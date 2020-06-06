陽光下的黃金雨！新營區「阿勃勒秘境」花況滿開，壯觀美景一字排開

6月全台飄起黃金雨，中南部四處皆有浪漫美景可賞。早前曾為大家介紹的4大阿勃勒步道，台南景點就佔據3個，近日又有攝影玩家在新營區眼尖發現了再一秘境，目前已絕美盛開，搭配燦爛好天氣超加分，最適合拍爆！

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新營區阿勃勒小徑長約30公尺，兩旁一字排開的阿勃勒大樹上長滿金光閃閃的花朵，地面則被落下的花瓣鋪滿，在陽光的加持下顯得極為耀眼。如今正值最佳花況，若想搶拍季節限定的壯觀場景，記得把握近期黃金時機。

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這處阿勃勒步道位於新營體育公園的網球場旁，賞花之餘還能到附近公園散散步，度過愜意的一天。美如畫的風景、悠閒的行程，簡易美好的組合配套，立馬收藏起來就對囉！

新營區阿勃勒小徑

地址：台南市新營區長榮路二段78號

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