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水餃一顆2元、餛飩湯只要10元！台南最狂「巷弄銅板美食」，50元就能吃爆
水餃一顆2元、餛飩湯一碗10元？你沒看錯，台南名副其實的銅板價美食老攤位「盧家麵食」，讓你2020年還吃得到這個超佛心價位。攤位食物價格介於2-35元，只要50元就能吃飽，即使叫滿整桌一張小紅也能解決！
以「里長乾麵」著稱的盧家麵食，隱身於南區巷弄，相信是在地人最想私藏的一家店。不過便宜又高CP值的小吃，自然吸引大批人慕名而去，看到排隊人潮完全不必驚慌，乖乖加入陣容按照順序點餐即可，因為平價美食完全值得等待！
店內販售麻醬口味的招牌麵食，尤其大條乾麵為人氣必吃，加上辣椒味道更香，大碗只要30元，份量大到有些人還要打包回家才吃得完。而水餃共有韭菜及高麗菜兩種口味，內餡紮實皮又薄，100元就能買到50顆韭菜水餃，完全是小資族的福星啊！
另外超低價的10元餛飩湯、貢丸湯和蛋花湯，也是真材實料又暖胃。喜歡配菜的人也可考慮加點魯菜，據說夾多少算多少，像是豬耳朵、豆乾都備受好評。這家佛系指數爆表，完全不傷荷包都能吃到過癮，只能說台南人太幸福啦！
里長乾麵
地址：台南市南區新建路51巷6號
營業時間：週一至週六11:30-22:00；週日11:30-20:00
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