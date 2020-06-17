綠巨人浩克的家！台南「巨型樹屋奇景」美拍新秘境，闖入大人國冒險

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權
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享有寶島美譽的台灣，處處遍佈獨一無二風景，除了好山好水，也有許多獨特美景值得大家一一走訪。近期就有攝影玩家，眼尖發現隱身台南的樹屋秘境，放眼望去的綠建築十分吸睛，還被形容為「綠巨人浩克的家」，看來到南部旅遊的口袋名單又能加一啦！

攝影玩家逗趣形容綠建築長得像海苔煎餅。圖／IG@molly888666授權
攝影玩家逗趣形容綠建築長得像海苔煎餅。圖／IG@molly888666授權

此特色綠屋隱身於台南新化高爾夫球場旁，閒置的空屋長滿青苔，意外形成一幅大自然奇景，適合駐足欣賞。若未來整棟老屋外觀完完全全鋪滿青苔，也許有機會躍升為一處固定的熱門景點呢！值得一提的是，遠看時映入眼簾的老建築有點像古早味海苔煎餅，而近拍時當綠系背景填滿畫面，讓被拍的人彷彿闖入大人國，無疑是張趣味美拍！

近拍時畫面被建築的綠系風景塞滿，被拍的人就像誤入大人國的迷你少女。圖／IG@molly888666授權
近拍時畫面被建築的綠系風景塞滿，被拍的人就像誤入大人國的迷你少女。圖／IG@molly888666授權

未來南下又有一處全新小景點，適合順遊駐足美拍。圖／IG@molly888666授權
未來南下又有一處全新小景點，適合順遊駐足美拍。圖／IG@molly888666授權

配合疫情減緩全台大解封，是時候慢慢開始探索國內的經典風光，以後提到台南不僅有安平樹屋，還有廢墟風樹屋等著你解鎖！

台南樹屋

地址：導航台南高爾夫球場（新化球場）旁邊

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