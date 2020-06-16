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台南「關廟最美麵包店」夯爆！羅宋麵包比臉還大、鳳梨吐司必吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainan_shaniu授權、IG@tainaneateat授權
圖／IG@tainan_shaniu授權、IG@tainaneateat授權

台南在地特色烘焙品牌「深緣及水」在善糖文化園區及台南高鐵內各有門市，以浮誇份量的美味著名。日前全新關廟店經一個多月的試營運已正式開幕，憑藉店面精緻外觀堪稱「關廟最美麵包店」，文青系特色麵包也是許多饕客的朝聖必去。

深緣及水關廟店被網友稱為當地最美麵包店。圖／IG@tainaneateat授權、IG@tainan_shaniu授權
深緣及水關廟店被網友稱為當地最美麵包店。圖／IG@tainaneateat授權、IG@tainan_shaniu授權

深緣及水台南關廟店為台視新劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》取景地之一，內部裝潢優美，也有許多特製竹編藝術等，還設有森林風打卡墻，讓大家買麵包也能有隨拍隨美的體驗。

店內裝潢設計竹編工藝為主題，還設有森林系網美打卡墻。圖／IG@tainaneateat授權
店內裝潢設計竹編工藝為主題，還設有森林系網美打卡墻。圖／IG@tainaneateat授權

原味羅宋份量浮誇，為店內人氣必買。圖／IG@tainan_shaniu授權
原味羅宋份量浮誇，為店內人氣必買。圖／IG@tainan_shaniu授權

但到了「深緣及水」首要必衝自然是卡好每日麵包新鮮出爐時間，提醒大家把握10:00、13:30及15:00三個時段，才有機會順利嚐鮮鎮店之寶「羅宋麵包」！原味羅宋選用法國藍絲可奶油製成，成品香氣逼人、口感外酥內軟，霸氣的大小更是試營運期間凡上架必秒殺。近期新增了巧克力和咖啡口味，組成羅宋三兄弟，成為必買明星商品組合。

招牌關廟鳳梨吐司一次滿足視覺與味覺。圖／IG@tainan_shaniu授權、IG@tainaneateat授權
招牌關廟鳳梨吐司一次滿足視覺與味覺。圖／IG@tainan_shaniu授權、IG@tainaneateat授權

此外，招牌「鳳梨吐司」亦是熱銷品項之一。嚴選在地食材的深緣及水，採用關廟鳳梨製作之餘，外型不規則散佈外層的綠花紋也與鳳梨同步，單看就超吸睛。而味道透過本土鳳梨與日本抹茶的神結合，讓麵包控得以吃到與以往截然不同的風味，可謂關廟最佳特產！

店內歐式麵包也備受好評，其中美食部落客也大讚抹茶紅豆歐式麵包毫不甜膩，咬下也有抹茶香。圖／IG@tainaneateat授權
店內歐式麵包也備受好評，其中美食部落客也大讚抹茶紅豆歐式麵包毫不甜膩，咬下也有抹茶香。圖／IG@tainaneateat授權

除了這兩款人氣商品，店內也販售多款歐式麵包、鮮奶吐司、烘焙小點心等，讓當地人可以買回家作為早餐或下午茶點心，旅客也可任選伴手禮，集多功能於一身，難怪至今夯度不減。有興趣的人趕快列入口袋名單，台南行又多了一個好去處啦！

想要購買當地伴手禮的旅客也有餅乾類可選擇。圖／IG@tainan_shaniu授權
想要購買當地伴手禮的旅客也有餅乾類可選擇。圖／IG@tainan_shaniu授權

深緣及水台南關廟店

地址：台南市關廟區旺萊路295號

營業時間：10:00-19:00（週一公休）

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