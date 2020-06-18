俗閣大碗的土豆豬腳！台南東區美食「富農土豆豬腳」 肉燥油汁包覆米粒超欠吃

這間位於台南東區富農街上的土豆豬腳，事先以份量大碗的台南土豆豬腳而聞名，近期因為家中變故，經濟重擔變得沉重，也引來許多人來爭先報導。但是我的個性啊，就是不喜歡第一時間來爭流量，我希望可以長時間穩定地幫助他們因此拖到此時才來撰文。

這裡停車算是方便，對面就是停車場了。

控肉跟腿庫真的滷的滿香的，看起來油亮油亮的。

說實話我覺得他們的豬腳沒有持續放在鍋中熬煮，這點倒是挺吃虧的，我也不知道為何要這樣，我還滿大的疑問。

不免俗先來一張大合照

腿庫飯 NT$80

這腿庫飯，我個人真覺得CP值滿高的，肥油與瘦肉比例還算剛剛好，也滷得相當入味，軟嫩度也維持的剛剛好。

土豆豬腳湯 NT$70

老實說這豬腳熬的還算OK，挑選的豬腳還有腳筋，我還滿喜歡的。但是湯頭的部分，有點酷似四神湯

，我個人比較不愛這樣的土豆豬腳呈現方式。

肉燥飯 NT$20

肉燥飯還算不錯，口味上是我喜歡的類型。

滷蛋、油豆腐 NT$10

現炒青菜 NT$40

說實話這裡的青菜真的不算便宜，而且還滿油膩的，我個人是建議不要點啦。

富農土豆豬腳菜單

整體來說：

這間真的不是我心目中排行榜內的土豆豬腳，但要說不好吃嗎？其實也不會，土豆豬腳本身的口味比較與人不同，口味本來就每個人不一樣，我個人比較喜歡喝濃郁有點像奶湯的感覺。

不過我個人覺得他們的腿庫飯真的ＣＰ值很高餒，真心覺得非常好吃，以價格來說真的也非常澎派。

富農土豆豬腳

地址：台南市東區富農街一段274號

電話：(06)290-2800

時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

停車：無

體驗時間：109/04

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