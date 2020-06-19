台南「安平美食」特輯！必吃小吃、道地牛肉湯、冰品看一篇就夠

玩台南就是要吃美食、買美食，說到最方便邊吃邊買的地方，小編就推安平拉！安平的觀夕平台、安平老街和漁光島，也是大家玩台南不會錯過的幾大重要景點，那就沿路吃到看夕陽，吃飽還能買滿伴手禮回家，跟著小編看FunTime美食地圖走，讓你小吃、甜點和伴手禮一次看透透！

安平

安平美食地圖。 圖／FunTime

沿著安平運河走，看見沿路的餐廳就知道這是個集結眾多美食的地方，一路延伸到安平老街，一些台南傳統小吃更是不容錯過，蝦捲、牛肉湯、蜜餞和蚵仔煎等等絕對讓你吃飽飽，現在更是有許多文創新店也開在安平，不論是甜點、小吃或是文青小店，都絕對能抓住你的目光！

安平必吃小吃、鹹食

周氏蝦捲

周氏蝦捲。 圖／IG, meow_ieat

自1965年開業至今已經有50多年的周氏蝦捲，是許多人心中的回憶美食，光是在安平路上就有兩家分店，台南總店有一二樓的空間，座位很足夠。除了必點的招牌蝦捲，店內還供應肉燥飯、擔仔麵，魚丸湯等...，蝦捲是以豬腹膜包裹南部特有火燒蝦、豬絞肉、芹菜和魚漿等食材油炸而成，吃起來外酥脆內Q彈，一份有兩卷對半切，很適合三五好友一起分食，最後推薦一定要搭配一旁的芥末醬和薑片一起吃喔~美味加倍!

總店地點：台南市安平區安平路408-1號(地圖顯示位置)

總店營業時間：10:00-21:30

分店地點：台南市安平區安平路125號

分店營業時間：

週一～週五：9:30-19:00

週六、週日：9:30-19:30

推薦美食：炸蝦捲

鄭記韭菜盒子

鄭記韭菜盒子。 圖／IG, xuanxuan38

經過安平路上，應該很難忽略這一間總是在排隊的店，店裡就賣兩樣東西-韭菜盒跟烙餅，韭菜盒子薄脆餅皮，包著韭菜、豆干及冬粉等餡料，一口咬下酥脆餅皮及餡料的香氣撲鼻，難怪總是大排長龍；烙餅也是屬於薄脆口感，略帶麵香，加上店家的醬油膏及辣椒，散步甜點吃一個剛剛好。

地點：台南市安平區安北路159號

營業時間：14:30-18:30

推薦美食：韭菜盒、烙餅

松霖鍋燒始府

松霖鍋燒始府。 圖／IG, sflowertsai

這間外表看起來氣派又略帶復古感的建築物，不賣下午茶，賣的是鍋燒麵。說起松霖始府，台南人應該多少都知道以前到安平豆花吃豆花外，還有一樣必吃的東西就是鍋燒麵，那就是赫赫有名的松霖始府的起點，最早的松林茶坊開在安平豆花旁邊是間複合式小吃攤，小編小時候吃豆花的時候，那吃鍋燒麵的人跟吃豆花的人數不相上下!

鍋燒始府有原味、泡菜、牛奶及番茄湯頭，再選擇要搭配意麵、冬粉、烏龍、雞絲或粿仔，最具特色的就是那豚骨蔬菜高湯、特製意麵及黑胡椒肉片，湯頭甘甜，麵體吸附湯汁，搭配蛤蠣、高麗菜等配料，真的是大大滿足!

地點：台南市安平區安北路425-427號

營業時間：

週四～週二：11:00-21:00

週三：休息

推薦美食：鍋燒意麵

牛肉湯名店，任君挑選

文章牛肉湯

文章牛肉湯。 圖／FunTime

來到台南必吃美食之一就是牛肉湯，而坐落在安平區的文章牛肉湯則是相當熱門的一個選擇！文章牛肉湯目前一共有兩間店，完全不用擔心排不到隊，而且營業時間幾乎全天候開放，對於饕客而言十分便利。其中最熱門的品項就是招牌牛肉湯、綜合牛肉湯，它的湯頭十分清爽，再搭配幾片入口即化的牛肉片，真的是會一口接著一口，旋風式地完食，常常覺得一碗根本不夠。店裡同時也有供應各種飯麵類的主食，以及熱炒類型的牛肉料理，如果要安排在三餐時段享用可以放心地飽餐一頓！

