南部最強燒烤吃到飽！帝王蟹+活泰國蝦+鮮蚵無限供應，「野饌日式燒肉」免千元吃到撐
【圖文‧姐妹淘部落客】
野饌日式炭火燒肉是高雄人氣的海鮮燒烤吃到飽！主打現撈活跳跳泰國蝦、東石活鮮蚵、螃蟹、肉品吃到飽！另外加碼只要700元就能無限量狂吃雪場蟹腳！隨便吃個三輪就回本了！現在又推出$1299吃到飽套餐，能吃到澳洲和牛、牛舌等食材！怎麼吃都很划算！
野饌日式燒肉七賢店也是總店，周邊都是路邊停車格，停車位不算難找，搭捷運來不管在火車站或是美麗島站走路都只要6分鐘唷！
這裡的座位比較特別，有部分是合式木桌，需要拖鞋入座
另外再往二樓的樓梯間有提供四款不同的冰淇淋無限量吃到飽，有COLDSTONE、哈根達斯以及很特別的卡比樂、福樂冰淇淋！全部吃下來我最喜歡福樂的巧克力口味！
野饌主打現撈活海鮮吃到飽，店門口就擺放三大箱海鮮活物任挑任撈！滿滿滿的泰國蝦！！！一整缸隨意撈隨意選～
隨便一撈都是滿滿的泰國蝦！好期待呀！
新鮮現撈的泰國蝦隻隻肥美又飽滿，肉質扎實又彈牙，滋味相當鮮嫩好吃！稍微灑點胡椒鹽提鮮，就很完美！
這裡的鮮蚵也是秉持著吃爆的精神，每顆都是活生生的生蠔阿阿阿！鮮潤多汁又肥美的樣子！能不海吞個二十顆嗎！
烤鳳螺蠻簡單的，只要烤到冒泡後灑上滿滿的胡椒鹽提味就好囉！
這裡的鳳螺品質都很不錯，每顆都好大好飽滿！口感Ｑ彈、滋味鮮美，帶著鹹香的胡椒更是完美！
只要700元就可以有吃到飽！不過這是假日限定才有！平日要加價吃還吃不到吶！
肉質相當飽滿而且非常鮮嫩、鮮甜又好吃！重點是很好剝殼！輕輕鬆鬆就能吃到完整的雪場蟹肉！
豬五花這漂亮肥潤的油花，把油逼乾一點，吃起來才不會太肥膩，而且這塊的口感好Ｑ彈吶～
野饌是火烤兩吃吃到飽，只要開爐就會附上火鍋，上次吃重口味的起司牛奶鍋，這次選清爽的昆布鍋！在大魚大蝦之後來上一碗清澈爽口的昆布湯，相當溫暖又舒服！
野饌新推出$1299價位的吃到飽選擇，想吃好一點的和牛、牛舌的就可以選擇這個價位！看看這和牛的油花多美啊～這款和牛屬於偏瘦一點的肉質，但油花算細緻，口感柔嫩不乾柴，帶著淡淡的油脂香氣
燒烤的尾聲就是要吃甜點！比起日式麻糬我更愛這個布朗尼，巧克力的比例比蛋糕體還多，口感相當濃郁又厚實！甜蜜卻不膩口！
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野饌日式燒肉-新興區吃到飽推薦
營業：11:30-15:00/17:00-00:00
電話：07-2369922
地址：高雄市新興區七賢一路500號
捷運：紅線高雄火車站 (步行7分鐘)
餐價：平日638+10%/假日700+10%【無刷卡】
兒童：100cm↓$免費、100-130cm/半價
新增：頂級和牛饗宴1299+10%
兒童：120cm↓$350+10%/140cm↓$600+10%
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