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雲林最夯「湖中愛心島」＋落羽松林免費賞！6公頃戶外日式庭園激發網美魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
雲林超人氣秘境隱身虎尾，除了愛心島，湖畔各有不少心型草皮，還有落羽松樹林相互環繞。圖／IG@gong_wan授權
雲林超人氣秘境隱身虎尾，除了愛心島，湖畔各有不少心型草皮，還有落羽松樹林相互環繞。圖／IG@gong_wan授權

雲林最熱門網拍景點快跟上！除了近期整修後重新開放的「五年千歲公園」，虎尾也有處近年迅速竄紅的景區，走入就能呼吸滿滿的沉香芬多精。其中最夯朝聖亮點「湖中愛心島」周邊還被落羽松林包圍，怎麼拍都美翻，看完立馬列入旅遊清單就對啦！

圖／IG@taki788778授權
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「澄霖沉香味道森林館」為全台最大沉香景觀森林館，佔地達5.8公頃，採日式造景的戶外庭院被譽為台版「兼六園」，讓大家免飛日本金澤也能體驗同款風光。園區內必拍重點之一莫過於愛心生態池，從空拍視角俯瞰可明顯賞見「湖中愛心島」夢幻全貌，湖畔也佈有心型草皮。沒有空拍機也不用擔心，不論遠距離還是近拍，只要喬好角度或善用腳架，皆可拍出愛心美景！

圖／IG@eu_0420授權
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圖／IG@kittyamy0402授權
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澄霖遼闊景區種滿落羽松林，遍佈植物氛圍，輕鬆即可親近大自然。園內還可發現各種可愛動物，像是小鴨、雞、烏龜、魚等，大人、小孩都能悠閒逛上一整天。另外館內設有主要提供鍋物的落羽松景觀餐廳，大家可邊欣賞大片樹林景色用餐，浪漫指數爆表。

圖／IG@kittyamy0402授權
圖／IG@kittyamy0402授權

值得一提的是，澄霖白天免門票即可入園，晚間延長開放星光時段，截至午夜12點為止能欣賞點燈後的燦爛魅力，讓人從早到晚都有不同視、聽、味覺享受，趕快為自己規劃一場療癒的輕旅行吧！

澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來里惠來75-6號

門票：白天全館免費參觀，17:30至00:00夜間時段每人酌收100元（可折抵餐費）

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