老店地址：台南市安平區安平路590號

新店地址：台南市安平區安平路300號

營業時間：全天候營業，除每日下午2點~5點間休息備料

公休日：每周一下午2點～週二下午5點

推薦美食：招牌牛肉湯、綜合牛肉湯

阿財牛肉湯

阿財牛肉湯。 圖／IG, funfoodsyes

說到台南牛肉湯，這間阿財牛肉湯也是許多台南人的名單，老店位在安平老街附近，外表雖然有些不起眼，但看見店裡滿滿人潮就知道不簡單，店裡除了牛肉湯外，還有火鍋、熱炒和切盤可以選擇，牛肉湯湯頭清甜，如果喜歡吃肥一點或是帶點筋的部位，可以點隱藏版的五花肉牛肉湯，點湯會附一碗飯，可以選擇要肉燥飯或白飯，肉燥飯是有帶油花的肉燥，不敢吃肥肉的朋友可能就要考慮一下喔。

老店地址：台南市安平區古堡街5號(地圖顯示)

老店營業時間：11:00-01:00

2店地址：台南市安平區安平路97-7號

2店營業時間：

週二～週四：17:00-23:00

週五～週一：11:30-22:00

推薦美食：牛肉湯

二牛牛肉湯

二牛牛肉湯。 圖／IG, mizuki_ou

這間開在文章旁邊，擁有大店面的二牛牛肉湯來頭也是不小，店內使用的牛肉全部來自良牧畜牧場，走進店內就能看見有間恆溫分解室，可以看出對牛肉品質的控管有多細心，除了牛肉湯外，一樣有些牛肉麵、火鍋、小菜等，是可以認真當做正餐的餐廳。牛肉湯湯頭也是走比較清甜路線，沒有過重的中藥味，湯類有許多選擇－五花、牛雜及牛腩等，滿足大家不同的味蕾。

小編偷偷說：店家有附設停車場，但平日及假日有不同消費門檻，要停之前要先注意一下喔！

地點：台南市安平區安平路570號

營業時間：

週二～週日07:00–13:00

推薦美食：牛肉湯

肋仔牛肉湯

肋仔牛肉湯。 圖／IG, dualwater

這間牛肉湯也同樣位在文章附近，外表雖然看不出甚麼，但走進店裡也是時常滿滿人潮，而且大多數都是在地台南人，肋仔牛肉湯早期開在國華街大菜市鬧區，家傳三代，遷至安平人潮依舊滿滿。湯頭清甜帶有牛骨香氣，牛肉鮮嫩，配上一碗料好實在的牛肉燥飯，店裡也一樣有提供一些炒菜、炒牛肉等。每一間牛肉湯都有其獨特的風味，小編認真覺得可以每次來都吃吃不一樣的。

地點：台南市安平區安平路624號

營業時間：週三～週日：4:30-21:00

週一：4:30-14:00

週二：休息

推薦美食：牛肉湯、牛肉燥飯

消暑一下，飲料、甜點、冰品推薦

義豐冬瓜茶

義豐冬瓜茶。 圖／IG, blockian823

來到安平怎麼可以錯過義豐冬瓜茶，這是一間只有販賣冬瓜茶的涼水鋪，但卻販售了近30種與冬瓜茶搭配的品項，有純茶、奶香、QQ嚼勁的配料及創意特調，以純正的方式熬煮而成，有濃厚的冬瓜香氣卻又不死甜，炎炎夏日很適合來上一杯冬瓜檸檬，當嘴巴閒不下來想來點特別的，波霸已無法滿足心靈，小編偷偷建議點上一杯冬瓜粉條就對了，QQ的嚼勁令人愛不釋手。

小編偷偷說：若是喝完太喜歡店內也有冬瓜磚可以回去自己煮上一杯來喝唷～

地點：台南市安平區安平路764號

營業時間：10:00-19:00

推薦美食：冬瓜茶、冬瓜青、冬瓜粉條

同記安平豆花

同記安平豆花。 圖／IG, x_x.1205

同記安平豆花。 圖／IG, blacksky1654298

同記安平豆花除了一般我們常見的白豆花，還有竹炭黑豆花和香濃鮮奶豆花，配料可以選擇紅豆、綠豆、珍珠及檸檬等，豆花是吃的到豆香、不是布丁口感的那種，吃起來甜而不膩，除了豆花，還有販售粉圓冰、牛奶雪花冰、日式抹茶雪花冰，天氣熱先吃一碗！休息一下再出發剛剛好。

