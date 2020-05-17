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站上雲林「彩虹拱橋」賞無敵視野！全台首座最大寺廟主題公園，73個景點免門票
雲林幾年前爆紅的迷宮秘境「五年千歲公園」，近期已整修完畢，現在去絕對不會撲空囉！作為全台首座最大寺廟主題公園，佔地達2公頃，除了人氣必拍的「夢幻彩虹拱橋」，更設有73個關卡，任大家免費暢玩！
「五年千歲公園」位於褒忠馬鳴山鎮安宮，擁有73個景點，其中號稱全台最高的彩虹橋，其實叫作「摩天大橋」，為大部分人的朝聖亮點，不論遠景、近拍、人入鏡階梯都非常出色好看。
有趣的是，雖然彎橋看似路程短，去過的人都表示實際走不容易看到盡頭，想要到對岸可要堅持，但絕對是健走的好去處。雖然階梯有點陡峭，但站在最高點時，還有機會俯視全景，既能運動又能將美景一覽無遺，想想也值得啦！
園區內佈滿各種特色小場景，像是壯觀的湖上巨型龍船、惟妙惟肖的恐龍裝置藝術、或是仿佛進入另一個山水仙境的岩石景觀，每個都能攻佔大家記憶體，如果有毅力逛完全區，勢必可以收藏數不盡的美照。不過園內沒有販售飲食，建議大家可自備小乾糧，這個免門票又可以玩上一整天的好去處，找時間衝一波就對啦！
五年千歲公園
地址：雲林縣褒忠鄉安務路31-1號
開放時間：08:00-17:00
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