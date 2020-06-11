台南國華街美食特輯！「17間在地必吃小店」大公開，順著吃絕不踩雷

相信大家到台南都會遇到一個問題，吃甚麼？怎麼吃才順？這問題不是因為沒東西吃，而是要吃的東西太多，一不小心就會太飽或是路線安排錯誤，小編特別整理台南三大小吃集結區域做成美食地圖，讓你吃的開心還不用多走冤枉路！

國華街

國華街美食地圖

國華街美食地圖。 圖／FunTime

說到觀光客到台南必吃小吃，絕對不會錯過的就是國華街一代，除了小吃，周末時也會有市集跟一些小攤位可以逛，絕對是悠閒台南之旅不能錯過的一環。下列小編就介紹幾間從富盛號碗粿為起點沿著國華街一路吃到友愛街的美食，甜鹹都有，絕對能滿足你的味蕾！

小編小提醒：店家營業資訊皆參考google map，小編建議若是怕撲空，出發吃美食之前先上各店家粉絲專頁確認營業資訊喔！

富盛號碗粿

飄香多年老字號美食

富盛號碗粿。 圖／IG, l_i_m_h_o

富盛號店內只賣兩樣東西，碗粿及魚羹，碗粿本身是接近深咖啡色，和其他白白的碗粿是截然不同的味道，口感稍微偏軟但會Q，裡面有蝦仁、香菇、肉，配上獨門黑豆醬油，桌上還有蒜泥、辣椒可以加，一顆大小剛剛好，吃完還可以吃其他東西！

地點：台南市中西區民族路三段11號

營業時間：週一～週日：7:00-17:30（週四公休）

推薦美食：碗粿

金得春捲

顛覆你對春捲的想像

金得春捲。 圖／IG, yan_cheng_luo

在富盛號旁邊這間金得春捲，也是台南老店，光是看他包春捲的速度跟排隊的人潮就知道肯定不簡單，春捲手工餅皮口感很Q，裡面有蝦子、滷豬肉、皇帝豆、高麗菜、豆干、蛋皮等搭配不可或缺的糖粉及花生粉，包好後會下鍋稍微煎過，表皮脆脆，一口咬下，所有東西合而為一，真的超美味！

小編偷偷說：如果不喜歡吃太甜，可以跟店家說無糖或是少糖喔～是不是超貼心

地點：台南市中西區民族路三段19號號

營業時間：週一～週日：7:30-17:30

推薦美食：春捲

阿松割包

獨特口味&醬料，絕無僅有好味道

阿松割包。 圖／IG, kelly681209

有別於其他割包，阿松割包有三種口味可以選擇：普通包、瘦肉包跟豬舌包，配上酸菜和醃白蘿蔔，淋上特別的花生醬，入口不油膩，若是點小編最愛的豬舌包，豬舌脆脆口感搭上清爽配菜，內用還會附一碗湯喔！

小編小提醒：一份有兩顆喔

地點：台南市中西區國華街三段181號

營業時間：

週一～週日：8:00-18:00（週四公休）

推薦美食：割包

修安扁擔豆花

滑嫩豆花搭配Q彈粉粿，清涼消暑

修安扁擔豆花。 圖／IG, ticuzn

修安扁擔豆花。 圖／IG, chi77_1011

走經過這間豆花店一定會先被店門口的扁擔復古裝飾吸引，不僅外表吸睛，豆花本人也是不容小覷，特選非基因改造黃豆，遵循古法製作而成，口感綿密帶有淡淡豆香，配料方面也有許多選擇，其中最特別的人氣產品粉粿有四種口味：原味、豆漿、黑糖、洛神，選擇超多！吃不夠還有伴手禮可以帶回家慢慢吃，手工焦糖烤布丁也是很多人推薦的品項。

地點：台南市中西區國華街三段157號

營業時間：週一～週日：8:00-21:30

推薦美食：豆花、粉粿

泰成水果冰

好看又好吃，新鮮水果的滋味

泰成水果冰。 圖／FunTime

看圖片應該不陌生吧？超多人打卡的可愛哈密瓜瓜冰就在這拉～剖半的哈密瓜，用冰沙填滿去籽的部分，上面在依照不同口味放上不同水果或一顆顆水果冰，店家menu手繪也是超可愛，很容易讓人選擇困難，店內也有其他冰品或是果汁，瓜瓜冰份量不小，大家去現場可以先看一下再決定怎麼點喔～