小編小提醒：香濃鮮奶豆花是不能加檸檬的哦。

總店地點：台南市安平區安北路433號

總店營業時間：9:00-23:00

同記安平豆花安平2店

2店地點：台南市安平區安北路141-6號

2店營業時間：

週一～週五：10:00-22:00

週六、週日：09:00-22:00

推薦美食：原味白豆花、珍珠白豆花、粉圓冰、牛奶雪花冰

椿之味

椿之味薏仁湯。 圖／IG, toeatdrink

要說吃甜點又有點養生感，那就必須推薦這間椿之味，這間的薏仁也是許多人來台南必吃，搭配自己喜歡的配料，紅豆、鮮奶、蒟蒻、芋頭等，薏仁熬煮綿密、蒟蒻QQ帶點微微甜度，若是不喜歡吃太甜，有些口味也可以做無糖的喔。大部分薏仁商品是已經裝好封膜在冰箱裡，所以就算要排隊，店家動作也是很快的，不用擔心排隊要等很久。

地點：台南市安平區安平路372號

營業時間：09:30–21:30

推薦美食：薏仁系列、配料蒟蒻

八寶彬圓仔惠

八寶彬圓仔惠。 圖／IG, sogoodgrace

說到古早味的台南八寶冰，除了國華街的江水號，這間八寶彬園仔惠也是不容錯過，聽名字就知道，圓仔是不能錯過的招牌，店內有冰、熱甜湯，選好後就能自己選擇喜歡的五種料，圓仔跟芋頭是小編推薦一定要點，若喜歡布丁，可以另外點一顆古早味的手工布丁，加到冰裡或單吃都好，若不喜歡吃太甜都可以先跟店家說糖要少一點喔~

地點：台南市安平區安平路784號

營業時間：11:00-21:00

推薦美食：八寶冰、布丁、配料芋頭、配料圓仔

NINAO Gelato

NINAO GELATO。 圖／IG, stanwithkathy

NINAO Gelato。 圖／IG, pgoxhot

上次國華街美食介紹過無人不知的蜷尾家，大家都知道霜淇淋很有名，但很多人不知道的是在往觀夕平台的路上，蜷尾家有間NINAO Gelato專賣店，兩層樓的清水模建築，在門口可以看見融入安平特色的劍獅一手拿著冰淇淋、一手拿著湯匙的logo，走進店裡，偌大的空間、整面的玻璃窗，就算天氣熱坐在裡面吃冰，一樣可以欣賞外面風景。

冰淇淋口味眾多，跟霜淇淋一樣每天都不固定，有季節性水果和一些巧克力、牛奶等較常見的口味，若是幸運遇到招牌「蜜香紅茶冰淇淋」，一定要點杯來吃吃看，茶香冰淇淋淋上蜂蜜，撒上爆米香，口感豐富！小編自己最愛的是綜合苺果，口感較清爽，略帶酸甜，吃多了也不膩，下次要去觀夕前就先到這吃杯冰，清涼一下。

地點：台南市安平區安北路720號

營業時間：

週一～週五：11:00-18:00

週六、週日：11:00-21:00

推薦美食：蜜香紅茶冰淇淋、綜合苺果冰淇淋

買好買滿！安平伴手禮推薦

伊蕾特布丁

伊蕾特布丁。 圖／IG, shareat_li

依蕾特布丁有鮮奶、可可、芒果、芝麻4種口味可以選。鮮奶布丁混合著濃濃的奶香和焦糖，嘗起來十分濃郁；可可奶酪以可可和牛奶作為布丁基體，淋上咖啡醬汁，吃起來甜而不膩；芒果奶酪則是以牛奶布丁加上芒果泥，不只能聞到果香味還能嘗到甘甜的感覺；芝麻奶酪更是以芝麻調和成醇奶再淋上黑芝麻醬，健康又好吃～如果所有口味都想試試看，可以考慮買綜合包裝，一盒12個390元！

雖然伊蕾特是以布丁成名，但小編最愛伊蕾特的產品不是布丁，而是他們家的法式花瓣乳酪塔系列，口味有抹茶、紅茶、巧克力、草莓、檸檬和原味，塔皮是屬於較硬脆的口感，冷凍拿出後稍微退冰一下，小編最愛巧克力口味，是屬於苦甜巧克力，一個人吃完一個也不會過膩，若是喜歡酸甜口感，檸檬口味也不要錯過，檸檬與乳酪完美的結合，乳酪香氣中帶點檸檬的酸度，吃起來清爽許多，如果你是抹茶控，那抹茶搭配紅豆這經典結合，你一定也不能錯過！下次到伊蕾特不要再只買布丁了～

