這道長階到頂是第一棵大榕樹平台。

↑↓停車場旁的第一棵大榕樹，散開的樹冠超過一個籃球半場大。

↑由此階梯走到頂即是最大的榕樹平台。

↑第二棵也是最大榕樹位於園區最高位置的平台，樹枝的傘蓋超過1個籃球場大，氣勢驚人。

↑第二棵大榕樹旁有2座仿竹製涼亭，是園區唯2座涼亭。

↑↓四月天的桃花心木林落葉滿地。

↑↓綠色填滿整個園區，只有這一小片龍船花點綴上不同顏色。(感謝ALICE提點)

↑↓園區內大小步道縱橫交錯，初到時摸不著頭緒，但稍走一下就有概念，不致於迷路，大約1小時就能把園區所有步道全部走過一遍。

↑↓園區內怎麼走都是桃花心木林，滿滿綠意。

↑↓這條邊緣的較大馬路可通到旁邊的拔子林村莊內。

葫蘆埤

與川文山同樣位處官田區的葫蘆埤，也是值得順遊的景點。葫蘆埤原稱番子田埤，歷史悠久，竟然在250年前就已經挖掘作為灌溉水利用。171縣道像一條葫蘆繩橫貫湖心後，湖面分為南埤與北埤，所以有了葫蘆埤的新名。湖濱步道、菱角田景觀、水雉等都是葫蘆埤的賣點，水雉目前較少出現，但走一圈湖濱步道欣賞湖景，倒是滿好的搭配活動。

↑↓葫蘆埤遊客中心前有一棵老榕樹及一座土地公廟。

↑葫蘆埤北埤環湖步道長1.5K，途中經由吊橋穿越湖面。

↑北埤環湖步道經過一片菱角田，浮在水面上的菱角葉長相很討喜。

↑↓葫蘆埤南埤有兩座木棧橋通往湖心的小島。

↑葫蘆埤南埤北埤由此橋下的水道相通。

布魯便利貼

川文山交通資料：台84快速道路下21K西庄交流道，轉出至171縣道後向東，至拔林派出所旁左轉入拔林村莊，後循川文山指標即可至川文山入口停車場。可直接至google地圖搜尋"川文山"。停車場可停約30~40輛小車。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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