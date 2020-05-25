台南安平「林牛肉湯」藥膳湯頭爽口又對味！24小時營業+肉燥飯免費吃到飽
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
本來要去逛安平市場的我們剛好遇到市場休息，失望的我們決定找間牛肉湯吃吃，無意中發現這一家林牛湯，google評價4.2，還有肉燥＋白飯讓你吃到飽，藥膳湯頭很合我味，24小時營業很親民，推推！
其實招牌還蠻醒目的，印象中這幾天有經過數次。
牛肉湯旁邊還有小麵攤，應該是自己家人在賣。所以除了吃牛肉以外，還有炒麵、米粉、豬血湯等可以選。
肉燥＋白飯免費吃到飽
請自取，拿了白飯後再去小麵攤淋上肉燥這樣。
肉燥香氣迷人，口味就很台南。
醬料與配料也是自由選配。
肉質來說，我們喜歡阿財牛肉湯，雖然一樣厚實，但阿財牛肉片口感勝出一點，但湯頭我喜歡這一家，藥膳湯頭溫潤滋補，清甜好喝。
親切度的話這一家滿分！就像家中長輩一樣，熱情招呼之餘還暖心的關心我們，有一種到朋友家作客的感覺，讓我們暖了心又暖了胃。
安平林牛肉湯
地址： 708台南市安平區平生路13號（地圖）
電話：06-2216966
時間：24小時營業
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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