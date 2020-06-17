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不再擔心和人撞景點！鹿港「吃喝玩樂新路線」，一同探尋悠久古鎮

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鹿港除了美食雲集，再來就屬廟宇佔比最多了，來到鹿港除了要大啖當地美食外，也不要忘記到廟內拜拜，祈求事事平安、順利喔。

新祖宮

▲圖片來源：Flickr @Wei-Te Wong
▲圖片來源：Flickr @Wei-Te Wong

第一站來到的這間新祖宮可是大有來頭，當時清朝統治台灣時期曾發生著名的民亂「林爽文事件」，規模之大令當局不敢輕忽，派遣派陝甘總督大學士福康安與參贊大臣海蘭察於鹿港登陸台灣，最終平定此動亂，而為了紀念此次平定成功，乾隆因此下令建造此廟，更是台灣唯一一座由乾隆帝下令由官費興建的媽祖廟，其位尊至高凌駕於各地媽祖廟之上呢。

▲圖片來源：Flickr @Wei-Te Wong ，經歷了清朝統治時期的兩度重修以及日治時期因戰爭破壞總共進行了三次整修，還能維持如今完整樣貌，實屬不易。
▲圖片來源：Flickr @Wei-Te Wong ，經歷了清朝統治時期的兩度重修以及日治時期因戰爭破壞總共進行了三次整修，還能維持如今完整樣貌，實屬不易。

▲圖片來源：flckr @Allan Lin ，新祖宮因是天子御賜建廟，所以在廟前設有滿、漢兩文「文武官員至此下馬」的碑文。
▲圖片來源：flckr @Allan Lin ，新祖宮因是天子御賜建廟，所以在廟前設有滿、漢兩文「文武官員至此下馬」的碑文。

拜拜完離中午還有段時間，第二站來到鹿港民俗文化館，鹿港民俗文物館原為台灣早期望族辜顯榮家族祖宅，辜氏家族一家靠經商致富，為當時日治時期的豪門，之後後代懷著取之社會、用之社會的理念，於民國62年捐出祖居土地、建築物、家具、器皿及收藏品，同時更成立財團法人機構長期經營管理，最後成了這棟復古巴洛克式洋樓的鹿港民俗文物館。

鹿港民俗文物館

▲圖片來源：鹿港民俗文物館
▲圖片來源：鹿港民俗文物館

▲圖片來源：鹿港民俗文物館
▲圖片來源：鹿港民俗文物館

壯觀華麗的洋樓將當時辜氏家族的風光嶄露的一覽無遺，除了洋樓本身壯闊豪華外，鹿港民俗文物館同時還擁有一棟充滿閩南風格的「耀興樓」，大門上還有辜振甫先生親手題字的墨寶，現在則作為行政中心。

走了老街又參拜完寺廟，緊接著參觀鹿港民俗文物館，相信早餐也消化得差不多了，趁著肚子還沒抗議之前，趕緊來嘗嘗美味的食物，補充一下能量吧。

P&P悠活館

誰說來到古色古香的城鎮一定就要吃當地特色小吃，今天來點不一樣的，P&P悠活館是全鹿港最大的複合式餐廳，餐廳附近即是熱鬧的鹿港天后宮、城隍廟老街商圈，受到眾多在地小吃的競爭之下，主打異國料理的P&P悠活館開業三年多來，依舊人潮不減，甚至已養成許多常客三天兩頭就來光顧，可見這裡的餐點魔力高深，才會使人念念難忘。

除了在此享用餐點美味之外，P&P悠活館更有貼心的「三不」服務，令人印象深刻：不收服務費、不設低消、不限時間，為的就是要讓來到店裡的顧客都能沒有負擔的享受美食。

吃完了美味的餐點該活動一下筋骨啦，再去下一個景點之前，讓我們不妨去P&P悠活館附近的老街逛逛吧，位於鹿港中山路上的東華麵茶，可是在許多人兒時記憶裡為不可或缺的重要角色，麵茶深深烙在許多人心中的印象，是時間過再久也無法抹滅的，來到鹿港不妨再次嚐嚐，年幼時那一份懷舊的滋味吧。

▲圖片來源：IG @chamyor_1209
▲圖片來源：IG @chamyor_1209

但除了傳統麵茶外，近年這款台灣早期的平民美食也被多加改良，創造出許多不同的新型態，不少鹿港店家也玩起創意麵茶，結合現代風味，掀起一股新潮流！

▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy
▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy

