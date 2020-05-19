綠色波浪超療癒~ 嘉義最新打卡「抹茶波波洞」，網友看了直呼：好想打地鼠！
台灣旅遊近期吹起一股抹茶風，繼抹茶山、圓滾滾的抹茶波波草後，嘉義出現最新隱藏版打卡景點，廢棄多時的魚塭因乾枯而露出坑坑洞洞的地形樣貌，凸起處周圍鋪滿青綠色草皮，奇特的景觀被網友封為「抹茶波波洞」，儘管不少網友直呼密集恐懼症，但已經陸續吸引不少網美朝聖打卡了。
隱藏版打卡新景點「抹茶波波洞」位於嘉義太保市安仁里，原本是一座養殖吳郭魚的魚塭，因閒置多時而乾枯，起初挖給母魚產卵的洞口周圍則長出雜草，鋪滿青綠色草皮搭配一圈又一圈的凹槽，形成奇特的地質景觀，望眼一看像極了綠色波浪，景色壯觀且療癒，被網友封為「抹茶波波洞」，近期因在地人打卡而爆紅，還有網友笑稱「看了好想打地鼠」。
由於近日梅雨季到來，坑洞處已經出現積水的現象，網友也建議穿著合適的鞋子再出發，從稲江科技大學旁的綠色隧道往前行，看見大學銀行社區沿著馬路一直順著走，第三座魚塭左側就能瞧見抹茶波波洞。據了解，魚塭地主目前已從外圍開始整地，想拍波波洞的民眾腳步要快！
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