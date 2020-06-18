整碗鋪滿4款芒果塊太猛！台南「最夯冰品霸主」冰鄉芒果冰登場，排隊搶吃芒果山

夏天消暑首選就是吃冰，結合當季芒果更是成就了期間限定的最強美味。台南冰品界除了有「清水堂」，其實還有另一水果冰人氣霸主「冰鄉」，每碗芒果冰浮誇指數爆表，日前已正式開賣，代表是時候衝一波啦！

圖／IG@kelly_foodlife授權

「冰鄉」為當地超夯排隊必吃冰店，不少饕客每年都在引頸長盼芒果冰登場，本次回歸消息一出，首日在短短2小時內就火速完售，展現台南芒果冰第一把交椅的威嚴。「冰鄉芒果冰」以爽口的挫冰為基底，上方鋪滿不同品種的切塊芒果，嚴選愛文、金煌、烏香、台農一號或蜜芒果，讓大家有機會一次吃得到4款風味，每款都鮮嫩多汁，簡直要芒果控幸福得失心瘋！

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除了芒果的份量給得豪邁，店家還會附上芒果醬，淋上去甜度、香氣一次升級，誘人的外表超刺激食慾。難怪粉絲們為了吃這碗，心甘情願排隊拿號碼牌靜候，因為一勺入口就能讓熱氣徹底融化，吃到好吃的芒果冰心情好到爆！

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這款鎮店之寶「芒果牛乳冰」售價160元，喜歡布丁的人也可額外加點，增添滑順口感，180元就能吃到「芒果布丁牛乳冰」。提醒以芒果冰為必吃目標的大家，冰鄉下午一點正式營業，一般會在早上11點開始發放號碼牌，大家可以領了號碼再到附近逛逛，回來就能享受現切現做的消暑聖品啦！

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冰鄉

地址：台南市中西區民生路一段160號

營業時間：13:00-21:00（芒果冰當日售完為止）

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