地點：台南市安平區安平路422號

營業時間：

週一～週五： 10:30-21:00

週六、週日：10:00-21:00

推薦美食：鮮奶布丁、可可花瓣乳酪塔、檸檬花瓣乳酪塔

紅磚布丁

紅磚布丁。 圖／IG, yozakurasaki

紅磚布丁。 圖／IG, rainingbeee

如果想買些不一樣的伴手禮，那長的獨特長型的紅磚布丁也是你的好選擇，口味有傳統焦糖烤布丁、蜂蜜黑糖烤布丁、杏仁煉乳布丁、抹茶布丁、巧克力布丁及芝麻輕布丁，小編最愛的是芝麻輕布丁，口感滑順，滿口芝麻香氣，比起焦糖布丁，多了一分清爽，但若是第一次購買，小編還是推薦吃一下傳統焦糖烤布丁，味道濃郁、布丁滑嫩，不會過於甜膩，當下午的點心剛剛好。

地點：台南市安平區安平路602-1號

營業時間：

週一～週四：10:00–21:00

週五：10:00–21:30

週六：9:30-21:30

週日：9:30-21:00

推薦美食：芝麻輕布丁、焦糖烤布丁

方蘭川布丁

方蘭川布丁。 圖／IG, ericaein

台南的布丁專賣店眾多，能在安平靠著唯一一間小店面屹立不搖，絕對不是簡單角色，方蘭川獨特的焦皮布丁，讓扎實綿密的布丁多了不同層次感，搭配底下慢火熬煮的焦糖，呈現與其他布丁不一樣的豐富口感，店裡只賣這一味，你就知道這顆布丁有多麼厲害！若是想嘗試不一樣的台南布丁，方蘭川絕對是個好選擇。

地點：台南市安平區安平路422號

營業時間：10:00-18:00

推薦美食：只賣一種口味

所長茶葉蛋

所長茶葉蛋。 圖／IG, eat.eat.good7

老實說小編第一次聽到所長茶葉蛋的時候很是疑惑，這種便利商店到處有的東西是能多厲害，但第一次吃的時候確實有驚豔到，使用獨門中藥配方滷製，除了最基本的入味外，所長茶葉蛋的蛋白有點Q彈，最重要的是蛋黃不會乾乾的!另外還有豆干、鐵蛋、滷鐵蛋等相關商品，若是想買伴手禮，又不想買甜食，小編非常推薦所長茶葉蛋，尤其是買回家冰過再吃，會變得更Q彈，別有一番風味！

地點：台南市安平區安平路372號

營業時間：09:30–21:30

推薦美食：茶葉蛋

章成麥芽餅

章成麥芽餅。 圖／IG, chainjung

想買可以一次分給很多人的伴手禮，小編就推薦章成麥芽餅拉~這看似簡單的傳統餅乾，絕對讓你吃一口就上癮，麥芽香氣十足、搭配香脆餅乾，最重要且厲害的地方就是麥芽Q軟但不黏牙!不黏牙的麥芽餅真的是讓人無法抗拒阿~另外還有各式口味可以選，喜歡鹹甜口感的話，也可以選擇海苔麥芽餅喔。

地點：台南市安平區安平路518號

營業時間：09:00–21:00

推薦美食：海苔麥芽餅

舊李合興蜜餞

已經傳到第4代的百年老店在安平地區家喻戶曉，在未成熟的水果中加入中藥材讓蜜餞的味道更為獨特，店內口味種類繁多琳瑯滿目，連小編都沒有全部試過，但每次一買都會不小心裝滿購物籃。果乾系列的芭樂乾、檸檬王、百香果乾或經典的化應子、小紅莓、甘草橄欖都是小編的心頭好，酸酸甜甜，像極了初戀的滋味，不僅是大人小孩都愛的零嘴，更是伴手禮的好選擇。

地點：台南市安平區延平街41號

營業時間：09:00-20:00

舊李合興蜜餞 安平路

地點：台南市安平區安平路161號

營業時間：

週三～週一：11:00-19:00

週二：11:00-17:00

推薦美食：檸檬王、芭樂乾

下次到台南再也不用為了伴手禮煩惱了吧！想要喝牛肉湯，到安平一次可以喝四家，安平還有國華街有名的炸雞洋行，不知道有多厲害的人，趕快去看國華街必吃美食推薦地圖，就算沒時間去國華街，在安平一樣吃的到！逛老街玩安平，絕對不無聊！趕快把想吃的店家列入口袋名單，來趟台南小旅行吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime六月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」