一顆只要7塊！台南銅板美食小巧涮嘴，只賣二種燒餅和豆漿的在地人早餐

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是什麼樣的燒餅連知名3C網紅也推薦？？新營雖然不是我的活動範圍，還好我有新營女婿的運動好朋友。

記得幾個月前就常看新營女婿推這間燒餅，才剛說要帶燒餅回來東區給我～就看見九妹的台南美食第一站"新營燒餅"。

新營燒餅的位置就在中華路跟仁愛街的轉角處，若是外地人只要在營業時間來，遠遠就可以看見大大的新營燒餅牆面。

新營燒餅菜單就在牆面上(其實也沒什麼好看)，因為店裡賣的燒餅就只有二種一甜一鹹和豆漿也是有甜有鹹。

燒餅就在工作檯上自己夾…一個七塊！！圓的是鹹口味，長的是甜口味。

珍妮爬文發現很多鄉親也很推鹹豆漿，二顆燒餅再來上一碗鹹豆漿就是滿足又飽足的一份中式早餐。

我這個人真的很貪心，一開口就請新營女婿幫我外帶十顆甜十顆鹹。燒餅這種東西放進冷凍，要吃再拿出來回烤一下，就跟剛出爐一樣酥脆…

一顆顆小巧可愛的燒餅，外層的焦黃色澤是食物最莫名誘人的地方。

長方形 甜燒餅

一口咬下酥香脆的層層酥皮，夾著類似紅糖融化在中間的內餡～小小一個嚼著甜甜糖香帶著餅香。

鹹燒餅

鹹燒餅的內餡夾著蔥花，嚼著燒餅一層層的餅皮酥香，中間則是稍微濕潤帶著鹹香的口感～不會太乾的剛剛好，雖然稍鹹了一點但好好吃喔…我好愛鹹酥餅，甚至讓我意猶未盡耶。

這種小小一顆吃來有種小巧唰嘴！～好吃耶，我個人偏愛鹹燒餅多一點…台南市區有沒有這種鹹燒餅啊…好想知道喔。不能一早衝新營的想知道能不能宅配，放進冷凍想吃就有。

新營燒餅

地址：台南市新營區仁愛街30-1號

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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