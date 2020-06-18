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俗閣大碗的土豆豬腳！台南東區美食「富農土豆豬腳」 肉燥油汁包覆米粒超欠吃
udn走跳美食／愛吃輝
這間位於台南東區富農街上的土豆豬腳，事先以份量大碗的台南土豆豬腳而聞名，近期因為家中變故，經濟重擔變得沉重，也引來許多人來爭先報導。但是我的個性啊，就是不喜歡第一時間來爭流量，我希望可以長時間穩定地幫助他們因此拖到此時才來撰文。
這裡停車算是方便，對面就是停車場了。
控肉跟腿庫真的滷的滿香的，看起來油亮油亮的。
說實話我覺得他們的豬腳沒有持續放在鍋中熬煮，這點倒是挺吃虧的，我也不知道為何要這樣，我還滿大的疑問。
不免俗先來一張大合照
腿庫飯 NT$80
這腿庫飯，我個人真覺得CP值滿高的，肥油與瘦肉比例還算剛剛好，也滷得相當入味，軟嫩度也維持的剛剛好。
土豆豬腳湯 NT$70
老實說這豬腳熬的還算OK，挑選的豬腳還有腳筋，我還滿喜歡的。但是湯頭的部分，有點酷似四神湯
，我個人比較不愛這樣的土豆豬腳呈現方式。
肉燥飯 NT$20
肉燥飯還算不錯，口味上是我喜歡的類型。
滷蛋、油豆腐 NT$10
現炒青菜 NT$40
說實話這裡的青菜真的不算便宜，而且還滿油膩的，我個人是建議不要點啦。
富農土豆豬腳菜單
整體來說：
這間真的不是我心目中排行榜內的土豆豬腳，但要說不好吃嗎？其實也不會，土豆豬腳本身的口味比較與人不同，口味本來就每個人不一樣，我個人比較喜歡喝濃郁有點像奶湯的感覺。
不過我個人覺得他們的腿庫飯真的ＣＰ值很高餒，真心覺得非常好吃，以價格來說真的也非常澎派。
富農土豆豬腳
地址：台南市東區富農街一段274號
電話：(06)290-2800
時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
停車：無
體驗時間：109/04
文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜
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