睜開眼就是群山雲海！ 阿里山「秘境民宿」宛如置身歐洲，房裡還能賞星星
台灣疫情逐漸趨緩，振興國旅政策即將開跑，不少人開始計畫旅遊行程，阿里山絕對是不少人的首選旅遊勝地之一。位於阿里山番路鄉的「阿里山茶香花園民宿」有如森林裡的秘境民宿，每個角落都能瞧見群山雲海，就算是待在民宿一整天也能有滿滿的療癒正能量。
清晨在耀眼的陽光下甦醒，夜晚在繁星的映射下入眠，「阿里山茶香花園民宿」得天獨厚的地理位置提供遊客啟動五感的契機，在這裡，旅客可以飽覽群山環繞的壯麗美景、能夠享受無敵芬多精、還能聆聽大自然最純淨、最美妙的聲音。
「阿里山茶香花園民宿」裝潢以簡約歐風為基底，6間房間都有大面積的景觀窗設計，其海拔約1300公尺，遼闊景致就算待在房內也能一覽無遺，夜晚，在繁星的映射下入眠，給您一場好夢。
阿里山茶香花園民宿距離阿里山森林遊樂區車程約50分鐘、奮起湖車程約20分鐘、達娜伊谷車程約35分鐘，除了能開車前往，當地大眾運輸交通也相當方便。旅客也能輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。
阿里山茶香花園民宿館提供優質貼心的服務和方便實用的設施，所有房型皆附免費WiFi、可代收包裹、代客叫車服務,、可寄放行李，提供簡單卻美味的早點，還能品嘗當地自產的烏龍茶。
阿里山茶香花園民宿
地址：嘉義縣番路鄉公田村巃頭9號
電話：0988-514789
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