地點：台南市中西區正興街80號

營業時間：

週一～週五：14:00-21:30

週六：13:00-21:30

週日：13:00-20:30

推薦美食：哈密瓜瓜冰（依照個人喜好選擇口味）

純薏仁

傳統甜點創新吃法，超質感文青店面

純薏仁。 圖／FunTime

光是看到純薏仁的外表就讓人想吃，位在市場內小小復古的店，卻透漏著一股創新，不同以往大家對傳統甜點的印象，店內販售品項只有三種：冰淇淋薏仁、白玉紅豆薏仁、紅薏仁茶，用木製餐具、托盤襯托出純薏仁的不平凡，薏仁口感滑順綿密、略帶薏仁本身的甜度，沒有過甜的糖味，小編只吃過白玉紅豆薏仁，對白玉更是讚嘆不已，超級Q彈，店家將配料及薏仁分開裝，可以一次品嘗到不同的搭配口味。

地點：台南市中西區國華街三段16巷5號

營業時間：週一～週日：11:00-18:00

推薦美食：白玉紅豆薏仁

阿伯炭烤黑輪甜不辣

看似簡單卻不平凡的散步小吃

阿伯炭烤黑輪甜不辣。 圖／IG, shipin0329

逛國華街的時候小編最喜歡先買幾支炭烤甜不辣慢慢逛，黑輪甜不辣下鍋炸後再烤，魚漿加上淡淡炭香，酥酥脆脆再灑上胡椒粉，是最簡單美味的散步美食。

地點：台南市中西區國華街三段22號

營業時間：週一～週日：11:00-19:00

推薦美食：甜不辣、黑輪

炸雞洋行

鮮嫩多汁，炸雞控千萬別錯過

炸雞洋行。 圖／IG, spzeat

說到大人小孩都愛的炸雞，就絕對不能遺忘這間炸雞洋行，小小攤位前總是人潮滿滿，品項選擇有八兩雞（大隻）、三兩腿（小隻）、雞翅、雞塊和馬鈴薯等，炸雞外皮是屬於薄皮款，趁熱咬下去，鮮嫩多汁，絕對要小心不要被肉汁燙到了！想要多人分食也可以選擇小雞塊，是類似鹹酥雞那種雞塊，散步的時候吃方便好入口。

地點：台南市中西區國華街三段22號

營業時間：週三～週日：12:00-18:00（週一、二公休）

推薦美食：三兩腿、八兩雞

江水號

在地人從小吃到大，賣了近90年的古早味

江水號。 圖／IG, kenwei0870

台南的古早味冰品也是絕對不能錯過的必吃美食之一，民國20年就創立的江水號，是許多道地台南人從小吃到大的冰店，除了剉冰也有米糕粥、紅豆湯、花生湯等等，店面前擺著不同的配料，絕不能錯過的就是圓仔跟芋泥，小編每次都是衝著這兩樣去的，芋泥綿密、圓仔超Q～～混著糖水跟芋泥一起入口，超級美味～～～清涼到不行！

地點：台南市中西區國華街三段16巷13號

營業時間：週二～週日：11:00-21:00（週一公休）

推薦美食：芋泥、圓仔、八寶冰

阿婆魯麵

屹立不搖的傳統美味

阿婆魯麵。 圖／IG, yuj_eat

這間在國華街路邊的小店面，也是許多在地人在吃的店，可以選擇要米粉、麵、或是綜合（米粉+麵），魯麵羹湯勾芡，湯裡菜頭、紅蘿蔔、黑木耳等配上鮮甜肉羹，加上烏醋，酸酸甜甜是絕佳的台南好滋味。

地點：台南市中西區國華街三段51-2號

營業時間：

週一～週五：9:00-16:00

週六、週日：9:00-15:00

推薦美食：魯麵

蜷尾家甘味處散步甜食

每天口味都不同，限定販售

蜷尾家甘味處散步甜食。 圖／IG, foodieli.93

說到蜷尾家大家肯定都不陌生，充滿日式風格的小店面佇立在正興街上，營業時間門口總是大排長龍，大家都是為了那一支獨特的霜淇淋而來！每天提供不同口味的霜淇淋，有的是搭配當季水果的風味、茶類或是一些傳統口味，走在豔陽高照的台南街頭散步，配一支霜淇淋，是最好的享受啊～

