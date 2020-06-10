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芒果控心臟爆擊！清水堂夢幻新品「愛玉好芒」登場，全新升級版旗艦店美翻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@money9992授權
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台南超人氣冰品專賣店「清水堂」，經常獨家研發特色品項，憑藉浮誇大份量的美味和誘人外觀，每每上市都火速搶佔IG打卡版面。配合全新旗艦店正式開幕，老闆也在官方粉絲頁上宣佈，最新消暑聖品「愛玉好芒」即將上市，讓忠實粉絲興奮留言已做好爆衝準備。

圖／IG@insteatgram授權
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趁著夏季來襲，清水堂精心打造芒果季最強新品「愛玉好芒」，單看賣相就已讓人垂涎欲滴。以招牌愛玉為基底，上方圍滿新鮮芒果丁，放入整顆布丁，再淋上芒果醬和珍珠奶蓋，超強組合太犯規。已搶先品嚐的美食部落客盛讚奶香十足、口感滑順，這週起營業時間出發也能吃到芒果新冰囉！

圖／IG@money9992授權
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正式搬遷至中正路新址的清水堂，在精心籌備之下已完美升級為3.0版本。整體裝潢採灰色系的簡約路線，戶外室內皆配上一些盆栽擺設，還有乾淨好拍的網美打卡墻，只有四個超萌的圖案設計就已足以成為美拍亮點。

值得一提的是，店內環境偏狹長，更新增開放式的冷氣空間，讓大家夏天也能舒服涼爽地吃冰，不必擔心流汗。不論是想吃冰、朝聖變身的旗艦店，還是衝著老闆超親民熱情的服務，都值得列入必去清單吃爆！

圖／IG@money9992授權
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清水堂

地址：台南市中西區中正路305號（鄰近河樂廣場）

營業時間：12:00至18:00（完售提前打烊，週二三公休）

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