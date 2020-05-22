擄獲老台南人味蕾！50年老店的傳統手捏肉圓、先炸後滷的軟嫩排骨

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青年路上的這間五十年老店肉圓・排骨飯～鄉親吃過嗎？？正紀肉圓大王的傳統古早味！！！傳統炊蒸的手捏肉圓、先炸後滷的軟嫩排骨，賣的品項不多～卻擄獲不少老台南人的味蕾。

正記肉圓的位置就在青年路上靠近北門路這一段，招牌上頭就寫著50年的老店⋯咖搭車說他就吃了三十幾年！！

簡單的店內環境和幾張內用桌

下午來這天我們原本是想簡單吃個肉圓就好，坐下後發現好多客人外帶排骨飯。正記肉圓的牆上菜單賣的東西很簡單，排骨飯、肉燥飯、肉圓和米粉湯⋯其他就都是湯品。

肉圓二顆 35元 排骨飯 65元

同時附上簡單的湯品還加了香菜提味。

先炸後滷的排骨，搭上高麗菜和酸菜 加上一顆滷蛋。

正紀排骨飯的酸菜是稍有口感的條塊狀(不細碎)，酸菜的口感偏甜但不澀的口感~好好吃⋯這間的酸菜處裡的很好吃我很愛！！

高麗菜的脆甜口感也可以

先炸後滷的排骨是已經浸泡到稍微太過軟爛的口感(認真講我不算很喜歡)，但是搭上酸菜和米飯的口感是會開胃還能讓人順順吃完的傳統古早味便當。最重要的是我很喜歡附滷蛋的便當，我愛滷蛋切半，挖出蛋黃拌入濕軟的排骨和飯菜～而且正紀滷蛋的蛋白是緊實帶香好吃的。

正記肉圓

認真講，正記肉圓的賣相並不好看，但這也是因為正紀的肉圓都是手工捏製,所以形狀不一的肉圓會讓人乍看覺得賣相不佳。

Q軟彈牙的肉圓巴覆著鹹甜醬汁，加上香嫩的肉塊⋯沒錯~正紀肉圓包裹的不是調味過的碎肉⋯是整塊肉角喔！！軟嫩的口感沾附著肉圓甜鹹醬料~好吃！

喜歡胡椒香氣的朋友是不是也跟我一樣⋯我很愛在傳統古早味的排骨飯撒上胡椒粉增添風味。

正紀肉圓賣的是簡單的傳統古早味，我覺得這種口味應該會喜歡的喜歡⋯不喜歡的可能會覺得吃不合！！但我自己倒是覺得偶而吃膩了外面便當的話，不妨可以換換口味。

正紀肉圓大王

電話：06-2224120

地址：台南市中西區青年路201號

營業時間：上午9點半-下午七點

文章來源：珍妮的美食旅遊 咖搭車的3C FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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