地點：台南市中西區正興街92號

營業時間：

週四：11:00-17:00

週五～週三：11:00-21:00

邱家小卷米粉

新鮮清甜好滋味

邱家小卷米粉。 圖／FunTime

邱家小卷米粉。 圖／FunTime

坐落在國華街上，常常還沒到營業時間就湧入一長串排隊人潮的邱家小卷米粉，一直都是相當熱門的美食之一。店內販售的品項相當簡單，只有「小卷米粉」及「小卷湯」兩種選擇，完全不用擔心選擇障礙。這家的湯頭喝起來十分清爽鮮甜，帶有一種台南特有的甜味，小卷也是Q彈有勁，雖然用料看起來不多，但享用完美食還是非常令人滿足，雖然目前價格已經來到了一碗$90塊，但為了品嘗他的美味還是依然有許多饕客前往朝聖，如果想要吃到這個美食記得要早點去排隊！

地址：台南市中西區國華街三段5號

營業時間：11:00-17:00（週三公休）

推薦美食：小卷米粉、小卷湯

餵公子吃餅

散步甜點新選擇，老闆超有個性

餵公子吃餅。 圖／IG, pc.foodie

餵公子吃餅。 圖／IG, hungry_taster

小編第一次吃是被那特別的名字還有老闆各種反諷說明吸引，很有個性的筆跡寫著簡單幾樣產品，可以直接看到老闆從壓餅機壓出新鮮餅皮，以類似乾烙的方式使得餅皮香脆，包上各種不同餡料，料好實在，餅皮好吃不油膩！距離不遠處有一間餵公子吃餅（壓片館），是專賣甜口味的壓片，店家也會不定時推出新口味，有抹茶卡士達、芋頭、巧克力等等，小編覺得甜的滿新奇的，是包好餡料將餅壓扁後下去煎，加熱後的內餡有的會融化與餅皮合而為一，是很不一樣的甜點。

小編偷偷說：就連號碼牌都有小巧思，小編真的對這間店很是佩服

地點：台南市中西區國華街二段159號

營業時間：週一～週日：15:00-20:00

推薦美食：厚切培根起司蛋

林家白糖粿番薯椪

台南經典街邊小吃

林家白糖粿番薯椪。 圖／FunTime

國華街上的林家白糖粿是台南的老字號小吃，有賣白糖粿、芋頭餅跟番薯椪，三個25，可以混搭。完全是經典的街頭銅板小吃！白糖粿吃起來有點像炸年糕的口感，但是又更軟一些，裹上糖粉，就是一個百吃不膩的點心。番薯椪則是包著地瓜泥內餡，同樣炸得酥脆，邊走邊吃一下就不見了。

地點：台南市中西區國華街二段174號

營業時間：週一～週日：11:30-20:00

推薦美食：白糖粿、番薯椪

游爸爸番薯椪

鹹甜都有，簡單好味道

游爸爸番薯椪。 圖／IG, h.hte.1988

游爸爸番薯椪。 圖／IG, jimmy0125

另一間白糖粿選擇就是在林家附近的游爸爸白糖粿，兩間小編都有在吃，比較特別的是，游爸爸有特別的芝麻口味白糖粿，如果你是芝麻愛好者可以試試看，小編還是喜歡傳統口味，白糖粿如果不喜歡太甜，也可以選擇糖量。不同於林家的是，游爸爸還有鹹食跟脆皮系列，別小看一顆小小的沙拉包，也是游爸爸出名的品項，炸得酥脆的外皮夾著小黃瓜、香腸，搭上獨特醬料，千萬不能小看他！

地點：台南市中西區友愛街170號

營業時間：週一～週日：11:30-19:30

推薦美食：白糖粿、番薯椪、沙拉包

鄭記蔥肉餅

下午點心，排隊也要吃

鄭記蔥肉餅。 圖／IG, _88cc_

另一間不能錯過的台南老字號就是這鄭記蔥肉餅，以前小編放學當點心吃的時候，就常常要排隊，不過因為店家人手足，動作其實滿快的，一塊塊餡料飽滿的蔥肉餅，半煎炸後外表酥脆，一口咬下，蔥肉香氣撲鼻而來，淡淡的鮮甜肉汁和蔥汁結合，絕對讓你一口接一口，店家旁邊也有附上特製蔥醬，加一點也有不一樣的風味～

地點：台南市中西區西門路二段119號

營業時間：週一～週六：13:00-19:00（週日公休）

推薦美食：蔥肉餅

小編寫完這篇文章，已經準備好再回台南大吃一頓了，台南好吃的東西真的太多，大家開心吃之餘也要注意一下身體狀況，一天吃不完就吃兩天，兩天吃不完就再多住一天，國華街吃完了～還有保安街、海安路、安平美食要吃，下次去台南就照著FunTime美食地圖走，省去找店、找停車位的麻煩。（推薦給你：邊吃邊玩！台南景點懶人包）

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