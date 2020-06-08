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黃金雨秘境爆量盛開！台南全新「阿勃勒隧道」美炸，最滿花期趁現在
台南滿城盡在黃金雨！繼新營區隱藏版阿勃勒花海，近期又有一處花況炸裂的「阿勃勒秘境」，延綿道路被渲染成陽光色系，壯觀場景陸續在社群被公開後，瞬間躍升網友熱門話題！
這個最新亮點位於台南蘇厝河堤公園，曾文堤防處種滿阿勃勒大樹，樹上支支垂落的花瀑浪漫滿開，形成一幅必拍美景。而綠油油雜草巧妙地與花樹連成一體，組成些許蜿蜒的綠色路徑，搭配燦黃花海，成就了鮮艷的色彩組合，光看就療癒。
茂密盛開的阿勃勒花海，自然少不了隨風飄逸的滿地金黃，有了夢幻級別的花地毯才是美景的完成體，難怪被攝影玩家譽為最美阿勃勒隧道。各位花控若想欣賞最飽滿的風景，趁這波出發最保險啦！
蘇厝河堤公園
地址：台南市安定區蘇林里曾文堤防143號
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