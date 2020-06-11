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這才是正港「布丁豆花」！傳統豆花碰上整顆古早味布丁，內行人秒懂的台南

珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走跳美食／珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C

你還在布丁口味的布丁豆花？？你知道台南這間最夯的水果冰店，其實還有一道隱藏版的必吃名單嗎…記得幾個月前珍妮看見一個運動好朋友在這間冰品店打卡((但最吸引我注意的是，她不是那種會跟風觀光店網美店的台南人啊～～～))一看見她的照片，立刻吸引我的注意，布丁控無論如何都要衝一波…入口保證你秒回童年記憶…

莉莉水果冰也算是數一數二的台南觀光客名店，不要說假日的爆滿人潮…就連平日也是絡繹不絕的人潮~

莉莉最夯的除了冰品、果汁就是番茄切盤了，但是…珍妮想大推的是～布丁豆花！！沒錯～不是布丁口味的布丁豆花喔…是真正的布丁豆花。

布丁豆花

傳統古早味的豆花加上一顆布丁和糖水

整碗的份量不算少還有點霸氣…滿到一個剛剛好。

一入口那個布丁表層稍硬的口感和香濃布丁體…媽啊，就是小時候那個布丁甜香…一模模一樣樣！！什麼叫做一秒帶你回到童年布丁的記憶？我想就只剩下莉莉家的布丁會讓人有這種感覺了。

這裡的傳統豆花是稍微軟散有那麼一點像豆腐花的滑嫩搭上甜香不膩口的糖水～好吃！

一口布丁一口豆花，布丁的甜香，豆花的滑嫩和糖水～滿滿讓人幸福紓壓的甜甜香氣。

近期因為疫情關係，就連莉莉的桌上也有貼心告示～一人一桌 建議外帶！！保持距離，保護你我～我覺得很好！！

像莉莉這種老店，若想避開觀光客的滿滿人潮，不妨挑個平日晚晚來幾乎不太壅擠。吃莉莉家的布丁豆花，不只是布丁和豆花～他家的豆花和布丁有著很好吃的那種童年回憶…！！

莉莉水果冰

地址：台南市中西區府前路一段199號

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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豆花 觀光 水果 冰品 古早味 台南美食

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