全台最大天空之鏡+海面凌波微步！台南最精彩的「雙春濱海遊憩區」

近來台東都歷海邊有一片200公尺長的平緩沙灘，在風平浪靜時可見雲朵在海面飄移，而有天空之鏡的美名。其實台南市北門區的雙春海濱，有一道更長更寬廣更平坦的海灘，可能會讓都歷海濱相形失色喔！

雙春海濱又稱為雙春濱海遊憩區，位於八掌溪與急水溪出海口之間，在兩條溪流共同提供穩定沙源又被海浪推回沈積之下，形成一道3公里長、十分平緩的沙灘，中潮時由浪尾向海面走去，要走30公尺海水才會浸到腳踝，走約50公尺海水才會讓越過膝蓋。於是走在海面上，不需要魔法就可以表演凌波微步；隨便找一段海灘等待清淺的浪漫過來，就可以讓自己的倒影坐在雲端，這無疑是全台最大片的天空之鏡。

半畝的池塘就可以讓天光雲影悠哉徘徊，讓人回味悠賞不已，何況是舖在海濱的3公里長超大的天空之鏡呢！

台南版水漾森林

到雙春建議先去探訪台南版的水漾森林。溪頭杉林溪一帶的忘憂森林、水漾森林，水域中枯木林的空靈印象令人著迷，雙春遊憩區也有一大片紅樹林水域間雜著木麻黃枯木林，呈現一枯一榮的特殊對比景致，可以由愛莊園內走水上棧道或搭膠筏遊水道參觀，也可以不入園區而由入口前產道向北1.5K，同樣能觀賞到平地版的水漾森林，而後者更壯觀喔！

↑↓台南版水漾森林水中的枯木主要是木麻黃，而水面上的紅樹林則是海茄苳。

↑台南版水漾森林的北端有一座迷你土地公廟。

水上綠色隧道

雙春濱海遊憩區目前由市政府委託愛莊園經營維護。園區內除了海灘海景，布魯偏好遊走水上棧道，可以深入木麻黃林與高大紅樹林，觀察海茄苳、五梨跤及欖李等三種紅樹林生態，這些紅樹林多已蓬勃生長，形成多段紅樹林綠色隧道。

天空之鏡與凌波微步

雙春濱海遊憩區最精彩的還是海灘了，布魯想看看到底這片沙灘有多長多寬多平緩，結果由愛莊園的沙灘走了半小時才走到整片沙灘的最北邊。而且幾乎整片沙灘都是同樣的平緩程度，中潮時由浪尾走向海裡，要走約50公尺，海水才會超過膝蓋。這樣的海灘完全不能遊泳，但十分適合踏浪。而在風平浪靜時，整個淺灘水面就是一面超大鏡子，網美網帥們，快來拍超大面的天空之鏡吧！

↑由沙灘最北端向南回望，幾乎已經看不清愛莊園的沙灘了。

↑沙灘上躺著幾座廢棄漂流來的蚵架。這片廣大沙灘漂流來許多垃圾，這是愛莊園最被批評的地方，但光要靠愛莊園大概無力清理，或許可以辦幾次淨灘活動來改善。

↑沙灘北側無人處，小螃蟹們快樂的挖著自己的小洞穴。

↑布魯到訪的六月初風大了些，即使如此天上的雲仍然在淺浪裡遊，就只差一位穿長裙的人了。

↑↓這位女生己經走入海中30公尺了，海水還只到腳踝，就像在海中凌波微步一般。

雙春愛莊園

愛莊園進駐雙春後，除了維護原本濱海遊憩區的設施，也在海灘上用竹材蓋了幾座涼亭和鞦韆，還經營蒙古包營帳住宿，門票收費偏高(150元)，就看來訪的人覺得值不值得了。

↑↓海中鞦韆共有3座，布魯覺得這個創意很棒，又不需要太多花費。

↑園區內共設置了數十頂蒙古包營帳，有臨紅樹林河道的，也有蓋在草磚地上的。由官網看來住宿的設備也有不同的選擇，最好的大概是這排吧。

夕陽與霞之鏡

多年前布魯就很喜歡雙春海濱和這裡的夕陽，但以前海灘上空蕩蕩，以致夕陽有些單調，現在有了鞦韆陪襯，忽然變得好浪漫。坐在鞦韆上看著夕陽緩緩入海，或把這份浪漫拍成景，都是十分迷人的事。

布魯便利貼

雙春濱海遊憩區交通資料：台84快速道路西行下北門交流道，轉北接台17省道，至里程139.2K處左轉入南2號道路，西行3.7公里至雙春濱海遊憩區。

雙春濱海遊憩區愛莊園開放資訊：夏日營業時間09:00~18:00，全票150元，停車免費。電話：06-786 5355

雙春紅樹林樹種特徵小整理：

(1)海茄苳：主株旁泥灘上冒出呼吸根，開黃色小花。

(2)五梨跤：主株枝幹上旁生支持根，有胎生苗，葉較大且有尖芒，開四瓣小白花。

(3)欖李：開五瓣小白花，厚葉呈倒卵形。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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