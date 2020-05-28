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廢棄魚塭變身打卡聖地！嘉義秘境「抹茶波波洞」綠色波浪超療癒

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

這個隱藏版新景點「抹茶波波洞」位於嘉義的太保市安仁里，原本只是一座養殖吳郭魚的魚塭，在經過長時間的閒置乾枯後，起初挖來供母魚產卵的洞口漸漸長出雜草，青苔一圈圈的環繞凹槽，形成了奇幻又特別的地質景觀，遠望而去更讓人有種眼前有一波波綠色波浪的錯覺！景觀壯觀又療癒，立刻吸引了不少人趕往搶拍。

▲圖片來源：IG @hsuminmin105

因5、6月的梅雨天氣，坑洞處出現多處積水的現象，若想去朝聖拍拍美照的民眾可得挑選合適的鞋子，行走其中也得多加小心，為了拍出美照而跌倒可就得不償失了！

▲圖片來源：IG @hsuminmin105

雖然不少人看了覺得密集恐懼症發作，但若本身對於綠油油的「抹茶波波」系列毫無抵抗能力，不妨帶上你的相機以及美麗的心情到嘉義太保捕捉美好的回憶吧！據說魚塭目前已開始從外圍整地，若想拍到綠油油的美照，可得抓緊時機了！

▲圖片來源：IG @hsuminmin105

嘉義抹茶波波草洞

地址：嘉義縣太保市安仁里（稻江大學綠色隧道附近小路）


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