麵麵茶茶

民國初年物資不甚豐富，大部分人家多以麵茶取代牛奶餵食家中小孩，隨著時代進步，麵茶如今已成了傳承舊有文化的傳統美食，這家同樣位於鹿港小巷內的麵茶專賣店與一般麵茶店家不同，採創新的方式將傳統麵茶進行新改良，除了傳統麵茶吃法，再結合創新手法讓麵茶更加適合以冰泡飲品呈現，以及加入冰品享用！

▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy
▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy

除此之外，更融合現代人的飲食方式，推出剉冰、冰沙等吃法，炎炎夏日剛好可以趁機消暑一番，也讓年輕人重新認識過去時代的美好！

▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy
▲圖片來源：ShareLife_@Teamissy

早上參拜過的新祖宮後，下午緊接著來有「舊祖宮」之稱的天后宮參拜，此間廟宇香火鼎盛的原因有許多，除了為全台唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像的廟宇外，其富麗堂皇的結構與巧奪天工的雕樑彩繪，都將台灣廟宇獨有且富特色的藝術價值清楚展現，更因其神靈顯赫，每逢年節、假日都會湧入大批信徒前往參拜，是來鹿港非來不可的景點。

鹿港天后宮

▲圖片來源：Flickr @柯富盛_GaryKo
▲圖片來源：Flickr @柯富盛_GaryKo

隨著天色漸漸變暗，來看看同樣令鹿港驕傲不已的華麗宮廟，整體建築別於一般木造公廟，以玻璃打造的透明建築配合五顏六色燈光的轉換搭配，是個鹿港夜晚不可錯過景點！

玻璃媽祖廟

近期號稱來鹿港一定要朝聖的廟宇，無論你是攝影迷或是虔誠的信徒，在宮廟點燈那一刻絕對都會被那光彩絢爛與美崙美奐的驚人景色給深深著迷！

▲圖片來源：IG @c.a_1023
▲圖片來源：IG @c.a_1023

自2007年動土興建、歴經多年組裝安全實務考驗，終於順利於2012年正式開放信徒參拜，有別於一般木造宮廟，因整體都是由玻璃製成，在夜晚搭配燈光十分令人驚豔，而白天透過太陽光的斜射光拍起來也有不同的感覺，只有花點心思一樣能獲得相當厲害的光影效果。

▲圖片來源：flickr @Wei-Te Wong
▲圖片來源：flickr @Wei-Te Wong

▲圖片來源：flickr @Jia-Fong Huang
▲圖片來源：flickr @Jia-Fong Huang

參拜完觀賞完超美燈光秀後，相信一天下來的行程應該都使你「電力不足」了吧，因此趕緊來享用鹿港最道地銅板美食，來結束今天的行程吧！

說到鹿港，許多人腦中一定會浮現「天后宮、老街與特色小吃」，若本身不是偏好邊走邊吃、沿途「尋寶式」的游擊吃法，而是喜歡到店家內，好好點上一桌特色菜享用的你，就不可錯過在地人都讚不絕口的【鹿港阿南師民俗小吃】！

▲圖片來源：ShareLife_@Chiang
▲圖片來源：ShareLife_@Chiang

台灣道地的特色小吃「蚵仔煎」不僅是夜市的驕傲菜色，同時也是【鹿港阿南師民俗小吃】的招牌，鮮嫩飽滿的蚵仔搭配老闆巧手調味後，搖身一變成了創意桌菜料理，若你喜歡道地台式海鮮料理的話，那麼可千萬別錯過啦！

▲圖片來源：ShareLife_@Chiang
▲圖片來源：ShareLife_@Chiang

▲圖片來源：ShareLife_@Chiang
▲圖片來源：ShareLife_@Chiang

在過去，鹿港是一座先進的貿易城市，隨著時間悄悄推演，已褪下過去貿易大港的招牌，進而成為一座古色古香的城市，裡頭不僅保留了舊時代的美好與過去種種輝煌歷史，同時也是現代人疲乏於快節奏步調，能藉此休息的一座古老城市，假日還沒有想法去哪踏青嗎，那不妨來鹿港體驗一下懷舊的古城氛圍吧。

▲圖片來源：flickr@Chen Haohsuan
▲圖片來源：flickr@Chen Haohsuan


延伸閱讀>>素食還能這樣吃！精選台中5間異國風味蔬食料理

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鹿港 小吃 廟宇

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